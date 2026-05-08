Colombia

Extraditaron a cinco colombianos a Estados Unidos por narcotráfico, entre ellos ‘El Papá’, señalado de vincular a exfutbolistas en actividades ilícitas

Las autoridades trasladaron a los solicitados en un vuelo chárter bajo estricta custodia de agentes. La operación partió a las 10:00 a. m. del 8 de mayo de 2026 desde el complejo aéreo de Bogotá

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Este video presenta el proceso de extradición de un grupo de cinco narcotraficantes colombianos hacia Estados Unidos. Se observa a uno de los hombres, vestido con un chándal gris, firmando documentos sobre una mesa en presencia de agentes de Interpol y personal con batas blancas. Posteriormente, el grupo de hombres, bajo custodia de oficiales de Interpol con uniformes negros y parches de Colombia, es trasladado al exterior, pasando junto a una torre de control en lo que parece ser una instalación aeroportuaria. La operación fue coordinada por la OCN Interpol Colombia - crédito Policía Nacional/Interpol

Un grupo de cinco narcotraficantes colombianos fue extraditado a Estados Unidos en una operación coordinada por la OCN Interpol Colombia. La acción supone un revés considerable para las redes criminales que operan entre Sudamérica y Norteamérica, debido a los perfiles y conexiones de los capturados.

Las autoridades trasladaron a los solicitados en un vuelo chárter bajo estricta custodia de agentes. La operación partió a las 10:00 a. m. del 8 de mayo de 2026 desde el complejo aéreo de Bogotá.

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El grupo responde a requerimientos de la Corte para el Distrito Este de Texas. Las acusaciones incluyen tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Entre los extraditados figura Jaider Díaz Carabalí, alias El Papá. Según los reportes, lideraba una estructura con presencia en el Pacífico y Urabá, bajo la protección del Clan del Golfo. Las autoridades apuntan que su red incorporó a exfutbolistas en actividades ilícitas. El seguimiento policial permitió la incautación de más de 1,5 toneladas de cocaína en cuatro años.

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Un grupo de cinco narcotraficantes colombianos fue extraditado a Estados Unidos en una operación coordinada por la OCN Interpol Colombia - crédito Policía Nacional/Interpol
Un grupo de cinco narcotraficantes colombianos fue extraditado a Estados Unidos en una operación coordinada por la OCN Interpol Colombia - crédito Policía Nacional/Interpol

Otro de los perfiles destacados es Adrián Nolberto Caicedo Villareal, conocido como “El Obispo”. Las investigaciones sostienen que utilizaba resguardos indígenas en Cauca y Nariño para ocultar laboratorios y rutas de acopio. Las autoridades consideran que su origen étnico le permitía evadir controles policiales, mientras coordinaba embarques de droga en lanchas rápidas hacia Centroamérica.

Los métodos y rutas de los extraditados

Alfonso Meléndez Ballesteros, conocido como “Poncho”, simulaba ser ganadero mientras acopiaba droga en Norte de Santander y Antioquia. La Policía lo vincula con la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo y le atribuye el cobro de “vacunas” a otros grupos criminales a cambio del uso de rutas de salida de cocaína.

El listado incluye además a Enisberto José Maestre Fernández, abogado de profesión, requerido por cargos de obstrucción a la justicia y concierto para delinquir, según las autoridades judiciales estadounidenses.

Cierra el grupo Jairo León Gómez Urrego, hombre al que las investigaciones relacionan directamente con el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, motivo por el que deberá enfrentar juicio ante la justicia federal.

La acción supone un revés considerable para las redes criminales que operan entre Sudamérica y Norteamérica, debido a los perfiles y conexiones de los capturados - crédito Policía Nacional/Interpol
La acción supone un revés considerable para las redes criminales que operan entre Sudamérica y Norteamérica, debido a los perfiles y conexiones de los capturados - crédito Policía Nacional/Interpol

Colombiano que era buscado por la Interpol por un millonario robo en Chile fue capturado en Cali

La reciente captura y traslado de Jesús Yonier Riascos Riascos a Bogotá representa un avance notable en la cooperación entre Colombia y Chile para combatir el crimen transnacional. El operativo, ejecutado en el Centro Comercial Único de Cali, fue resultado de un trabajo coordinado que involucró a la Dijín de la Policía Nacional de Colombia, la Interpol y autoridades chilenas.

Las autoridades colombianas detuvieron a Riascos Riascos el 4 de mayo de 2026, luego de recibir una alerta por medio de la notificación roja de Interpol. El ciudadano, requerido por la justicia chilena, habría participado en el asalto a una empresa importadora en Iquique, Chile, donde los delincuentes simularon ser clientes para sustraer más de USD 50.000 y otros objetos de valor, empleando armas de fuego para intimidar a los presentes.

La investigación indica que el grupo delictivo contó con la complicidad de un empleado del establecimiento, lo que facilitó el acceso y ejecución del robo. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, subrayó que la colaboración entre la OCN Santiago y la OCN Interpol Colombia fue determinante para la localización y captura del sospechoso.

El ciudadano retenido fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación - crédito Policía Nacional/Interpol

Para ubicar con exactitud a Riascos Riascos en el Valle del Cauca, los agentes recurrieron a técnicas de análisis de datos, trabajo de campo y fuentes humanas, según detallaron fuentes oficiales. Estos procedimientos permitieron identificar el paradero del implicado sin margen de error.

Actualmente, Riascos Riascos quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. El proceso de extradición sigue en marcha: Colombia espera recibir en un plazo máximo de cinco días hábiles la documentación formal desde Chile, necesaria para avanzar en la entrega del detenido por los canales diplomáticos establecidos.

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