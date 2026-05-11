Colombia

Tras la mayor incautación de cocaína en Europa, Gustavo Petro volvió a hablar de la “junta del narcotráfico”: “No creo a Trump vinculado con estos sujetos”

El presidente colombiano ha mencionado en más de una ocasión que la “junta del narcotráfico” es una presunta red criminal transnacional que operaría como una confederación de mafias en Colombia

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El pronunciamiento de Gustavo Petro lo hizo en su cuenta oficial de X - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
El pronunciamiento de Gustavo Petro lo hizo en su cuenta oficial de X - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En el océano Atlántico, la Unidad Central Operativa (UCO) de España realizó la mayor incautación de cocaína registrada hasta la fecha.

El barco Arconian transportaba alrededor de 30 toneladas de cocaína y, según las autoridades, operaba como un “buque nodriza”: una embarcación diseñada para suministrar combustible y droga a diversas narcolanchas en alta mar.

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Por este motivo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se expresó en su cuenta oficial de X, en la que reiteró la existencia de la llamada “junta del narcotráfico”, una presunta red criminal transnacional que operaría como una confederación de mafias en Colombia, según el mandatario.

- crédito Joel González/Presidencia
Gustavo Petro reiteró la existencia de la llamada junta del narcotráfico - crédito Joel González/Presidencia

En su publicación, el mandatario colombiano mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que no cree que su homólogo tenga relación con las personas vinculadas al barco Arconian.

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Según Gustavo Petro, la incautación de 30 toneladas de cocaína en el océano Atlántico “muestra la realidad” que ha venido denunciando y que, de acuerdo con el presidente, no ha sido investigada en Colombia.

“Aunque no creo a Trump vinculado con estos sujetos del barco con el cargamento más grande de cocaína incautado hasta ahora en el mundo: 40 toneladas de cocaína en un buque y sin inteligencia colombiana, está realidad si muestra la realidad que he denunciado y no se investiga en Colombia (sic)”, señaló el presidente Petro.

El jefe de Estado afirmó que la carga incautada demuestra “plenamente” la existencia de la junta del narcotráfico y los supuestos sitios de lujo en el mundo.

“El cargamento de cocaína incautada en Europa en un buque, demuestra plenamente la existencia de la junta del narcotráfico y los sitios del lujo mundial articulados a sus residencias (sic)”, aseveró Gustavo Petro .

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que la carga incautada demuestra “plenamente” la existencia de la junta del narcotráfico y los supuestos sitios de lujo en el mundo - crédito @petrogustavo/X

Detalles del operativo

El carguero Arconian, de bandera de Comoras, permanecía bajo vigilancia tras una alerta recibida por la Unidad Central Operativa (UCO) a través de canales de cooperación internacional con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la policía de Países Bajos.

Las autoridades identificaron a la embarcación a partir de informes que sugerían el transporte de grandes cantidades de cocaína y su transferencia en alta mar a narcolanchas destinadas a la introducción del estupefaciente en Europa.

El operativo se desarrolló en el Atlántico y concluyó con la incautación de 30.215,84 kilogramos de cocaína repartidos en 1.279 fardos, un volumen sin precedentes en registros nacionales e internacionales.

La investigación judicial señala que el Arconian zarpó el 22 de abril desde Freetown, Sierra Leona, rumbo a Bengasi, Libia. El carguero, de más de 90 metros de eslora y unos 15 de manga, operaba bajo una bandera reconocida por su legislación marítima flexible, circunstancia utilizada con frecuencia para actividades ilícitas de este tipo. Las pesquisas sitúan al buque como “barco nodriza”, encargado de abastecer de droga y combustible a embarcaciones de alta velocidad en aguas internacionales.

Durante el abordaje, agentes de la Guardia Civil accedieron al buque el 1 de mayo. En una primera inspección, localizaron a 17 tripulantes. Posteriormente, una puerta metálica en la zona de popa permitió el acceso a una galería donde hallaron los fardos de droga.

Además, seis personas armadas con fusiles y pistolas permanecían ocultas en la proa, según consta en la documentación judicial. Entre los efectos incautados, figuran también 2.108 garrafas de gasolina de 20 litros, fusiles, una pistola y diez cajas de munición sin abrir.

El carguero Arconian, de bandera de Comoras, permanecía bajo vigilancia tras una alerta recibida por la Unidad Central Operativa (UCO) a través de canales de cooperación internacional con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la policía de Países Bajos - crédito Borja Suarez/REUTERS
El carguero Arconian, de bandera de Comoras, permanecía bajo vigilancia tras una alerta recibida por la Unidad Central Operativa (UCO) a través de canales de cooperación internacional con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la policía de Países Bajos - crédito Borja Suarez/REUTERS

Las diligencias judiciales han derivado en la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los 23 investigados. La Fiscalía Especial Antidroga formalizó la acusación tras recibir informes de la DEA y la policía neerlandesa, ambos fechados el 30 de abril. El magistrado Ismael Moreno Chamorro, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, detalló la magnitud de la operación y describió el hallazgo de la droga y el armamento en el interior del carguero, que permanece bajo custodia en la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria.

Las actuaciones recientes de la Guardia Civil en la ruta atlántica han permitido interceptar otras cuatro embarcaciones con cargamentos de cocaína en un mes, consolidando este eje como uno de los principales puntos de entrada de la droga en el continente europeo.

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