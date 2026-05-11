El Gobierno pidió ahorrar energía: es inminente la llegada del ‘Súper Niño’ y así empieza a afectar a Colombia

Entre el 1 y el 8 de mayo, el número de municipios con alerta roja por incendios pasó de cero a veinticuatro, reflejando el rápido deterioro de la humedad en el país - crédito Ideam

Las temperaturas extremas y el riesgo energético han marcado el inicio de mayo de 2026 en Colombia. El país atraviesa una coyuntura en la que el calor sin precedentes, impulsado por la inminente llegada de un fenómeno de El Niño catalogado como “superpotente”, amenaza tanto la salud pública como la estabilidad de la red eléctrica nacional.

El Niño: proyecciones alarmantes para el segundo semestre de 2026

Durante la primera semana de mayo, el país experimentó condiciones atmosféricas excepcionales. Los registros oficiales señalan que en ciudades como Valledupar y Riohacha los termómetros superaron máximos históricos. Pero lo que inquieta a la comunidad científica no es solo el presente, sino las proyecciones para los próximos meses.

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“El Niño se está intensificando rápidamente, y ahora 8 de 10 modelos apuntando a un súper evento y cuatro proyectando el más fuerte registrado”, advirtió Diego Restrepo, magíster en Ciencias del Agua y Gestión del Riesgo de Inundaciones.

Valledupar y Riohacha experimentaron picos históricos de calor, registrando hasta 38 °C y 36,2 °C respectivamente, muy por encima de su promedio mensual habitual - crédito Ideam

Los modelos internacionales coinciden en que Colombia enfrentará en el segundo semestre del año un “Súper El Niño”, con consecuencias severas sobre el clima, el suministro hídrico y la demanda energética en todo el país. Los expertos consideran que el desplazamiento de la Circulación de Walker hacia el Pacífico Central podría agravar los efectos, modificando patrones de precipitación y temperaturas a escala global.

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Esteban Perdomo, especialista en meteorología declaró a El Colombiano: “Los modelos de pronóstico de El Niño resuelven para el otoño de 2026 un evento muy potente, incluso varios de ellos de récord. Recientes previsiones resuelven ATSM de El Niño de +2,8°C de media para octubre, consistente con El Niño más fuerte registrado”.

Récords de temperatura y alerta en varias regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que los primeros días de mayo trajeron un incremento significativo en las temperaturas máximas del aire, especialmente en la región Caribe, San Andrés y Chiscas (Boyacá), con registros cercanos o superiores a los históricos. Según el comunicado especial No. 053, “la región Caribe e Insular presentó calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor”.

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El Ideam reportó un incremento alarmante en las alertas por incendios de cobertura vegetal, con la región Caribe concentrando el 65 % de los municipios en riesgo entre el 1 y el 8 de mayo - crédito Ideam

Valledupar alcanzó 38°C, es decir, 3,8°C por encima de su promedio mensual histórico, tras cinco días consecutivos de ascenso. Riohacha reportó 36,2°C, superando por 2,4°C su media habitual. Santa Marta y San Andrés también registraron valores elevados. En la región Andina, Barrancabermeja llegó a 36,4°C, Cúcuta a 35,6°C, Medellín a 31,3°C y Bogotá a 22,2°C.

El fenómeno no se limitó a la costa: Quibdó, en el Pacífico, experimentó un aumento hasta 34,2°C el 5 de mayo, con una diferencia de 3,15°C frente a su promedio. En la Amazonía, Leticia osciló entre 27,9°C y 32,4°C en la primera semana del mes. Yopal, Arauca y Puerto Carreño, en la Orinoquía, también presentaron valores superiores a 3°C respecto a sus promedios.

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El Ideam también reportó un aumento preocupante de las alertas por incendios de cobertura vegetal: entre el 1 y el 8 de mayo, las alertas amarillas subieron de 7 a 42, las naranjas de 0 a 55, y las rojas de 0 a 24 municipios. La región Caribe concentró el 65% de los municipios con alertas activas, seguida por la Andina. Los departamentos más afectados fueron La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander.

as autoridades prevén que las altas temperaturas y el cielo despejado persistan en la región Caribe hasta mediados de mayo, antes de un posible descenso gradual por aumento de la nubosidad - crédito Ideam

Este comportamiento, indicó la entidad, evidencia un “rápido deterioro de las condiciones de humedad en el territorio nacional”. El pronóstico señala que las altas temperaturas y el cielo despejado persistirán en el norte y el Caribe hasta la semana del 11 al 17 de mayo, con un posible descenso gradual tras el 13 de mayo debido a mayor nubosidad.

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Medidas de emergencia y directrices oficiales

Frente a este escenario, el Ministerio de Minas y Energía, encabezado por Edwin Palma, emitió la Circular 40021 de 2026, orientada a todas las entidades públicas. La normativa exige intensificar el trabajo en casa, regular el uso del aire acondicionado entre 22°C y 24°C, establecer metas verificables de ahorro y priorizar la adquisición de equipos energéticamente eficientes.

“El uso eficiente y el ahorro de energía no deben darse únicamente por la posible llegada del Fenómeno de El Niño; esto debe hacer parte de nuestra cultura”, afirmó Palma. El ministro recalcó la urgencia de incorporar estas medidas en la planeación presupuestal y pidió que su cumplimiento esté vigilado por las secretarías generales y oficinas de control interno.

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Además, el Gobierno exhortó a las entidades a cumplir la normatividad vigente en eficiencia energética, incluyendo auditorías y el aprovechamiento de la luz y ventilación natural. “Nosotros, como integrantes de entidades públicas, debemos dar ejemplo y avanzar hacia energías limpias para contribuir a la transición energética que buscamos”, añadió el titular de la cartera.