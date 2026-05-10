Día de la Madre 2026: políticos desatan ola de mensajes emocionales para las mamás colombianas y polémicos

En Colombia, el Día de la Madre estuvo marcado por diversas declaraciones de dirigentes políticos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Día de la Madre de 2026 dejó una estela de mensajes públicos desde distintos sectores políticos del país. Las redes sociales y declaraciones oficiales reunieron expresiones de afecto, recuerdos personales y promesas dirigidas a las madres colombianas; las palabras circularon con énfasis en la figura materna como eje de vida, trabajo y memoria familiar.

Desde la Presidencia de la República hasta figuras de oposición, los pronunciamientos trazaron un mosaico de relatos íntimos y llamados a la acción política. Cada intervención abrió una ventana distinta sobre la forma en que los dirigentes observan a las madres en Colombia: como guía personal, como sostén social y como símbolo de lucha cotidiana.

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La fecha activó discursos cargados de emoción, en los que la política cedió espacio a la experiencia personal. En varios post, los mensajes incluyeron referencias directas a historias familiares, agradecimientos y compromisos con el país, con las madres como centro de las palabras.

El Día de la Madre en Colombia estuvo acompañado por múltiples pronunciamientos de líderes políticos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así, los políticos enviaron sentidos mensajes en el Día de la Madre

El presidente Gustavo Petro difundió un mensaje con tono íntimo, en el que recordó a su madre y su influencia en su vida por medio de su cuenta en la red social X.

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En su declaración, el jefe de Estado ubicó a su madre como figura formadora de su visión política. El mensaje conectó la experiencia personal con referencias a luchas sociales y al hospital San Juan de Dios, dentro de un relato de gratitud y memoria.

“Agradezco a mi mamá su sacrificio de tantas décadas como madre colombiana hermosa. Se lo que ha sufrido, se de sus risas y sus ideas políticas que siempre me acompañaron. Fué ella la que me dijo ‘hay que luchar mijo’, lucha por los pobres, por la gente buena, lucha por el San Juan de Dios. Eres maravillosa mamá, como Colombia”, escribió el mandatario.

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El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que destacó la influencia de su madre en su formación personal y política - crédito @petrogustavo/X

Desde otro sector político, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, compartió una imagen con un mensaje dirigido a las madres colombianas: “Hoy es tu día, y como madre que soy, te digo: gracias por madrugar por tu familia, por abrir el negocio, por trabajar sin descanso y por sostener una casa entera con ese carácter firme que tienen las mujeres de esta tierra”.

Paloma Valencia describió un panorama de dificultades sociales que, según su mensaje, atraviesan las madres en el país. Señaló problemas de seguridad, acceso a la salud y oportunidades para jóvenes.

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En su relato mencionó a una mujer llamada Martha, que perdió su negocio tras presiones económicas: “Me contó cómo le tocó cerrar las puertas de lo que había construido por tanto tiempo”.

La senadora cerró su mensaje con una propuesta política centrada en la presidencia y el futuro del país: “Quiero ser tu próxima presidenta, para cumplirte lo que es justo: que tus hijos vuelvan a casa seguros y tengan dónde estudiar, trabajar o emprender (…)”, afirmó.

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La senadora Paloma Valencia envió un mensaje a las madres colombianas resaltando su esfuerzo diario - crédito @PalomaValenciaL/X

La vicepresidenta Francia Márquez difundió un video en el que leyó una carta dirigida a las madres del país y en su mensaje incluyó una amplia enumeración de oficios, territorios y condiciones de vida: “Hoy quiero saludar a las madres de Colombia, a las que con amor y berraquera sostienen la crianza y cuidan la vida”.

Márquez mencionó a mujeres afrodescendientes, raizales, palenqueras, rom, campesinas e indígenas. También se refirió a madres que estudian, lideran espacios públicos y ejercen profesiones en distintos sectores: “Son ellas las que sostienen silenciosamente este país”.

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“Hoy abrazo desde el fondo de mi corazón a las seis mil madres que cada año pierden a sus hijos a causa de la violencia y la guerra”, afirmó la vicepresidenta y cerró con un llamado a la paz y al respeto por la vida.

La vicepresidenta Francia Márquez dedicó su intervención a las madres de distintas comunidades del país, con énfasis en la violencia y el impacto del conflicto armado - crédito @FranciaMarquezm/X

Por su parte, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, publicó un mensaje centrado en su experiencia personal en esta fecha especial: “Gran parte de lo que soy se lo debo a mi mamá. De doña Myriam aprendí que el carácter se demuestra cumpliendo, que escuchar vale más que gritar y que el amor también se expresa con disciplina”.

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En X, Juan Daniel Oviedo vinculó la fecha con el debate político nacional y mencionó la posibilidad de una mujer en la presidencia: “Colombia puede elegir por primera vez a una mujer presidenta. Y eso debe llenarnos de orgullo y esperanza”.

También dirigió palabras a las madres que sostienen hogares en soledad: “Un reconocimiento especial a las 5.7 millones de mamás que lideran hogares solas, ¡con valentía!”.

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Juan Daniel Oviedo compartió un mensaje en el que destacó la influencia de su madre en su carácter y aprovechó para referirse al rol de las mujeres en la política nacional - crédito @JDOviedoAr/X

La figura que llamó la atención fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que participó en una conversación con el streamer Westcol, en la plataforma Kick, donde envió un saludo a las madres del país.

“Hombre, déjeme empezar esto con unas felicitaciones a todas las mamás. Felicitaciones a su señora madre, a todas las mamás, especialmente a las mamás de los soldados, policías de la patria y a sus esposas, que sufren tanto”, expresó.

Álvaro Uribe participó en una transmisión digital donde envió un saludo a las madres del país - crédito Westcol

Las intervenciones dejaron ver una jornada marcada por mensajes personales dentro del escenario político. Cada pronunciamiento construyó un relato distinto sobre la maternidad, entre recuerdos familiares, reconocimiento social y aspiraciones de país.