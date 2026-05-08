En qué va la investigación por el homicidio del auxiliar de vuelo estadounidense de American Airlines en Medellín: hay cuatro presuntos implicados

La desaparición de Gutiérrez se reportó el 21 de marzo de 2026 - créditos Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana / sitio web | archivo Colprensa | @fl360aero/IG | @theflighth/IG

El crimen de Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo estadounidense de 32 años, ha dado un giro en la investigación tras la identificación de cuatro presuntos implicados.

La Alcaldía de Medellín y organismos judiciales confirmaron el miércoles 6 de mayo de 2026 que, gracias al análisis de cámaras de seguridad y seguimientos judiciales, se logró establecer la responsabilidad de un grupo que pertenecería a una estructura delincuencial dedicada al hurto mediante el uso de escopolamina y otras sustancias para drogar a turistas y extranjeros en el Valle de Aburrá, destacó el diario El Colombiano.

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Gutiérrez Molina trabajaba para American Airlines y desapareció el sábado 21 de marzo de 2026, luego de salir de fiesta en la zona de El Poblado, Medellín.

Después, y según lo que detallaron los registros que se han encontrado por parte de los peritos judiciales, se desplazó hacia Itagüí junto a varias personas que habría conocido durante la noche. Horas después, su compañera de viaje regresó al hotel en estado de desorientación y presuntamente bajo los efectos de sustancias químicas, mientras que no se volvió a tener noticias del auxiliar de vuelo.

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Ernesto Carranza, pareja de la víctima, relató a Univision que la última vez que tuvo contacto con Eric fue la noche del sábado, cuando le recomendó cuidarse y disfrutar de su estadía en Medellín.

Al día siguiente, al no recibir mensajes ni noticias, Carranza inició la búsqueda junto a compañeros de la aerolínea, lo que llevó a reportar oficialmente la desaparición.

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El viernes 27 de marzo, cinco días después del reporte, el cuerpo de Gutiérrez fue hallado en una zona rural del municipio de Jericó, en el sector de Puente Iglesias, entre Jericó y Fredonia.

Medicina Legal confirmó que la muerte no obedeció a causas naturales, reforzando la hipótesis de homicidio y acelerando la investigación criminal.

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La cooperación internacional, clave para recolectar pistas y reconstruir las últimas horas

Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, existen elementos suficientes para vincular judicialmente a cuatro personas con el crimen.

Dos de los sospechosos principales ya tienen orden de captura y son buscados activamente con el apoyo de agencias estadounidenses como el FBI y Homeland Security Investigations (HSI), que han colaborado desde el inicio del caso.

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Las autoridades no han revelado las identidades de los implicados, pero confirmaron que la estructura delincuencial a la que pertenecerían utiliza la escopolamina y otros químicos para someter a sus víctimas y robarles sus pertenencias.

Esta modalidad ha generado preocupación entre autoridades locales y diplomáticas de Estados Unidos.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha insistido en la importancia de capturar con prontitud a los responsables y no descarta la solicitud de extradición, dado que la víctima es ciudadano estadounidense.

El caso ha sido seguido de cerca por la embajada de Estados Unidos en Colombia y ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los extranjeros en ciudades como Medellín, un potencial atractivo turístico del país tanto para nacionales como foráneos.

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