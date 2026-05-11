Hija de Germán Vargas Lleras pidió a los colombianos no votar por Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Hagámosle un homenaje y salvemos este país”

La hija del exvicepresidente colombiano remarcó que su padre tenía sus capacidades para ser gobernante de la nación - crédito Archivo Colprensa

Sigue el duelo en Colombia tras conocerse la muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y exlíder natural de Cambio Radical, que falleció en la noche del viernes 8 de mayo de 2026 tras batallar contra un cáncel en el cerebro.

En medio del duelo por la muerte del dirigente político colombiano, su hija Clemencia Vargas Umaña compartió en Caracol Radio recuerdos personales y agradeció las muestras de apoyo recibidas. También aprovechó para pedir a los colombianos que participen activamente en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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“Ya que no le dimos a él la oportunidad de ser presidente, cosa que yo creo que hoy muchos colombianos lamentamos, hagamos un homenaje a él eligiendo bien en estas próximas elecciones (...) yo creo que acá, sin importar las vanidades y egos, debemos de llegar unidos a las elecciones y que el legado de Germán Vargas Lleras hoy sea que salvemos este país en su nombre”, declaró la hija del exsenador de Cambio Radical a la cadena radial mencionada.

Incluso, aseveró que ya había advertido lo que, para ella, iba a ocurrir en Colombia con la llegada del progresismo al poder, por lo que enfocó sus críticas para que no sea elegido el candidato de esa tendencia política, como es el caso de Iván Cepeda, senador y aspirante del Pacto Histórico.

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“Por ningún motivo, frase célebre de mi papá, podemos entregarle este país a (Iván) Cepeda. Y hay que decirlo con contundencia. Mi padre no hubiera podido ver a Colombia en esas condiciones”, remarcó.

También, aguarda su esperanza para que los colombianos “no se dejaran llevar por estos discursos sin fondo o por falsas promesas”.

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