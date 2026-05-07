Ciudadano ingresó a Transmilenio con su bicicleta y ni siquiera pagó el pasaje: la concejala Diana Diago denunció a la seguridad del sistema por permitir la evasión

Vídeo revela cómo un ciudadano ingresa a TransMilenio sin pagar y transportando una bicicleta - crédito @dianadiago/X

El video que difundió la concejala Diana Diago en sus redes sociales provocó nuevas críticas hacia la gestión del sistema de transporte público en Bogotá.

En las imágenes, se observa a un usuario ingresando a una estación céntrica de TransMilenio sin pagar el pasaje, mientras lleva consigo una bicicleta.

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La publicación, realizada en la cuenta de X de la concejala, puso en duda la efectividad del control y la vigilancia en el sistema. Diago escribió: “No hay orden ni control en Transmilenio. En la estación las aguas, la gente no solo se cuela, sino que hasta con la bicicleta entran”.

Las imágenes se suman a los constantes señalamientos sobre la seguridad y el orden en TransMilenio, un tema que ha generado debate entre usuarios y autoridades locales.

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Concejala denuncia falta de control en la estación Las Aguas, ubicada en el centro de Bogotá - crédito TransMilenio

En su mensaje, la cabildante dirigió sus cuestionamientos directamente al alcalde, Carlos Fernando Galán. Diago instó al mandatario a reconsiderar la permanencia de la gerente de la empresa, al afirmar: “TransMilenio es otra entidad que le quedó grande a su administración”.

El reclamo de la concejala se enmarca en una serie de denuncias recientes respecto al aumento de pasajeros que ingresan sin pagar y a la percepción de falta de control en las estaciones.

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La situación que expuso Diana Diago evidencia la preocupación por la seguridad y la gestión en el sistema de transporte público de Bogotá. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “A cambio de pedir cabezas, proponga. Una cosa es ver el león en televisión y otra ver que se está acercando”; “La gente ROBA, porque quien usa un servicio sin pagar por éste estado ROBANDO, ósea es un LADRÓN. Ya dejen de llamarlos colados, son ladrones!”; “La bicicleta, patinetas y motos eléctricas he visto, se ve de todo en Transmilenio todos los dias desde hace aaaaños”; “El descaro no tiene limite para los colados, desde bicicletas, motos, electrodomésticos, hasta carritos de comida suben, incomodando y ROBANDOSE espacios para los que si pagamos el pasaje. Pasaje que sigue subiendo. Control y seguridad en ningún lado se ve”: fueron algunos de los mensajes.

Guardia de seguridad de Transmilenio que se enfrentó a estudiantes de la Universidad Pedagógica contó su versión: “Agredieron a una compañera en el rostro”

El reciente episodio de violencia en la estación Calle 76 de Transmilenio ha dejado a la ciudadanía y a las autoridades en alerta máxima. El incidente, que involucró amenazas y enfrentamientos con armas blancas, se agravó con el regreso de un grupo numeroso para continuar los disturbios en el norte de Bogotá.

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Un vigilante del sistema Transmilenio narra en primera persona los violentos sucesos ocurridos en la estación Calle 76. Describe un altercado inicial con usuarios que intentaron evadir el pasaje y la posterior agresión masiva por parte de un grupo que los atacó con piedras y palos - crédito @JD_Quinteror / X

Un guardia de seguridad que vivió el hecho en primera línea relató: “Ingresan a la estación calle 76 unos usuarios en estado de alicoramiento, lo cual llegan amenazando que van a evadir el pasaje”. Así comenzó la noche del 4 de mayo, cuando varios jóvenes intentaron entrar sin pagar, alterando la calma habitual.

Al ver la negativa de los jóvenes y la escalada de amenazas, los uniformados intentaron persuadirlos. Sin embargo, algunos de los agresores recurrieron a armas blancas para intimidar. El agente detalló el momento decisivo: “Nosotros nos hacemos es defenderlo con la tonfa, el último recurso para defendernos”. Ante la violencia, la prioridad fue proteger a los empleados y usuarios presentes.

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Los hechos de violencia se extendieron hasta el día siguiente. El 5 de mayo, un grupo de aproximadamente 200 personas regresó a la estación y lanzó una nueva ofensiva. Piedras y palos volaron contra personal de seguridad y policías, dejando herida a una trabajadora. “Llegaron aproximadamente 200 personas tirando piedra y palo, lo cual agredieron a una mujer en el rostro, compañera de nosotros”, narró el mismo guardia.

Tras los disturbios del 5 de mayo, las autoridades intensificaron la búsqueda de los responsables. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia difundió un cartel con imágenes de los presuntos autores de los ataques. El propósito es claro: lograr su identificación y captura.

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La entidad apeló a la colaboración ciudadana, incentivando las denuncias con una promesa de confidencialidad total. “¿Los conoce? El llamado a la ciudadanía es a brindar información sobre su paradero llamando a la Línea de Emergencias 123 o a la Línea Contra el Crimen, al 314 358 7212”, fue el mensaje difundido.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, subrayó la premeditación de los ataques: los actos de vandalismo fueron “minuciosamente planeados” para afectar la operatividad del sistema, descartando así la posibilidad de una reacción espontánea.

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