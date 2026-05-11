Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

La gimnasta antioqueña expone que notó en las más jóvenes mayor concientización respecto a ediciones y torneos anteriores - crédito Diego Suárez/Infobae

El regreso de Antioquia a lo más alto de la gimnasia nacional no fue producto de la casualidad. Detrás del título por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia 2026 hubo años de frustraciones, lesiones y relevos generacionales que pusieron a prueba una tradición histórica. Por eso, cuando la delegación antioqueña volvió a colgarse la medalla dorada colectiva, el triunfo tuvo un significado especial para las deportistas que defendieron el escudo verdiblanco.

Una de ellas fue Ginna Escobar, figura del torneo tras conquistar cuatro medallas de oro individuales y convertirse en una de las grandes referentes del campeonato. Para la gimnasta, el logro más importante no estuvo en sus resultados personales, sino en haber recuperado la corona por equipos después de dos años sin conseguirla.

PUBLICIDAD

Escobar afirmó que lo más difícil de todo fue la consecución del título por equipos, pues es el que quieren todos los departamentos - crédito Diego Suárez/Infobae

Explica Escobar: “Lo más difícil fue precisamente lograr la medalla por equipos”. En la gimnasia artística femenina, esa presea representa mucho más que un triunfo colectivo. “Es la medalla que todos los departamentos buscan”, afirma. Y es que, a diferencia de las competencias individuales, el resultado depende de que cada integrante logre controlar la presión y ejecutar de manera impecable sus rutinas.

La diferencia con las ediciones anteriores

“Lo más duro es conseguir que todas estén concentradas, que trabajen bien en mente y espíritu”, señala la campeona nacional. Según cuenta, el equipo antioqueño encontró esa conexión en medio de una preparación marcada por la unión del grupo y la confianza mutua. “Creo que nos unimos de una manera muy especial, con mucha inspiración entre todas”.

PUBLICIDAD

La gimnasia femenina entrega seis medallas principales durante el campeonato nacional. Una de ellas corresponde precisamente a la competencia por equipos, considerada una de las más prestigiosas. Luego aparece el all around, modalidad que suma las calificaciones obtenidas en todos los aparatos y que define a la campeona general del torneo. Finalmente, las otras cuatro preseas se disputan de manera individual en cada aparato: salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo.

Para Antioquia, recuperar la medalla colectiva significó romper una racha complicada. “Llevábamos dos años sin ganar el título por equipos”, recuerda Escobar. Las razones, según explica, estuvieron relacionadas principalmente con las lesiones y los cambios generacionales dentro de la delegación.

PUBLICIDAD

Ginna Escobar cuenta que comenzó en el deporte nadando, pero a los 6 años pasó a ser gimnasta - crédito Diego Suárez/Infobae

El recambio generacional

“Muchas gimnastas se lesionaban y otras compañeras con más experiencia se retiraron”, comenta. Ese panorama obligó a que varias deportistas jóvenes asumieran rápidamente la responsabilidad de competir en la categoría de mayores. “Las nuevas que llegaron son niñas entre los 15 y los 18 años, entonces era un reto enorme porque debían enfrentar la presión de competir contra gimnastas mayores”.

La transición no fue sencilla. Pasar de las categorías juveniles a la élite implica adaptarse a nuevas exigencias técnicas y emocionales. Sin embargo, Escobar destaca la manera en que las más jóvenes asumieron el desafío. “Ellas entendieron que ser menores era solo una categoría y que lo importante era adaptarse a un código de exigencias diferente”.

PUBLICIDAD

Confianza plena en lograrlo

Para la experimentada gimnasta, ese cambio de mentalidad fue determinante en la conquista del campeonato. Desde el inicio del proceso sintió que el grupo tenía algo distinto. “Nunca vi que se nos pudiera complicar”, asegura. Más allá del optimismo, percibió una preparación diferente dentro del equipo. “Vi una buena preparación por parte de las niñas. No quiere decir que antes no trabajaran bien, pero sí noté más conciencia en ellas mismas”.

Esa convicción terminó reflejándose en la competencia. Antioquia recuperó el protagonismo histórico que ha construido durante décadas en la gimnasia colombiana y volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes potencias del país en esta disciplina.

PUBLICIDAD

Para Escobar, el título también representa la continuidad de un legado que ha pasado de generación en generación. “Es como un respiro de decir: somos Antioquia y podemos. Esta no puede ser la excepción”, afirma. La campeona reconoce que hace parte de una historia construida por decenas de deportistas que dejaron huella antes que ella y que hoy continúa gracias a las nuevas figuras.

“Vengo de generaciones pasadas, pero es muy bonito ver cómo otras generaciones se unen a la historia que ha construido Antioquia a lo largo de los años”, señala.

PUBLICIDAD

El reciente campeonato dejó claro que la renovación ya está en marcha. Las jóvenes gimnastas que asumieron la responsabilidad en esta edición respondieron bajo presión y demostraron que el departamento mantiene intacta su tradición competitiva. Para Escobar, ese puede ser el mayor triunfo de todos: comprobar que el futuro de la gimnasia antioqueña sigue teniendo bases sólidas.

La selección Antioquia, después de dos años, se coronó campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia - crédito @lagimoficial/Instagram

Mientras las medallas individuales alimentan las estadísticas y los reconocimientos personales, la presea dorada por equipos simboliza algo más profundo para Antioquia: la capacidad de reinventarse, superar las dificultades y mantenerse en la cima pese a los cambios generacionales. Y en esa reconstrucción, Ginna Escobar no solo aportó sus cuatro oros, sino también el liderazgo de una deportista que entiende que los grandes títulos se consiguen cuando un grupo entero logra creer en sí mismo.

PUBLICIDAD