Westcol se confesó con Álvaro Uribe durante su ‘stream’ y le contó el delito que cometió en el pasado: “Le daban 50 ‘lukas’”

El paisa aseguró que en sus primeras elecciones recibió 50.000 pesos por un voto - crédito @west.rol0/TikTok

El encuentro entre el influencer Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la finca El Ubérrimo en Montería, Córdoba, dejó una escena inesperada para miles de espectadores el domingo 11 de mayo de 2026.

Durante la transmisión en vivo, el streamer antioqueño admitió, frente al exmandatario y su audiencia, que años atrás aceptó dinero a cambio de influir en su voto electoral.

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El paisa, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa, narró en directo: “Me dieron $50.000 para que votara por esa persona y acepté ese dinero y voté por otra persona, porque necesitaba esos $50.000”. La confesión tuvo lugar mientras ambos compartían empanadas y aguardiente en la residencia del expresidente.

En algunos lugares del país se han denunciado casos de personas que reciben dinero por su voto a un candidato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La práctica admitida por el creador de contenido constituye un delito en Colombia, tipificado como corrupción de sufragante en el artículo 390 del Código Penal. Esta conducta se sanciona con prisión de cuatro a ocho años y multas de 200 a 1.000 salarios mínimos mensuales.

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Uribe, notoriamente sorprendido por la confesión del entrevistador, replicó al instante: “Qué cosa tan grave ha ocurrido con eso en Colombia”. Cabe mencionar que este intercambio se dio en un ambiente relajado, durante un recorrido por la finca, donde Uribe mostró su colección de sombreros y compartió anécdotas de su trayectoria política.

La transmisión coincidió con el Día de la Madre y se extendió por más de tres horas, iniciando sobre las 4:00 p. m. hasta más allá de las 7:00 p. m. Durante el recorrido por los distintos espacios de El Ubérrimo, el diálogo abarcó asuntos de seguridad, salud y el futuro político del país.

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Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez comieron chicharrón, empanadas y aguardiente - crédito Westcol

El paso de Westcol por la finca del expresidente Uribe ocurrió luego de haber entrevistado al jefe de Estado, Gustavo Petro, conversación que atrajo la atención tanto de los medios de comunicación como de los seguidores de cada uno de los involucrados en el encuentro.

En ambas ocasiones, el streamer convocó a una audiencia joven para tratar temas de política y elecciones.

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Westcol detalló que su primera experiencia electoral fue en La Estrella, donde aceptó el dinero por una necesidad económica. Esa situación lo llevó a votar por un candidato distinto del que le recomendaron, aunque señaló que igual incurrió en la falta.

Durante el recorrido, Uribe mencionó que en esa finca también recibieron a figuras políticas internacionales, incluido el expresidente de Venezuela Hugo Chávez. La jornada incluyó momentos de camaradería, gastronomía típica y conversaciones centradas en los desafíos actuales de Colombia.

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Qué dice la justicia colombiana sobre este tipo de delitos

El paisa confesó que cometió delito al sufragante al aceptar dinero en su primera vez votando - crédito Colprensa

El Código Penal colombiano establece: “El que prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular… incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de doscientos a mil salarios mínimos legales mensuales”. La confesión del streamer puso en el centro del debate una práctica que persiste en épocas electorales y que, de acuerdo con la ley, constituye una infracción grave.

Mensaje de Uribe para que los jóvenes salgan a votar

El expresidente colombiano no desaprovechó la oportunidad para exponerles a sus seguidores más jóvenes las razones por las que deben acudir a las urnas en las próximas elecciones a la presidencia.

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Uribe dijo que para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo, le decía a los jóvenes que: “Miremos al ser humano y las necesidades del país. Que sea un ser humano de rectitud. Que proceda de frente. Que se equivoque, pero no mienta. Que sea trabajador, sin pereza, para madrugar, trasnochar. El presidente de la República tiene que trabajar sábado, domingo y lunes festivo; los ministros, lo mismo”.

Por otro lado, llamó la atención que la transmisión con el ex jefe de Estado apenas superó los 180.000 conectados, cifra mucho menor a la del presidente Gustavo Petro que llegó a 800.000.

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