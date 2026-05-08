Colombia

Fiscalía reveló la identidad de las víctimas, frases y los hechos de presunto acoso sexual del general (r) Eduardo Zapateiro: el excomandante se declaró inocente

El ente acusador afirmó tener mensajes enviados por WhatsApp que confirman los abusos contra funcionarias

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El excomandante del Ejército Nacional afirmó que no hubo ningún tipo de irregularidad en su trato con las víctimas - crédito Fiscalía General de la Nación

El 8 de mayo de 2026, el general retirado Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, se declaró inocente ante el Tribunal de Bogotá tras ser imputado por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de presunto acoso sexual contra dos mujeres militares.

Ambas denunciantes señalaron que el oficial habría utilizado su posición de jerarquía para realizar insinuaciones y acciones no consentidas en el contexto laboral, lo que derivó en cuestionamientos sobre la influencia del abuso de poder dentro de las Fuerzas Militares del país.

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Cuando expuso los cargos ante el Tribunal de Bogotá, la Fiscalía identificó públicamente a las denunciantes: la sargento Lina Suárez y la abogada Liliana Zambrano ―esta última se desempeñaba como asesora jurídica del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares y es pareja del general Luis Esparza (lideró la famosa Operación Jaque en 2008, que liberó a 15 secuestrados de las Farc).

El ente acusador afirmó tener mensajes enviados por WhatsApp que confirman los abusos contra funcionarias - crédito Colprensa
El ente acusador afirmó tener mensajes enviados por WhatsApp que confirman los abusos contra funcionarias - crédito Colprensa

Según la investigación del ente acusador, tanto Suárez como Zambrano vivieron una serie de situaciones reiteradas de acoso por parte de Zapateiro mientras ocupaba cargos de poder en la institución, con gestos y comentarios que —de acuerdo al fiscal del caso— “excedían la interacción profesional e institucional”, así como con el envío de mensajes privados a través de WhatsApp.

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Tras no acceder a las “pretensiones de índole sexual” del general, la sargento Suárez fue excluida de su proceso de escalafonamiento para oficial de las Fuerzas Militares, pese a haber superado las pruebas físicas y académicas, debido a evaluaciones psicológicas desfavorables.

Tres días antes de su exclusión, el mayor Vargas Garnica, ayudante de Zapateiro, le solicitó el número de radicado de sus carpetas relacionadas con este proceso, según la imputación revelada por la Fiscalía.

En desarrollo…

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