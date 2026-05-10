Prima de servicios en 2026: qué trabajadores en Colombia no tienen derecho a recibir el pago que se hace en junio

Son más de 10 millones de trabajadores en Colombia reciben el pago de la prima de servicios, según el Dane - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La llegada de junio marca el inicio del derecho a la prima de servicios 2026 para millones de trabajadores en Colombia. La prestación consiste en un mes de salario por cada año laborado, entregado en dos pagos anuales: uno en junio y otro en diciembre. No todos acceden al beneficio y existen reglas precisas sobre quiénes lo reciben, los montos y las fechas de pago para 2026.

El pago se efectúa en junio y diciembre. El monto corresponde a 30 días de salario por año y se calcula de forma proporcional al tiempo laborado, considerando el auxilio de transporte cuando aplica.

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Quiénes reciben la prima de servicios 2026

El grupo con derecho a la prima incluye a los trabajadores que cuentan con un contrato laboral formal en Colombia.

La prima de servicios equivale a 15 días de salario en cada pago hecho - crédito Colprensa

En el país, la prima de servicios está destinada a:

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Trabajadores con contrato laboral formal, ya sea a término fijo, indefinido, por obra o labor.

Empleados domésticos.

Conductores familiares.

Trabajadores de fincas.

Trabajadores oficiales y del sector privado.

La Ley 1788 de 2016 amplió el derecho a incluir trabajadores por días, empleados domésticos y choferes familiares. Así, empleadores del sector privado y la mayoría de entidades públicas están obligados a pagar este beneficio. Asimismo, el pago debe hacerse de manera proporcional al tiempo trabajado dentro del semestre. Los que ingresen a la empresa después de enero o terminen el contrato antes de junio reciben una prima calculada según el tiempo laborado de manera efectiva.

Quiénes no tienen derecho a la prima en Colombia

La ley excluye del pago de la prima a ciertos grupos:

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Trabajadores por prestación de servicios: no reciben el beneficio, dado que su relación contractual no se considera laboral, sino de tipo civil o comercial, sin subordinación ni deber de reconocer prestaciones sociales.

Trabajadores con salario integral: porque este tipo de remuneración incluye todas las prestaciones y recargos desde el inicio.

Independientes: al ejercer de manera autónoma y sin empleador fijo, quedan por fuera de la obligación legal de pago.

Algunos convenios especiales y contratos en el ámbito público o privado: pueden excluir este beneficio si no existe un vínculo laboral directo.

Practicantes: el acceso a la prima depende del tipo de convenio: a menudo solo reciben auxilios educativos y no prestaciones adicionales.

El salario integral ya incluye el pago de la prima de servicios - crédito Infobae Colombia

Plazos y fechas de pago de la prima 2026

La ley estipula que el primer pago correspondiente al semestre enero-junio debe entregarse máximo hasta el 30 de junio de 2026. Las empresas pueden anticiparse y efectuar el desembolso antes, pero nunca después de ese plazo.

Para la segunda parte, que cubre el periodo de julio a diciembre, el pago debe efectuarse antes del 20 de diciembre de 2026. El incumplimiento de estos plazos constituye una infracción laboral; el cronograma es obligatorio y el Ministerio de Trabajo ha recordado reiteradamente su cumplimiento.

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Cálculo de la prima de servicios y factores a considerar

El cálculo de la prima de servicios es directo: corresponde a un mes de salario por cada año trabajado. Si el trabajador no completó los 12 meses, la suma se ajusta de manera proporcional al tiempo laborado de manera efectiva en el semestre.

Los trabajadores que sí la reciben pueden hacer reclamos en caso de que nos les paguen la prima de servicios a tiempo - crédito Luisa González/Reuters

Por ejemplo, en 2026:

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Un trabajador con un salario mensual de $2.000.000 recibirá una prima anual equivalente, pagada en dos partes de $1.000.000 cada una.

Si recibe subsidio de transporte, este se suma al cálculo.

Para determinar el valor final se toma:

La suma del salario mensual más el auxilio de transporte,

Se multiplica por el número de días trabajados en el semestre,

Luego se divide por 360.

Así, la prima se adapta a cada situación laboral y garantiza que los trabajadores obtengan un ingreso adicional justo por el tiempo trabajado.

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La prima de servicios es más que una obligación legal: refuerza el valor económico y social del aporte que realizan los trabajadores a sus empleadores, reconociendo su esfuerzo y dedicación a lo largo del año.