Colombia

Gobierno Petro definió fecha para ingreso de 100 hombres de las disidencias de “Wálter Mendoza” a la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo

Este movimiento, confirmado por Armando Novoa, jefe de la delegación gubernamental, representaría un paso irreversible en el cronograma oficial de reintegración, e incluiría la coordinación de trámites administrativos, contratación de obras y el respaldo de autoridades locales y regionales a este proceso

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Armando Novoa con alias Walter Mendoza
Las delegaciones han acordado implementar programas para la sustitución de cultivos ilícitos en Putumayo, así como lo han hecho en Nariño - crédito suministrada a Infobae Colombia

El Gobierno nacional confirmó que cerca de 100 integrantes de la disidencia armada bajo el mando de alias Wálter Mendoza ingresarán sin armas ni uniformes a la Zona de Ubicación Temporal y Capacitación Integral (ZUT-Zociut) ubicada en Betania, Putumayo, durante la segunda mitad de mayo. Esta medida marcaría un avance en el proceso de tránsito a la vida civil, según el cronograma oficial dispuesto en mesa de negociación.

La información fue ratificada por Armando Novoa, jefe de la delegación del Ejecutivo, que precisó en declaraciones recogidas por El Espectador que el ingreso de los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) se concretará entre la tercera y cuarta semana de mayo; todo esto, sujeto a la certificación final por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a cargo de Otty Patiño.

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Armando Nova, destacó que la mitad de las hectáreas a erradicar se concentrarán en el municipio de Tumaco - crédito Ronald Peña R/EFE
Armando Novoa ha sido defensor del proceso de negociación con el Cneb, que ha llegado a acuerdos sobre el retorno a la vida civil - crédito Ronald Peña R/EFE

A la par de estos movimientos, se prepara una segunda ZUT en Roberto Payán, Nariño, que albergará a otros 100 miembros, aunque con retrasos administrativos frente al caso de Putumayo. “El ingreso será previo a la entrega de un listado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que deberá certificarlo. Las unidades entrarán sin armas y sin uniformes, lo que significa un paso irreversible en este proceso”, dijo el delegado.

La delegación oficial reiteró que la organización y apertura de estas zonas incluyó trámites extensos como aprobación de terrenos, contratación de obras y coordinación con autoridades locales y regionales. “La creación de la zona de ubicación temporal, en este caso nuestro, ha tenido varios trámites administrativos previos de aprobación de los terrenos en donde se ubicará la zona, inicialmente, de Putumayo”, indicó.

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Acuerdo amplió el cupo inicial y prevé ingreso a la vida civil

Y reveló que en el caso de Putumayo, las contrataciones que permitirán adelantar las construcciones en donde habitarán las unidades de la Coordinadora. La negociación original, sellada en mayo de 2023, contemplaba la entrada de 60 personas por zona, pero el compromiso fue ampliado a 100 por cada ZUT en diciembre de 2025, lo que eleva el número total a 200 participantes de estos procesos de reintegración.

El integrante de los Comandos de Frontera, Geovanni Andrés Rojas, alias Araña, por el momento no hará parte del grupo de 100 insurgentes que irán a la ZUT del Putumayo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El integrante de los Comandos de Frontera, Geovanni Andrés Rojas, alias Araña, por el momento no hará parte del grupo de 100 insurgentes que irán a la ZUT del Putumayo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Los cupos, según se conoció, fueron ratificados tras conversaciones entre el Gobierno y la disidencia. En la reunión preparatoria para esta transición participaron también el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina; miembros de la asamblea, alcaldías, representantes del sector defensa y comunidades locales; siendo estas participaciones clave para la coordinación institucional e informar sobre la evolución del proyecto.

En ese orden de ideas, Novoa quiso ser reiterativo en que la entrada de los excombatientes está condicionada a un listado validado por la oficina del alto Comisionado y que aún resta la autorización formal para el traslado desde zonas de presencia armada. Por ello, el Ejecutivo debe emitir órdenes directas a autoridades militares para garantizar el movimiento seguro y legal de los participantes hacia la ZUT.

El proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) es uno de los pocos que avanza de manera satisfactoria, de acuerdo con el reporte entregado por la oficina del alto comisionado de Paz - crédito Consejería Comisionado de Paz
El proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) es uno de los pocos que avanza de manera satisfactoria, de acuerdo con el reporte entregado por la oficina del alto comisionado de Paz - crédito Consejería Comisionado de Paz

Además de este tránsito a la desmovilización, la disidencia encabezada por Mendoza asumió el compromiso de apoyar los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Según cifras oficiales entregadas al citado medio, 13.500 familias campesinas ya se inscribieron en el programa RenHacemos, diseñado para reemplazar economías ilegales por alternativas legales mediante incentivos y acompañamiento técnico.

Sin embargo, es válido destacar la ausencia en este listado de Geovanni Andrés Rojas, más conocido como Araña. “Ese tema depende del presidente Gustavo Petro”, destacó Novoa, en relación con un personaje que tiene, desde octubre de 2025, un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para su extradición a los Estados Unidos, tras corroborar los cargos por el envío de cargamentos de droga a este país.

La noticia de la formalización de las zonas de concentración para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es el segundo anuncio similar hecho por el gobierno de Gustavo Petro en dos días, luego de la decisión tomada el viernes de incluir a 29 miembros del Clan del Golfo, entre ellos el máximo jefe ‘Chiquito Malo’, en una ZUT que comenzará a operar el próximo 25 de junio.

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