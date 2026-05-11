Colombia

Uribe y Petro con Westcol: qué tan diferentes son sus posiciones en temas de seguridad, justicia por mano propia, juventudes y futuro digital

Una conversación reciente puso de manifiesto diferencias significativas en la forma en la que ambos líderes abordan vivencias cercanas a la muerte, perspectivas sobre desarrollo juvenil y enfoques sobre tecnología

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Gustavo Petro - Álvaro Uribe
El encuentro de Westcol con Uribe y Petro dejó algunas conclusiones sobre las diferencias que tiene cada líder político - crédito @WestCOL/X

Las entrevistas del influencer Westcol al exmandatario Álvaro Uribe Vélez y al presidente Gustavo Petro evidencian las profundas diferencias entre ambos referentes de la política colombiana, tanto en sus posturas sobre la defensa personal como en cuestiones sociales y experiencias de vida.

Un cuestionamiento central giró en torno a la defensa propia frente a un posible asalto armado en sus hogares. Álvaro Uribe Vélez consideró la legitimidad de la defensa propia, aunque enfatizó en la necesidad de actuar con proporcionalidad.

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Por el contrario, Gustavo Petro afirmó: “La vida es lo primero”, dejando claro que para él la existencia humana debe estar por encima de la propiedad privada.

El presidente rechazó portar armas y defendió la idea de que “los objetos materiales se pueden recuperar después”, mientras que Uribe aseguró que priorizaría la seguridad familiar y solo recurriría a la fuerza letal en caso de extrema necesidad.

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Contrastes sobre el combate a la criminalidad y el modelo de Bukele

Dibujo de tres líderes: Álvaro Uribe a la izquierda con micrófono, Iván Cepeda al centro y Nayib Bukele a la derecha, todos con expresiones de discusión.
Álvaro Uribe habló con Westcol sobre el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro de los temas que destacaron en la conversación de los dos líderes políticos tuvo que ver con la seguridad, por lo que el streamer preguntó sobre la adopción de políticas de mano dura contra la criminalidad, tomando como ejemplo las megacárceles implementadas por Nayib Bukele en El Salvador.

Petro fue enfático al rechazar esa estrategia, calificando las cárceles masivas como “campos de concentración”. Consideró que la raíz de la seguridad está en el afecto y las oportunidades en la infancia, no en la represión.

Uribe por su parte reconoció que la ciudadanía salvadoreña valora la paz alcanzada durante la gestión de Bukele, aunque expresó inquietud por las garantías de derechos humanos en esos centros penitenciarios y defendió la autoridad y la firmeza como vía para disuadir a los delincuentes.

Experiencias cercanas a la muerte y perspectivas personales

“Siempre se ve a la juventud como un enemigo interno”: la respuesta de Petro a Westcol sobre el miedo de los jóvenes a la política - crédito @gustavopetrourrego/IG
“Siempre se ve a la juventud como un enemigo interno”: la respuesta de Petro a Westcol sobre el miedo de los jóvenes a la política - crédito @gustavopetrourrego/IG

Ambos líderes compartieron relatos sobre momentos en los que su vida estuvo en peligro. Petro, exintegrante del M-19, relató que en su juventud vivió bajo constante temor a ser detenido y torturado, especialmente durante el gobierno de Turbay en 1978.

Uribe evocó los múltiples atentados sufridos en su carrera política, especialmente en la etapa previa a su elección presidencial y durante su posesión en 2002, cuando las extintas Farc atacaron el Congreso y el Palacio de Nariño.

El exmandatario relató episodios en los que debió maniobrar vehículos para escapar de explosiones y salvar su vida y la de sus acompañantes.

Visiones sobre oportunidades para los jóvenes y la era digital

El expresidente terminó ofreciendo aguardiente a Westcol, lo que abrió la invitación a compartir un trago juntos - crédito Westcol
El expresidente terminó ofreciendo aguardiente a Westcol, lo que abrió la invitación a compartir un trago juntos - crédito Westcol

El diálogo de los dos líderes también abordó las herramientas que, a juicio de cada uno, necesitan los jóvenes de bajos recursos para progresar.

Uribe resaltó la importancia del emprendimiento y un Estado que inspire confianza a la inversión privada. Petro identificó como claves el acceso a la tierra, la educación superior gratuita y el crédito.

Ambos coincidieron en la relevancia de las redes sociales y la tecnología, el exmandatario colombiano confesó que escribe casi todos los días en sus plataformas, aunque su relación con el mundo digital es ambivalente.

Petro destacó que un presidente debe comprender la era digital, ya que es el futuro del país. Los dos señalaron que los jóvenes deben aprender sobre inteligencia artificial y programación desde la escuela.

Diferencias en gustos musicales y aspectos cotidianos

Gustavo Petro - Álvaro Uribe
Westcol anunció colaboración en su 'stream' junto a Gustavo Petro y Álvaro Uribe - crédito @WestCOL/X

Las divergencias entre los líderes también se manifestaron en cuestiones cotidianas como la música que escuchan. Uribe expresó su predilección por la música de despecho, como la de Darío Gómez. Petro, por su parte, se inclinó por el vallenato de los hermanos Zuleta.

Así las cosas, las entrevistas de Westcol dejaron en evidencia la distancia entre las posturas políticas de ambos, así como sus contrastes personales; sin embargo, cada uno tiene una visión ideal de país en la que todos ganan, especialmente en sus aproximaciones al futuro de la juventud y la tecnología.

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