Colombia

El ‘influencer’ petrista Levy Rincón discutió fuerte con seguidores de Paloma Valencia en Bogotá: “Todo se fue a la...”

El hecho quedó registrado en un video difundido en las redes sociales, reavivando el debate sobre los límites de la confrontación política y la exposición mediática de figuras públicas

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Levy Rincón denunció acoso político por parte de simpatizantes de Paloma Valencia, lo cual motivó el intercambio de palabras y empujones - crédito Instagram/Captura de Video
Levy Rincón denunció acoso político por parte de simpatizantes de Paloma Valencia, lo cual motivó el intercambio de palabras y empujones - crédito Instagram/Captura de Video

El influencer político Levy Rincón, reconocido por su afinidad al proyecto político del presidente Gustavo Petro, quedó involucrado en un nuevo altercado en Bogotá, episodio que reavivó el debate sobre su estilo de confrontación en redes sociales y en espacios públicos.

El incidente ocurrió la tarde del domingo 10 de mayo de 2026, cuando el comunicador colombiano transitaba por la intersección de la carrera Séptima con calle 53, en el centro de Bogotá. Según relató en su cuenta de X, fue acosado por personas vinculadas a la campaña de la senadora Paloma Valencia.

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La discusión escaló de un intercambio verbal con acusaciones de acoso político a las agresiones físicas, lo que generó una oleada inmediata de reacciones en medios y entre figuras públicas.

El registro audiovisual muestra a Levy Rincón enfrentándose a gritos con un ciudadano identificado como Esteban Tobón. En el material es posible observar el momento en que el influencer empuja al interlocutor, lo que intensifica la disputa en un espacio concurrido de la ciudad.

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Contraste de versiones

En su relato de los hechos, expresado en una publicación en su cuenta de X, el creador de contenido digital expuso lo que ocurrió con los seguidores de la candidata presidencial del Centro Democrático.

“Hoy estaba en la 53 con séptima hablando por teléfono cuando empezaron a llegar miembros de la campaña de Paloma Valencia a grabarme y a increparme. Amablemente les dije que no quería hablar y siguieron acosando, insultando y llamándome guerrillero”, declaró.

Posteriormente, confirmó haber insultado y empujado a uno de los involucrados: “Los insulté, al gordito cansón lo empujé y ahí sí los demás querían invitar a la conciliación. ¡Coman mucha mierda! Dejen de hostigar gente en la calle”.

Así mismo, Rincón reiteró que no es funcionario público ni tiene obligación de responder a cuestionamientos en la vía pública, defendiendo su derecho a la privacidad y a no ser abordado sin consentimiento.

Yo no soy funcionario público y no estoy en la obligación de contestarle una puta mierda al pendejo de tu amigo”, concluyó.

La respuesta pública no se hizo esperar y fue Esteban Tobón quien, en declaraciones recogidas por Semana, cuestionó el comportamiento del influencer.

Yo estaba ahí, fui testigo de la desfachatez y gaminería con la que usted trató a un ciudadano que piensa distinto, que cuestiona las acciones del gobierno y de los directivos de su RTVC. Usted no tiene pruebas de nada, no es más que un mentiroso e indecente”, respondió.

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