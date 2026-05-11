Abelardo de la Espriella habló de las disputas con Paloma Valencia durante la carrera por la presidencia: “Aquí va a terminar conmigo”

Abelardo de la Espriella priorizó alianzas y descartó debates internos con Paloma Valencia - crédito Luisa González/Reuters - Europa Press

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, definió el escenario de alianzas y rivalidades en la contienda política actual. El abogado reiteró que su único adversario político es el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y manifestó respeto por Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.

En entrevista con Caracol Radio, De la Espriella descartó cualquier confrontación directa con Valencia, quien también se consolida como figura relevante en el panorama político colombiano.

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El diálogo giró en torno a las preferencias electorales de De la Espriella en caso de no ser candidato. A la pregunta sobre si votaría por Paloma Valencia, respondió: “Si sería la opción contra Cepeda, claro que lo haría. No sería mi primera opción. Es decir, teniendo otras opciones no lo haría, porque ella no me mueve la aguja”.

Esta declaración trazó una línea de distanciamiento, aunque reconoció a la senadora como una “mujer respetable y luchadora”.

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Al ser indagado sobre otras figuras políticas como Sergio Fajardo, De la Espriella fue tajante: “Fajardo me da sueño”, una expresión que reveló su falta de afinidad con el exgobernador de Antioquia.

Frente a la opción de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, su respuesta fue directa y negativa, sin espacio para matices.

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La conversación avanzó hacia otros nombres, como el de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. De la Espriella admitió que Cabal generaba más interés político en él que Valencia: “A mí me movía más la aguja la Cabal que ella”, sostuvo.

En la entrevista con el mencionado medio también le recordaron al aspirante presidencial la tensión entre la congresista María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe, sugiriendo que el respaldo de la senadora a De la Espriella pudo haber influido en ese distanciamiento.

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El candidato respondió: “No, eso no fue por mí. Peleó ella. La pelea de ella es otra vaina y no tengo nada que ver con eso, ¿oíste?”, desligándose de las disputas internas en el partido.

De la Espriella, a lo largo de la entrevista, remarcó que su prioridad consiste en evitar escenarios de confrontación con Paloma Valencia. Argumentó que ambos comparten afinidades políticas y que resultan “aliados naturales” frente al adversario común: Iván Cepeda.

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En sus palabras, “Yo quiero evitar cualquier escenario de confrontación con ella, porque somos aliados naturales y aquí va a terminar conmigo”. El candidato reiteró la necesidad de mantener el contacto con los electores en las calles, en lugar de involucrarse en debates internos.

El abogado y aspirante presidencial también se refirió a las tensiones dentro del Centro Democrático, partido que ha experimentado divisiones públicas. De la Espriella ironizó sobre las acusaciones que lo implican en disputas partidistas: “Hasta los muertos de esas peleas del Centro Democrático me echan a mí”.

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