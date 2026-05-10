Rescatan a siete colombianas víctimas de explotación sexual en una operación internacional que dejó 14 capturas

Un operativo internacional entre Colombia y cinco países permitió el rescate de siete mujeres colombianas explotadas sexualmente en el extranjero - crédito Visuales IA

Durante 2026, la Policía Nacional registró 77 víctimas de trata de personas en Colombia: 47 mujeres y 30 hombres. En lo corrido del año, se realizaron 11 capturas por el delito de trata de personas en departamentos como Risaralda, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia, España, Francia, Ecuador, Chile y República Dominicana permitió el rescate de siete mujeres colombianas sometidas a explotación sexual en el extranjero.

PUBLICIDAD

La acción, denominada Operación Dignidad, derivó en la captura de 14 personas señaladas de integrar redes dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual, según informó la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), las víctimas habían sido captadas mediante engaños y redes sociales, y luego trasladadas fuera del país, donde permanecían bajo amenazas, control permanente y, en algunos casos, sedadas con sustancias psicoactivas.

PUBLICIDAD

Red internacional y mecanismos de captación

En 2026, la Policía Nacional de Colombia identificó 77 víctimas de trata de personas, reflejando el aumento de este delito a nivel nacional - crédito Visuales IA

La Operación Dignidad fue desarrollada gracias a la cooperación de Ameripol, Europol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la iniciativa El Pacto 2.0.

Según detalló la Policía Nacional, las mujeres rescatadas fueron víctimas de redes transnacionales que actuaban bajo esquemas de engaño, utilizando plataformas digitales y falsas ofertas laborales para atraerlas. Una vez en territorio extranjero, las víctimas sufrían controles estrictos y, en diversas ocasiones, recibían sedantes para anular su voluntad.

PUBLICIDAD

En España, una de las mujeres fue localizada en Valencia, donde permanecía custodiada por miembros de una organización criminal. En Ecuador, las autoridades liberaron a una ciudadana colombiana de 30 años, que se encontraba bajo coacción y sedación. La Dijín reportó que la víctima había sido contactada a través de redes sociales por un hombre conocido como alias Kevin, que la habría engañado con una oferta de empleo falsa.

Testimonios y relatos de las víctimas

Una de las historias más impactantes corresponde a la mujer rescatada en Ecuador. De acuerdo con declaraciones recogidas por Noticias Caracol, la madre de la víctima relató que su hija fue convencida por alias Kevin, al que solo conocía por TikTok, para viajar al extranjero con la promesa de un trabajo bien remunerado.

PUBLICIDAD

Las víctimas de trata eran engañadas mediante redes sociales y ofertas laborales falsas antes de ser sometidas a explotación fuera de Colombia - crédito Visuales IA

Tras perder contacto durante un mes, la familia logró recibir una llamada en la que la mujer, bajo evidente alteración, alcanzó a advertir: “Ahí viene a pegarme el hijue... que colombiana de m... Y ya sabe mija, que si yo no aparezco por acá fue él. Porque ahorita aquí habían unos manes amenazándome, amenazándome ese estúpido”.

La llamada fue determinante para que la familia alertara a las autoridades. La víctima logró enviar su ubicación antes de que su captor despertara, lo que permitió su rescate por la policía ecuatoriana. Según la madre, la joven permanecía conectada a una bolsa de suero para mantenerla sedada y fue sometida a amenazas y agresiones físicas.

PUBLICIDAD

Acciones simultáneas en varios países

En Francia y República Dominicana, la operación permitió rescatar a cinco mujeres que, de acuerdo con la Policía Nacional, vivían bajo amenazas y eran víctimas de vejaciones sexuales.

La intervención en estos países se realizó en coordinación con las autoridades judiciales locales y organismos internacionales, lo que facilitó respuestas rápidas y coordinadas para liberar a las víctimas.

PUBLICIDAD

Testimonios revelan que las víctimas eran inducidas a viajar con promesas de empleo y luego mantenidas bajo amenazas y agresiones físicas - crédito Visuales IA

De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, la ofensiva resultó en 14 capturas por orden judicial relacionadas con delitos sexuales y trata de personas.

“Esta acción policial y judicial no solo devolvió la libertad a las víctimas, sino que impactó directamente a los victimarios”, afirmó Sanabria, según reportó el medio citado.

PUBLICIDAD

Desmantelamiento de redes y nuevas estrategias

Como parte de la ofensiva internacional, la Policía Nacional ejecutó la llamada Operación Tradiciones, que permitió desarticular una red que enviaba mujeres desde Pereira hacia ciudades europeas como Bilbao, Getafe y Málaga. Paralelamente, la Operación María MX permitió la captura en Medellín de un presunto cabecilla que explotaba mujeres en México a través de plataformas digitales.

Las autoridades también anunciaron la elaboración del primer cartel de los Más Buscados por Feminicidio, que incluye a ocho personas requeridas internacionalmente mediante circular azul de Interpol, señaladas de asesinar mujeres colombianas.

PUBLICIDAD