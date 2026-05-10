Colombia

Dos hombres ingresaron a la fuerza a edificio y sustrajeron dos bicicletas de montaña en el sur de Cali: todo quedó en video

Las imágenes obtenidas por dispositivos de videovigilancia revelan que dos individuos lograron violar la seguridad del acceso principal para apropiarse de objetos, mientras los residentes manifiestan inquietud por la vulnerabilidad del inmueble

Guardar
Google icon

Las cámaras de seguridad captaron el robo de dos bicicletas en un edificio del barrio Los Cámbulos, al sur de Cali - crédito @CWMasNoticias/X

El robo de dos bicicletas de montaña en un edificio del barrio Los Cámbulos, en el sur de Cali (Valle del Cauca), generó inquietud entre los residentes por la vulnerabilidad de la seguridad en la zona.

El incidente quedó registrado por las cámaras del inmueble, lo que permitió reconstruir el modo de actuar de los responsables.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran cómo dos hombres –uno vestía pantalón, camiseta y maleta negra; el otro con pantalón corto, camiseta blanca y gorra– forzaron la reja de seguridad e ingresaron a las instalaciones durante la madrugada del viernes 8 de mayo y se desplazaron directamente al área donde se encontraban los vehículos.

Allí, sustrajeron dos bicicletas sin encontrar resistencia ni obstáculos adicionales. Los registros indican que los sospechosos huyeron del lugar aprovechando las mismas bicicletas hurtadas.

PUBLICIDAD

Este hecho ha sido motivo de alarma para los habitantes del edificio y vecinos del sector, quienes han manifestado su preocupación por la facilidad con la que los intrusos lograron acceder y salir del predio.

Las grabaciones revelaron que los dos ladrones forzaron la reja de seguridad para ingresar al inmueble sin resistencia - crédito Captura video
Las grabaciones revelaron que los dos ladrones forzaron la reja de seguridad para ingresar al inmueble sin resistencia - crédito Captura video

Según el reporte policial inicial, la reja de seguridad no representó un impedimento significativo para los delincuentes. Vecinos y residentes han expresado su malestar, cuestionando la efectividad de las medidas de protección actuales y la necesidad de reforzar los sistemas de seguridad para evitar hechos similares en el futuro.

Hombre dijo ser el diablo e ingresó a la Iglesia La Ermita en Cali para destruir varias imágenes religiosas

El pánico se apoderó de los asistentes a la Iglesia La Ermita, en el centro de Cali, cuando un hombre irrumpió de manera violenta y destrozó varias imágenes religiosas durante la tarde del miércoles 6 de mayo de 2026.

La destrucción fue captada por los celulares de los presentes, quienes compartieron los registros en plataformas digitales para evidenciar el estado del templo tras el incidente.

Las grabaciones muestran a los feligreses en medio de la confusión. Algunos optaron por refugiarse y continuar sus oraciones, mientras otros salieron apresurados ante el temor de que el hombre estuviera armado. Un grupo decidió alertar a las autoridades para frenar la violencia que se vivía dentro del recinto.

El sujeto rompió al Cristo crucificado y varios santos muy reconocidos por los católicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sujeto rompió al Cristo crucificado y varios santos muy reconocidos por los católicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades confirmaron que unidades de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar tras recibir la denuncia. Los agentes encontraron al individuo alterado, gritando y causando más destrozos. En ese momento, los uniformados procedieron a capturarlo para proteger a quienes se encontraban en la iglesia y evitar daños mayores.

Según los testimonios de los presentes, el hombre gritaba que él era “el diablo”, lo que incrementó el temor de los asistentes. Varios testigos asociaron su comportamiento a un supuesto consumo de sustancias alucinógenas, pero hasta el momento esa información no ha sido corroborada por fuentes oficiales.

En las imágenes difundidas se observa que el ataque alcanzó más de cuatro figuras religiosas. Un testigo, mientras filmaba los estragos, relató: “Vean todo el desastre que hizo este muchacho, vea. Todas las imágenes que ha partido”. La petición de ayuda y el relato de los daños recorrieron rápidamente las redes sociales.

