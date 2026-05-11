Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Junior y Once Caldas: esta es la fecha

El entrenador uruguayo habló en rueda de prensa de la victoria ante Once Caldas - crédito Dimayor

La Liga BetPlay 2026-I entra en su etapa decisiva y una de las llaves que más expectativa genera es la que protagonizan Junior de Barranquilla y Once Caldas. El conjunto barranquillero dio el primer golpe en los playoffs tras imponerse por 1-0 en el estadio Palogrande de Manizales, resultado que deja abierta la serie de cara al compromiso de vuelta que definirá cuál de los dos equipos seguirá soñando con el título del fútbol colombiano.

La vuelta de esta serie se disputará el miércoles 13 de mayo de 2026 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El compromiso está programado para las 8:15 p. m., hora de Colombia, y promete ser uno de los partidos más emocionantes de la fase final de la Liga BetPlay.

PUBLICIDAD

Dayro Moreno ya suma 382 anotaciones en toda su carrera, superando a jugadores activos como Falcao García y Carlos Bacca - crédito Once Caldas

El escenario deportivo, que cuenta con capacidad para aproximadamente 20.000 espectadores, se prepara para recibir un lleno total. La hinchada tiburona espera acompañar masivamente al equipo en un partido que puede marcar el camino hacia una nueva final del fútbol colombiano.

Cómo se desarrolló el partido de ida

El equipo rojiblanco consiguió una importante ventaja como visitante gracias a la anotación de Guillermo Paiva desde el punto penal en el cierre del primer tiempo. Aunque la diferencia es mínima, Junior llegará con mayor tranquilidad al duelo definitivo, mientras que Once Caldas tendrá la obligación de buscar la remontada en territorio costeño.

PUBLICIDAD

Once Caldas intentó imponer condiciones aprovechando la localía. A los 19 minutos tuvo una de las opciones más claras con un remate potente que exigió al arquero Mauricio Olivera, quien respondió de gran manera para mantener el empate parcial. El equipo blanco insistió especialmente con disparos de media distancia y jugadas rápidas por los costados.

Sobre el minuto 38, el árbitro fue llamado por el VAR para revisar una posible infracción dentro del área a favor del Junior. Tras varios segundos de revisión, el juez central confirmó el penalti. .Guillermo Paiva tomó la responsabilidad y con un remate seguro venció al guardameta Joan Parra para decretar el 1-0 parcial al minuto 43

PUBLICIDAD

Con la ventaja en el marcador, Junior manejó mejor el cierre del primer tiempo y logró irse al descanso con tranquilidad. En la segunda mitad, Once Caldas salió decidido a encontrar el empate y generó varias aproximaciones importantes.

El conjunto dirigido desde el banco manizaleño estuvo cerca de igualar el compromiso con un potente tiro libre de Dayro Moreno que pasó rozando el ángulo. Minutos después, el experimentado delantero volvió a inquietar con otro cobro de pelota quieta que exigió una gran reacción del arquero uruguayo Silveira.

PUBLICIDAD

Una de las jugadas más discutidas del segundo tiempo ocurrió al minuto 52, cuando el árbitro sancionó penal a favor de Once Caldas. Sin embargo, tras el llamado del VAR y la revisión de la acción, el juez decidió invalidar la decisión inicial, manteniendo la ventaja para Junior.

Con gol de penal de Guillermo Paiva, Junior de Barranquilla ganó 1-0 a Once Caldas - crédito juniorclubsa/Instagram

El cuadro barranquillero también movió sus fichas pensando en sostener el resultado. El ingreso de Teófilo Gutiérrez en la recta final aportó experiencia y manejo del balón para controlar los últimos minutos del compromiso.

PUBLICIDAD

Finalmente, tras seis minutos de adición, el árbitro decretó el final del partido y confirmó la victoria 1-0 de Junior en condición de visitante. El resultado deja la serie completamente abierta, aunque con una ligera ventaja para el equipo de Barranquilla.

Con gol de Guillermo Paiva, Junior de Barranquilla venció 1-0 a Once Caldas en el Palogrande de Manizales - crédito @juniorclubsa/Instagram

Dónde se podrá ver el compromiso

Ahora, Once Caldas tendrá la misión de buscar una victoria en el Romelio Martínez para igualar la llave y forzar una definición desde el punto penal o incluso conseguir la clasificación directa si logra imponerse por más de un gol. Junior, mientras tanto, buscará aprovechar el respaldo de su afición y administrar la ventaja conseguida en Manizales.

PUBLICIDAD

El partido podrá verse en Colombia a través de las señales de Win Sports+, además de las plataformas digitales autorizadas por el canal oficial del campeonato. La expectativa es máxima para un duelo que promete emociones, tensión y un ambiente vibrante en Barranquilla.