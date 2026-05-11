María Claudia Tarazona “saltó” de la campaña de su suegro, Miguel Uribe Londoño, y anunció que respaldará a Paloma Valencia: “Eso quería mi esposo”

Tarazona señaló que Paloma Valencia tiene mayores posibilidades de ser la próxima presidenta de Colombia, por encima de su suegro Miguel Uribe Londoño - crédito @maclaudiat - Instagram/Colprensa

María Claudia Tarazona, viuda del senador de oposición Miguel Uribe Turbay, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia para las elecciones del 31 de mayo de 2026.

La decisión se conoce al cumplirse nueve meses del asesinato del precandidato presidencial del Centro Democrático, quien fue víctima de un atentado sicarial durante un acto político en Bogotá en junio del 2025.

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La mujer, en una entrevista concedida a Noticias Caracol, recalcó que su adhesión a la campaña de Valencia obedece a un propósito que, según ella, fue mencionado por su esposo meses antes del ataque en su contra.

- crédito @palomavalencial - @maclaudiat/Instagram

“Yo hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos. Yo he decidido apoyar a Paloma Valencia (...) porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, detalló.

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Así mismo, Tarazona señaló que su respaldo también se basa en las encuestas presidenciales en la que se evidencia una posible victoria de la senadora opositora en una segunda vuelta con Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico y máximo favorito en la contienda electoral.

“Estoy convencida, tengo la plena certeza, que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos, y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente”, añadió.

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Adicional a ello, María Claudia Tarazona enfatizó en que “Colombia es un país que vive en duelo. Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida. Es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte a sus papás todas las noches sin que nadie les tenga una respuesta de por qué los asesinan a sus madres. Eso no puede seguir siendo”.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa

La decisión marca un giro político, ya que en meses anteriores había manifestado su respaldo a la candidatura de su suegro, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay.

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Al ser consultada por su cambio de decisión, Tarazona explicó: “Miguel papá tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento, desafortunadamente, no tiene una posibilidad, por lo que los números nos están mostrando".

Del mismo modo, Tarazona recalcó que, pese a que ahora no acompañará su aspiración presidencial, mantendrá su relación con el empresario, al considerarlo como un ejemplo de superación para el país.

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“Yo lo respeto, creo que ha sido un colombiano que ha tenido que cargar con el peso de la violencia. Él ha estado en esta silla y ha estado en la silla que nadie quiere estar, que es ver morir a un hijo de la manera como él lo vió”, destacó.

María Claudia Tarazona intervino en el Congreso con un discurso centrado en el impacto del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram

Secuelas del magnicidio

Por otra parte, María Claudia Tarazona se refirió a la forma en la que ha abordado la trágica pérdida de su esposo Miguel Uribe, así como el impacto de su muerte en la familia, especialmente en su hijo Alejandro, de cinco años.

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En diálogo con Noticias Caracol, compartió el dolor de la ausencia y la dificultad de explicarle a su hijo la ausencia de su padre de manera repentina y violenta.

“La ausencia de Miguel nos obliga a replantearnos todo, ¿no? A replantearnos la vida, el futuro, lo que queremos. Y pues cuando una persona muere, también mucho de uno se muere con esa persona”, manifestó.

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Frente a la manera en la que su pequeño hijo ha afrontado la pérdida de Uribe Turbay, la viuda del exsenador recordó un episodio en la que notó esos sentimientos del menor hacia la ausencia de su padre.

“Hace un par de noches, estábamos rezando y me dijo: «Mamá, no me alcancé a despedir de mi papá». Entonces, le dije: «Mi amor, pero tú fuiste a la clínica, abrazaste a papá, estoy segura que papá sintió tu amor». Y me dice: «Pero es que no me pude despedir de él». Y empezó a llorar. Mira, esto era un llanto desde el fondo del corazón (...) Yo no podía ni hablar. Entonces, las niñas entraron a mi cuarto y lo abrazaron y me ayudaron a acompañarlo en ese momento tan duro de... nosotras también hubiéramos querido despedirnos de él”, expresó Tarazona con voz entrecortada.

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La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, abrió su corazón, al confesar cómo la tragedia personal y familiar la alejó del mundo de la política - crédito @maclaudiat/Instagram

Adicional a ello, la mujer reveló emotivos recuerdos del Día de la Madre y el libro que Miguel Uribe Turbay le regaló, reafirmando el amor y la lucha conjunta por su familia.

“Mayo es un mes para mi familia muy especial. Cumplen dos de mis hijas, María e Isabella cumplen años, es el Día de la Madre, y el 14 de mayo yo celebraría mi aniversario con Miguel. Justo el año pasado (2025) me hizo este libro, que es una belleza, María Claudia y Miguel, 2016, que fue el año que nos casamos, 2025, nueve años y contando. Quiere decir que este libro él lo hizo, me hizo una dedicatoria divina”, dijo.

Las investigaciones judiciales sobre el caso derivaron en acciones concretas. Las autoridades atribuyeron el asesinato a la Segunda Marquetalia, estructura armada bajo el mando de alias Iván Márquez. En el desarrollo de los procesos, siete dirigentes de esa facción fueron objeto de órdenes de captura y nueve participantes materiales en el atentado ya recibieron condena.

- crédito @maclaudiat/Instagram/Colprensa

Por último, María Claudia Tarazona enfatizó que, en este tiempo de duelo, no ha recibido ninguna expresión solidaria por parte del presidente Gustavo Petro.

“Es un irrespeto profundo, no solo por la muerte de Miguel, sino por la investigación. Tú puedes recordar esa cantidad de cosas que salía diciendo en trinos, que él, las personas que habían mandado a matar a Miguel estaban unas en España, después dijo que estaban en Dubái. Es como una intención de desviar la atención de la investigación”, concluyó.