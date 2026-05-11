Colombia

Funcionario del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha protagonizó altercado con adulto mayor durante la ciclovía: el incidente quedó en video

Un testigo registró el momento en que un funcionario y un ciudadano mantuvieron un intercambio físico tras una discusión por el uso de una vía pública

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Un video viral mostró el enfrentamiento entre un funcionario del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha y un adulto mayor en plena ciclovía - crédito @PasaenBogota/X

Un acto de intolerancia se presentó en la ciclovía del municipio de Soacha, Cundinamarca, donde un funcionario del Instituto de Recreación y Deporte protagonizó un altercado con un adulto mayor.

El intercambio, que ocurrió el domingo 10 de abril, fue grabado por testigos e involucró agresiones físicas y verbales entre ambos.

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La confrontación comenzó cuando el trabajador municipal realizó un reclamo por la ocupación del espacio público. Según el registro en video, el adulto mayor respondió con un golpe al funcionario, lo que desató una escalada de insultos y empujones en plena vía pública.

En las imágenes, la situación se intensificó al punto que el funcionario escupió al ciudadano y luego dirigió amenazas hacia quien filmaba el enfrentamiento. El ambiente se tornó aún más tenso ante la reacción de los presentes, quienes acompañaron la escena con gritos y silbidos de desaprobación.

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El incidente ocurrió durante la jornada de ciclovía del domingo 10 de abril en las calles de Soacha, Cundinamarca - crédito Captura video
El incidente ocurrió durante la jornada de ciclovía del domingo 10 de abril en las calles de Soacha, Cundinamarca - crédito Captura video

El testigo que grabó el incidente intervino con una advertencia: “No, usted, usted venía tratándolo mal, usted venía tratándolo mal ¿Llamo a un policía? A usted lo estaba grabando hace un ratico, papi”, se le escucha decir, evidenciando la preocupación por la conducta del servidor público.

La riña entre el funcionario y el adulto mayor, ocurrida durante una jornada recreativa, generó rechazo entre los ciudadanos presentes y abrió preguntas sobre el manejo de los conflictos en espacios públicos por parte de empleados municipales.

El video, que circuló rápidamente en redes sociales, muestra cómo la confrontación terminó con el funcionario amedrentando a quien registraba los hechos y un testigo remarcando: “Mire, mire. Mire, lo escupió, lo escupió, ¿sí vio, no? Son de la alcaldía. Todo tranquilo”, dejando en evidencia que la conducta fue presenciada por varias personas.

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