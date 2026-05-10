Colombia

Uribe habló de los falsos positivos y de que le digan “paraco”, en entrevista con Westcol: “Me duele”

El exmandatario colombiano abordó el impacto de los crímenes ocurridos en su gobierno y relató el dolor que le causa el estigma de paramilitarismo durante una transmisión en vivo desde su finca con el reconocido ‘streamer’

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El expresidente Álvaro Uribe habla de legítima defensa en tensa pregunta de Westcol - crédito Westcol
La entrevista entre Westcol y Álvaro Uribe en El Ubérrimo marcó un hito en el debate político colombiano en redes sociales - crédito Westcol

La visita del streamer Westcol a la finca El Ubérrimo, residencia de Álvaro Uribe Vélez, dejó una de las entrevistas más comentadas de la política colombiana reciente. En la transmisión en vivo realizada el domingo 10 de mayo, el expresidente enfrentó preguntas directas sobre los falsos positivos, el asesinato de Mileidy Villada y la reciente muerte de Germán Vargas Lleras.

Desde el inicio de la conversación, el exmandatario no evitó el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Frente a la audiencia digital de Westcol, Uribe afirmó:

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“Me duele mucho y que hayan ocurrido bastantes casos de violación de derechos humanos. Pero déjeme dividir eso en lo siguiente. Primero, cuántos hubo y qué hice yo. Algunos dicen ‘hubo 600, 800 mil, otros dicen 6.400′. A mí no me importa. Grave, uno”.

Según relató el expresidente, su administración implementó acciones para enfrentar y corregir estos crímenes, aunque reconoció que las soluciones no llegaron lo suficientemente rápido.

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Uribe subrayó: “Aquí vino la Comisión de la Verdad, estuvieron un día conmigo y les mostré todo lo que yo había hecho para evitar eso, hasta que se corrigió. No tan temprano como hubiéramos querido”.

Westcol y tocó la 'famosa puerta roja' en la que abrió el expresidente Álvaro Uribe, puerta de su finca - crédito Westcol
Uribe abordó frontalmente el tema de los falsos positivos y reconoció la gravedad de las violaciones de derechos humanos en su gobierno - crédito Westcol

Incluso, cuestionó que en su momento la JEP haya señalado que en su gobierno hubo más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales, haciendo referencia a un un tema de tiempos. “Dicen que entre el año 90 y el 2016. O sea que fuera del periodo mío me integran otros 16, 18 años. Entonces es bien difícil”.

Respecto a las medidas que tomó, el expresidente aseveró: “Cada que había una queja, tomaba una acción. Por ejemplo, cuando empezó el gobierno, dijeron: ‘Aquí no están dando de baja criminales, aquí lo que están haciendo es matar campesinos y les ponen un vestido de guerrilla’. ¿Qué hice yo? En adelante, la Fuerzas Armadas no mueven un cadáver, tiene que ir el CTI de la Fiscalía, para que hubiera transparencia“.

El estigma de “paraco” y la política de seguridad

Uno de los momentos más tensos de la conversación ocurrió cuando Westcol preguntó sobre el calificativo de “paraco” que algunos sectores atribuyen a Uribe. El exmandatario respondió sin evasivas:

“Antes me decían mucho ‘Uribe paraco’. Ahora he ido a muchas universidades he tenido un buen diálogo y ha sido más amable. Claro, me duele, porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo, entonces uno dice este país necesita seguridad ‘ay, paraco’, fortaleza, hay que meterle un bombazo a esos bandidos, ‘ah, paraco’. Entonces, yo desmonté el paramilitarismo y extradité ni eso ha servido”.

El exmandatario reiteró que desmontó el paramilitarismo y defendió su política de seguridad ante el estigma de 'paraco' - crédito Westcol
El exmandatario reiteró que desmontó el paramilitarismo y defendió su política de seguridad ante el estigma de 'paraco' - crédito Westcol

La gestión de Uribe (2002-2010) estuvo marcada por la política de Seguridad Democrática, una estrategia orientada a debilitar a los grupos armados ilegales. Durante la entrevista, el expresidente defendió los resultados en materia de reducción de homicidios: “Bajamos de 28.000 a 14.000 homicidios. Eso lo nublaron con el tema de los falsos positivos”.

El líder del Centro Democrático también remarcó el peso personal que le produce el señalamiento: “Me duele mucho y me duele que hayan ocurrido bastante violación de derechos humanos, porque la hubo”.

El fallecimiento de Germán Vargas Lleras

En la transmisión, Uribe abordó la muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, ocurrida el 8 de mayo en Bogotá. El expresidente manifestó su pesar por el fallecimiento de un líder con el que mantuvo diferencias políticas, pero también respeto mutuo: “Siempre tuvo desacuerdos conmigo, pero fue un líder excepcional”.

Uribe expresó su pesar por la muerte reciente de Germán Vargas Lleras, destacando el valor del respeto y la convivencia democrática - crédito Álvaro Uribe Vélez / YouTube
Uribe expresó su pesar por la muerte reciente de Germán Vargas Lleras, destacando el valor del respeto y la convivencia democrática - crédito Álvaro Uribe Vélez / YouTube

Recordó que los desacuerdos no fueron profundos y mencionó una reciente visita de Vargas Lleras a El Ubérrimo. También resaltó la importancia de la convivencia democrática y el reconocimiento del liderazgo de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el país.

El asesinato de Mileidy Villada

El expresidente también lamentó el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca. Durante la conversación con el streamer, destacó que la dirigente tenía un futuro prometedor en la región y recordó el impacto de actos violentos contra líderes políticos locales.

“Una señora correcta, iba a ser la próxima alcaldesa seguramente, deja 4 hijitos, el menor de 5 años, cada que ocurre eso ahí mismo viene a mi memoria Miguel Uribe Turbay”, expresó.

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