El incidente en la iglesia generó conmoción entre los habitantes de Cali, especialmente entre quienes frecuentan el templo para buscar consuelo espiritual. Las autoridades continúan investigando las causas del hecho y el estado de salud mental del detenido para determinar las acciones judiciales correspondientes.

La Policía respondió a un violento ataque, pues un hombre ingresó y causó la destrucción de imágenes religiosas dentro del templo mientras gritaba que era el diablo - crédito Colombia Oscura / X

Luego de la presencia de la Policía y de verificar los daños sufridos, el padre Javier Alvarado, capellán de la Iglesia La Ermita de Cali, reveló detalles del acto de violencia que se registró en la mitad de la semana, asegurando que tomarán las medidas correspondientes.

“Lamentamos este episodio de vandalismo, de destrucción de las imágenes del templo. Ha habido un ataque muy lamentable de una persona de unos 30 años de edad que vino aquí. No sabemos exactamente su motivación, pero creemos que estaba con problemas personales, emocionales. No creemos que haya sido un ataque contra la Iglesia, sino alguien con problemas particulares, pero el hecho es que se han dañado casi todas las imágenes de La Ermita”, indicó en diálogo con el diario local El País de Cali.

Temas Relacionados

Robo bicicletas montaña CaliEdificio CaliBarrio Los CámbulosInseguridad CaliColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

A través de su cuenta de Instagram, el paisa compartió una publicación que emocionó a sus millones de seguidores, dos años después de la llegada de su hija París

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

La defensa de Sonia Segura Moreno rechaza versiones de fuga y afirma colaboración con autoridades tras accidente de ‘monster truck’

La colisión de un vehículo durante la última maniobra del evento provocó numerosas víctimas y generó dudas sobre las condiciones del evento. Las autoridades evalúan responsabilidades y se investiga si existieron fallas mecánicas o de seguridad

La defensa de Sonia Segura Moreno rechaza versiones de fuga y afirma colaboración con autoridades tras accidente de ‘monster truck’

Gustavo Petro vinculó la violencia en Antioquia al oro y denunció fines electorales tras el asesinato del periodista Mateo Pérez

El pronunciamiento presidencial puso el foco en las políticas mineras históricas y el rol de los grupos económicos en la región

Gustavo Petro vinculó la violencia en Antioquia al oro y denunció fines electorales tras el asesinato del periodista Mateo Pérez

Ideam advierte sobre ola de calor en Colombia: Caribe, San Andrés y Boyacá serán las más afectadas

El Ideam reportó temperaturas máximas inusuales en el país y un aumento considerable en las alertas por incendios de cobertura vegetal durante la primera semana de mayo de 2026

Ideam advierte sobre ola de calor en Colombia: Caribe, San Andrés y Boyacá serán las más afectadas

Con este sencillo hábito puede mejorar la memoria, tener más agilidad mental y aprender más rápido

Retomar la costumbre de tomar apuntes con papel y lápiz puede ayudar a mejorar de manera significativa la salud cerebral

Con este sencillo hábito puede mejorar la memoria, tener más agilidad mental y aprender más rápido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

Así respondió Jhorman Toloza a la demanda de Alexa Torrex de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Eso se quita con agua y con jabón”

Carolina Ramírez presumió su embarazo de 37 semanas en la alfombra roja de los premios Platino

Westcol reveló que le ‘hackeraron’ su cuenta de Instagram antes de su encuentro con Álvaro Uribe: “¿Coincidencia?"

Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Deportes

Selección Colombia: Johan Mojica se lesionó en el partido del Mallorca contra Villarreal a pocos días de la convocatoria para el Mundial 2026

Selección Colombia: Johan Mojica se lesionó en el partido del Mallorca contra Villarreal a pocos días de la convocatoria para el Mundial 2026

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

David Alonso, con una lesión en el hombro, terminó quinto en el GP de Francia y ganó posiciones en la clasificación general del Moto2

Etapa 3 del Giro de Italia 2026: Egan Bernal sigue a 4 segundos del líder en la general y Paul Magnier ganó la tercera fracción de la carrera

Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia que estrenarían parche especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026