Invima emitió alerta sanitaria por suplemento dietario fraudulento que promete tener “bondades farmacológicas para el crecimiento”

El Invima alerta sobre la comercialización ilegal de Krec’up de American Natural, suplemento dietario sin registro sanitario en Colombia - crédito Invima

La comercialización ilegal de suplementos dietarios en Colombia continúa generando preocupación, luego de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzara una alerta sanitaria sobre el producto Krec’up de American Natural, el cual es promovido con supuestos beneficios farmacológicos para el crecimiento y carece de registro sanitario vigente.

Esta situación expone a los consumidores a riesgos concretos para la salud, además de contravenir la legislación nacional que regula la seguridad y eficacia de los productos que circulan en el país.

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En la alerta emitida el viernes 8 de mayo, el Invima explicó que Krec’up de American Natural no cuenta con autorización de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, lo que lo convierte en un producto definido como “FRAUDULENTO”, de acuerdo con Invima.

“Es pertinente indicar que el producto mencionado no se encuentra autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima y se considera como un producto FRAUDULENTO conforme a lo establecido en el Artículo 2, Decreto 3249 de 2006″, se observa en el comunicado emitido por la entidad.

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Krec’up de American Natural se considera producto fraudulento según el Decreto 3249 de 2006 y pone en riesgo la salud de los consumidores - crédito Invima

Al carecer de registro, no solo queda prohibida su venta, sino que se considera que no ofrece ninguna garantía de calidad, composición, origen ni condiciones de almacenamiento, lo cual incrementa su peligrosidad.

Entre los peligros identificados por la entidad se encuentran alteraciones cardiovasculares como palpitaciones, enfermedades cardiacas y elevación de la presión sanguínea. Además, el uso del producto puede producir nerviosismo, temblores, insomnio, pesadillas, retención de líquidos, edema, alteraciones hormonales y sensación de cansancio.

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El organismo advirtió que la ausencia de registro sanitario impide conocer el contenido real, la trazabilidad y las condiciones de fabricación y transporte del suplemento.

Según la información incluida en la Alerta Sanitaria 309-2025 del Invima, los productos fraudulentos como este suelen promocionarse atribuyéndoles propiedades medicinales carentes de aprobación, lo que genera falsas expectativas en la población y constituye una infracción a la normatividad vigente en Colombia.

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El Invima subrayó que ya emitió advertencias previas relacionadas con marcas similares, como Krec’up de Nura Supplements, cuyo aval y composición tampoco están verificados.

“Este producto está siendo comercializado como suplemento dietario con bondades farmacológicas para el crecimiento, incumpliendo la normatividad”, se agrega en el documento.

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Advertencias sobre riesgos y mecanismos de verificación sanitaria

La falta de registro sanitario en suplementos dietarios dificulta la verificación de su contenido, origen y condiciones de almacenamiento, indicó el Invima - crédito Colprensa

El Invima instó a la población a verificar siempre el número de registro sanitario de cualquier suplemento antes de adquirirlo o consumirlo, lo que puede hacerse a través de la plataforma oficial de la entidad. Destacó que buena parte de estos productos se comercializan en redes sociales, sitios web y cadenas de mensajería, canales donde la vigilancia es más compleja y el consumidor queda más expuesto a ofertas engañosas.

La entidad recomendó a quienes han incorporado Krec’up de American Natural a sus rutinas que suspendan su uso de inmediato y reporten cualquier reacción adversa a las autoridades sanitarias, utilizando para ello el enlace https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o enviando un correo a invimafv@invima.gov.co.

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Asimismo, toda información sobre puntos de distribución, venta o promoción del producto debe ser comunicada a las dependencias de salud territorial y al instituto para posibilitar la adopción de medidas de control y destrucción del lote fraudulento.

La alerta extendió sus recomendaciones a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, solicitando acciones inmediatas de inspección y control en establecimientos comerciales. El instituto pidió que se informen hallazgos y se promueva la difusión del comunicado entre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (Eapb), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y otros actores del sistema.

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Los profesionales de la salud también recibieron directrices específicas: al identificar pacientes que hayan consumido el suplemento dietario, deben recomendar suspender la ingesta y notificar a las autoridades los datos recabados sobre la adquisición del producto no autorizado.

Recomendaciones para establecimientos y farmacovigilancia

El Invima recomienda a la población verificar siempre el número de registro sanitario antes de comprar suplementos a través de redes sociales o sitios web - crédito Invima

A los establecimientos distribuidores y comercializadores, el Invima advirtió que la venta o distribución de Krec’up de American Natural puede derivar en sanciones y la aplicación de medidas sanitarias de seguridad. Los actores de la Red Nacional de Farmacovigilancia fueron llamados a abstenerse de participar en la cadena comercial del producto y a reportar cualquier incidente asociado.

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Desde el punto de vista normativo, la venta de suplementos dietarios sin registro sanitario habilitante implica falta de garantía sobre su composición y potenciales efectos adversos. Como enfatizó la entidad, esto incrementa tanto la exposición de los consumidores a riesgos imprevistos como la posibilidad de sanciones para quienes se involucren en la distribución de estos productos.

Para obtener más información, realizar consultas sobre registros sanitarios o reportar cualquier incidente vinculado a productos de este tipo, el Invima dispone de canales oficiales de contacto, como su sitio web y el correo invimafv@invima.gov.co.