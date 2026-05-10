María José Pizarro acusó a Paloma Valencia de ‘copiar’ a Petro y desató fuerte pelea: “Hablan, pero no hacen”

Paloma Valencia presentó su plan para aliviar el costo de la energía en la Costa Caribe - crédito @PalomaValenciaL/X

Las soluciones que se ofrecen sobre las tarifas de energía en la Costa Caribe provocaron un nuevo choque político; esta vez entre la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia y la congresista María José Pizarro.

Y es que una propuesta presentada por la dirigente del Centro Democrático abrió una discusión pública sobre los planes para reducir el costo del servicio eléctrico y terminó en un intercambio de acusaciones a través de la red social X.

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La confrontación surgió después de que Paloma Valencia, candidata respaldada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, anunciara una estrategia para disminuir las facturas de energía en los hogares de la región Caribe, como parte de su campaña presidencial.

Esto fue lo que Paloma Valencia propuso para bajar tarifas de energía en la Costa Caribe

La senadora planteó subsidios para los sectores más vulnerables, reducción de tarifas para varios estratos e inversiones dirigidas a paneles solares, reemplazo de electrodomésticos antiguos y modernización de redes eléctricas.

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María José Pizarro acusó a Paloma Valencia de presentar como propia una estrategia energética del Gobierno de Gustavo Petro y ella de se defendió - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por medio de X, la senadora escribió: “En mi gobierno bajan las tarifas de energía para la Costa Caribe: en el estrato 1 la reducción será a la mitad, y para los estratos 2, 3 y 4 el alivio irá del 20% al 40%. Instalaremos paneles solares y haremos un gran plan de actualización de electrodomésticos para racionalizar el consumo”.

Junto a esa publicación, la senadora compartió un video durante uno de sus discursos de campaña en la Costa Caribe. Allí afirmó que la propuesta surge de una “gran coalición de todos los colores de la democracia” y sostuvo que el objetivo consiste en enfrentar el alto costo de las facturas de energía que afectan a los habitantes de la región.

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La senadora explicó que los recursos para financiar ese alivio saldrían de redireccionar partidas del presupuesto público. Mencionó programas dirigidos a jóvenes y beneficios otorgados a personas vinculadas a procesos de paz, recursos que, según dijo, pasarían a financiar subsidios para los hogares de esta región: Paloma Valencia detalló además una segunda fase del proyecto enfocada en soluciones estructurales.

Paloma Valencia prometió subsidios, paneles solares y renovación de electrodomésticos para reducir el costo de las facturas de energía en la región Caribe - crédito @PalomaValenciaL/X

María José Pizarro acusó a Valencia de ‘copiar’ el plan de Petro

No obstante, la propuesta desató críticas desde el Pacto Histórico, y es que María José Pizarro, jefa de gabinete de Iván Cepeda, sostuvo que las medidas expuestas por la senadora Paloma Valencia ya forman parte de las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y acusó a la congresista uribista de presentar como propia una iniciativa que, según afirmó, tiene ejecución desde 2022.

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“Candidata @PalomaValenciaL, las promesas que está haciendo para ganar votos en la Costa son el programa que el presidente @petrogustavo está implementando (sic)”, escribió Pizarro en X.

En el mismo mensaje afirmó que las tarifas “han bajado más del 16% a nivel nacional y más del 28% en la Costa Caribe gracias a políticas concretas, no a discursos”.

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Pizarro señaló además que “los gobiernos uribistas permitieron el desfalco y trasladaron la deuda a los ciudadanos”. Después mencionó que el presidente Petro impulsó “casi 300 comunidades energéticas y proyectos de energía solar”.

María José Pizarro acusó a Valencia de presentar como propia una estrategia que, según dijo, ya impulsa el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @PizarroMariaJo/X

La respuesta de Paloma Valencia al petrismo

Las declaraciones de la congresista del petrismo no quedaron solo como una crítica directa o un cruce político. Sus palabras provocaron una respuesta de la propia Paloma Valencia, que sostuvo que el Gobierno de Gustavo Petro no ejecutó con rapidez las soluciones prometidas para la región Caribe.

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“Gracias por reconocerlo senadora: llevan 3 años y 8 meses ‘haciéndolo’. Nosotros lo haremos el primer día. Ese es exactamente el problema. Ustedes hablan pero no hacen. No saben hacer (sic)”, contestó Valencia en la misma plataforma.

Con esa respuesta, breve pero contundente, la aspirante presidencial Paloma Valencia dejó entrever que, aunque las propuestas coinciden con algunas medidas planteadas por el Gobierno de Gustavo Petro, la diferencia estaría en la capacidad de ejecución.

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Paloma Valencia respondió que el problema del actual gobierno radica en la falta de resultados rápidos para los ciudadanos de la Costa Caribe - crédito @PalomaValenciaL/X

La congresista sostuvo que su sector político sí lograría aplicar esas iniciativas de manera efectiva en caso de llegar a la Presidencia.

Por ahora, este choque político aparece como uno de los debates que empiezan a tomar fuerza de cara a las elecciones de primera vuelta del 31 de mayo, con cada sector defendiendo sus posturas y propuestas desde orillas opuestas.

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