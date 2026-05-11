Ejército Nacional recuperó la moto del periodista asesinado Mateo Pérez, confirmó el gobernador de Antioquia: será regresada a su familia

La motocicleta permanecía extraviada desde el 5 de mayo, cuando hombres armados retuvieron a Mateo Perez en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia - créditos John Paz/Colprensa | @AbadColorado/X

En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades para determinar los móviles del asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda, al parecer en manos de las disidencias de las Farc, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó nuevos detalles del caso.

Según indicó el mandatario departamental en su cuenta de X, el Ejército Nacional logró la recuperación de la motocicleta del comunicador. El automotor permanecía extraviado desde 5 mayo cuando el joven de 24 se desplazó hasta la vereda Pamichal del municipio de Briceño, donde habría sido interceptado por hombres bajo el mando de alias Calarcá.

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Se trata de una motocicleta Honda Boxer CB100 con la que el periodista solía recorrer varias zonas del departamento para realizar reportajes de su medio El Confidente desde hacía más de tres años.

Rendón aseguró que la motocicleta será regresada a sus familiares, mientras que el departamento sigue atravesando el duelo por la tortura y asesinato del joven, encontrado sin signos vitales el viernes 8 de mayo.

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“Sigue doliendo… El Ejército Nacional recuperó la motocicleta del joven reportero Mateo Pérez Rueda. En las próximas horas será entregada a su familia", escribió el gobernador de Antioquia.