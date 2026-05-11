Hombre fue capturado en Vélez, Santander, tras asesinar a un perro que mordió a su madre

La Policía de Santander detiene a un hombre tras matar a un perro criollo que había mordido a su madre - crédito Policía Santander

La captura de un hombre de 31 años por la muerte violenta de un perro ha despertado una intensa reacción en el municipio de Vélez (Santander).

El caso cobró notoriedad tras conocerse que el agresor habría actuado en represalia después de que el animal mordiera a su madre, una mujer de 61 años.

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La secuencia de los hechos comenzó en la vereda Los Ejidos, donde el perro de raza criolla atacó a la adulta mayor. La Policía local intervino tras el incidente y procedió a sancionar a los dueños del animal con un comparendo pedagógico, debido a que el canino no llevaba bozal al momento del ataque.

En respuesta al ataque sufrido por su madre, el hijo de la afectada ingresó a una finca vecina, localizó al animal y lo agredió con un arma blanca hasta provocarle la muerte. La Policía llegó poco después y capturó en flagrancia al agresor, quien fue puesto a disposición de la justicia.

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El incidente se produjo en la vereda Los Ejidos, donde un perro atacó a una mujer de 61 años y desencadenó una respuesta violenta por parte de su hijo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los uniformados procedieron a imponer una sanción a la propietaria del animal, aplicando la Ley 1801 de 2016, que regula el control y la tenencia responsable de mascotas en Colombia.

Lo ocurrido derivó en un agravamiento de la situación: el hijo de la víctima ingresó violenta y deliberadamente a la vivienda donde permanecía el animal y lo mató utilizando un arma, acto que fue calificado como justicia por mano propia por las autoridades. El agresor fue aprehendido en el sitio y trasladado ante la Fiscalía General de la Nación para que responda judicialmente.

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La Policía de Santander dejó claro su rechazo ante este tipo de respuestas violentas. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante departamental, recalcó: “Ninguna situación justifica la justicia por mano propia ni el ensañamiento contra un ser sintiente. La violencia solo agrava los conflictos y constituye un delito”.

La rápida reacción policial permitió la detención del responsable y su entrega a la justicia, mientras la comunidad debate sobre los límites de la reacción ciudadana frente a incidentes con animales y la importancia de los mecanismos legales para resolver conflictos.

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El agresor ingresó sin permiso a la finca vecina donde estaba el animal antes de cometer el crimen con arma blanca- crédito Colprensa

La Ley Ángel en Colombia tipifica el maltrato animal como un delito penal, permitiendo a las autoridades judiciales imponer penas privativas de la libertad. En este caso, las autoridades informaron que el capturado se encuentra bajo investigación mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

La Policía de Vélez reiteró la importancia de cumplir con las normas de tenencia responsable de animales, como el uso obligatorio del bozal, para evitar situaciones similares. El hecho ha generado un debate sobre las responsabilidades de los propietarios y la respuesta social ante actos de violencia contra los animales.

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Maltrato animal en Bucaramanga: video registró brutal golpiza contra una perrita que luego fue hallada muerta

El caso de maltrato animal en Bucaramanga encendió la alarma en la comunidad y movilizado a defensores de los derechos de los animales. Un hombre fue captado en video mientras propinaba una brutal golpiza a su perrita en el barrio Betania, acción que culminó con la muerte del animal y desencadenó un amplio rechazo social.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, donde vecinos y organizaciones denunciaron el hecho y reclamaron una intervención inmediata de las autoridades. En el video se observa cómo la canina, atada dentro de una vivienda, recibe golpes mientras aúlla de dolor.

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El caso de maltrato animal en Bucaramanga reaviva el debate sobre protección y justicia para los animales en Colombia - crédito @Cportilla40 / X

El equipo de la Subsecretaría de Ambiente se trasladó al sitio apenas recibió la alerta, pero al llegar ya era tarde: la perrita había fallecido y había sido enterrada, lo que impidió constatar el estado del animal en el acto. Pese a esta dificultad, la indignación creció y las exigencias de justicia se multiplicaron, con llamados a que el responsable enfrente las consecuencias legales más severas.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, calificó el hecho como “atroz” y pidió a la Fiscalía General de la Nación que el caso se juzgue bajo la Ley Ángel, vigente en Colombia para sancionar el maltrato animal. Portilla aseguró que el municipio seguirá el proceso de cerca y recalcó: “Vamos a perseguir a quienes maltratan y ponen en riesgo la vida de nuestros animalitos”, según declaró en la red social X.

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Ante la gravedad del caso, la comunidad del barrio Betania y colectivos ciudadanos han exigido respuestas y justicia. La muerte de la perrita ha sido considerada uno de los episodios más crueles registrados en la ciudad, reavivando el debate sobre la efectividad de las leyes y la necesidad de fortalecer la protección animal.