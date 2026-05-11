Colombia

Defensa de Sotelo rechaza los cargos por el crimen de Juan Felipe Rincón: “Es una imputación desacertada”

El abogado del principal procesado sostiene que la acusación de la Fiscalía no corresponde con los hechos y asegura que su cliente mantiene su presunción de inocencia mientras continúa la investigación judicial

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El señalado agresor rompió el silencio sobre lo ocurrido - crédito @ChivasYCronicas / X
La defensa de Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Vega rechaza la imputación de delitos formulada por la Fiscalía en el caso Juan Felipe Rincón - crédito @ChivasYCronicas / X

“Es una imputación absolutamente desacertada”. Con esta frase, el abogado penalista Saúl León, defensor de Andrés Camilo Sotelo Torres y Yeimy Tatiana Vega López, se refirió a los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación a sus representados, investigados por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional.

Según explicó León en entrevista con Caracol Radio, la defensa sostiene que la calificación jurídica de la Fiscalía es errónea, aunque reconoce que las capturas fueron legales y se realizaron conforme a los protocolos establecidos.

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La defensa no se opuso a la captura y resaltó garantías procesales

La detención de Sotelo y Vega se concretó el sábado 9 de mayo en Carmen de Apicalá, Tolima, tras una orden emitida por el Juzgado 26 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Durante la audiencia de legalización de captura en Bogotá, la defensa —encabezada por Saúl León— no interpuso oposición al procedimiento.

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“Se consideró que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, los agentes que participaron en este procedimiento, respetaron sus garantías y cumplieron con todos y cada uno de los parámetros legales que tiene este procedimiento”, declaró León.

Tras el análisis del CTI, se revocó la detención de Sotelo, vinculado al homicidio de Juan Felipe Rincón. La defensa sostiene que las pruebas son vitales - crédito Colprensa y X
Sotelo y Vega fueron detenidos en Carmen de Apicalá, Tolima, tras una orden del Juzgado 26 Penal con Función de Garantías de Bogotá - crédito Colprensa y X

La jueza 54 de Control de Garantías validó las capturas y autorizó el traslado de los detenidos a las cárceles La Modelo y El Buen Pastor en la capital colombiana. El abogado recalcó que sus defendidos no se encontraban huyendo, sino a la espera de que la orden judicial se hiciera efectiva.

Estado de salud y garantías médicas a Sotelo

Uno de los puntos destacados por la defensa fue la situación médica de Andrés Camilo Sotelo. León acudió a visitar a su cliente para verificar que se le garantizara el acceso a medicamentos y atención especializada, en razón de las heridas sufridas el 24 de noviembre, día en que murió Juan Felipe Rincón en el barrio Quiroga de Bogotá.

“Él tiene un procedimiento quirúrgico pendiente y esto derivó precisamente de lo ocurrido el 24 de noviembre. Recordemos que recibió un disparo de arma de fuego y esto le generó una afectación severa en sus órganos, concretamente en su intestino, y básicamente él tiene una colostomía”, explicó el abogado en la citada entrevista.

León enfatizó que su prioridad inmediata era constatar el suministro de medicamentos y que no existiera riesgo para la vida de su defendido bajo custodia.

Imputación de delitos y cuestionamientos de la defensa

El abogado Saúl León detalló algunos de los apartes del testimonio de varios testigos del crimen de Juan Felipe Rincón - crédito @saulleonabogado/Instagram
El abogado Saúl León afirma que la calificación jurídica de la Fiscalía es errónea, pese a reconocer la legalidad de las capturas de sus defendidos - crédito @saulleonabogado/Instagram

El proceso judicial contra Sotelo y Vega avanza bajo una medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras la Fiscalía General de la Nación investiga los hechos.

El ente acusador imputó a los procesados los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos y soborno en actuación penal. Ninguno de los cinco investigados por el caso ha aceptado los cargos, y la defensa insiste en que la formulación de los delitos es incorrecta.

“Respetamos la titularidad de la acción penal en cabeza de la Fiscalía y su autonomía para calificar los delitos, pero consideramos que es una imputación absolutamente desacertada”, expresó León en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

El penalista subrayó que la presunción de inocencia de sus representados se mantiene intacta y que no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de los procesados.

Contexto del caso Juan Felipe Rincón

La investigación por la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía, general William Rincón, señala que la víctima habría sido contactada a través de perfiles falsos en redes sociales y citada al lugar usando a una menor de edad.

Una vez allí, fue interceptado y atacado por varias personas en medio de un intento de robo que derivó en disparos, según información de la Fiscalía.

Andrés Camilo Sotelo enfrenta investigación por su posible participación en el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales - crédito Fiscalía General de la Nación
Durante la audiencia de legalización de captura, la defensa destacó el respeto a las garantías procesales y la ausencia de oposición al procedimiento - crédito Fiscalía General de la Nación

El proceso penal involucra a cinco personas, todas imputadas por delitos relacionados, aunque solo Sotelo y Vega permanecían pendientes de captura hasta el reciente de semana.

La audiencia de legalización de captura se realizó luego de que el juzgado ordenara la detención de los cinco procesados. La defensa de Sotelo y Vega reiteró que la medida de aseguramiento no implica responsabilidad penal, sino que responde al avance de la investigación.

Próximos pasos en el proceso judicial

Tras la legalización de las capturas, los detenidos serán trasladados a centros carcelarios en Bogotá mientras continúan las diligencias del proceso. El abogado Saúl León insistió en que la defensa ofrecerá todos los elementos necesarios para demostrar la inocencia de sus defendidos y refutó la tipificación de los delitos atribuida por la Fiscalía.

“El proceso en este momento se encuentra en cumplimiento de una medida de aseguramiento decretada por un juez, mientras avanza la investigación y se consolida el proceso, pero no hay una decisión de fondo con respecto a la responsabilidad penal. Es decir, que su presunción de inocencia se mantiene totalmente incólumne”, concluyó el abogado.

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