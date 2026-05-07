Colombia

Con ingredientes caseros, así puede preparar un pico de gallo al estilo colombiano

Esta es una ensalada versátil que transforma platos típicos, mientras realza la comida casera con su textura crujiente y sabor vibrante

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Primer plano de salsa pico de gallo en un cuenco rústico, con trozos visibles de tomate rojo, cebolla blanca, jalapeño verde y cilantro picado, con cristales de sal.
La mezcla en frío de tomate, cebolla, pimentón y cilantro aporta frescura y textura crujiente al pico de gallo colombiano - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada como un buen pico de gallo al estilo colombiano para darle vida a cualquier comida casera. Su frescura, color y ese toque crujiente de las verduras recién picadas evocan recuerdos de almuerzos familiares, parrilladas y hasta arepas con sabor a hogar.

Este pico de gallo, a diferencia del mexicano, resalta los sabores de ingredientes típicos de la región Andina y Caribe colombiana, usando productos frescos que se encuentran en cualquier plaza de mercado del país. Además, la receta colombiana puede o no llevar un ingrediente picante, eso depende del gusto de los comensales.

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Es una mezcla sencilla, vibrante y versátil, perfecta para acompañar carnes, empanadas, patacones, arepas, papas o simplemente para disfrutar con cualquier almuerzo tradicional.

Receta de pico de gallo al estilo colombiano

El pico de gallo colombiano es una ensalada fresca que se prepara con tomate, cebolla, cilantro, ají y limón como ingredientes básicos e infaltables. La técnica principal es el corte en cubos pequeños y la mezcla en frío, lo que ayuda a mantener la textura crocante y los sabores vivos de cada ingrediente.

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Manos lavando tomates bajo el grifo, con un colador lleno de cebolla cabezona blanca, cebolla larga, pimentón rojo y cilantro en un fregadero de cocina.
El jugo de limón y el aceite de oliva realzan los sabores vivos de los ingredientes frescos en cada preparación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 0 minutos (no requiere fuego)

Ingredientes

  1. 3 tomates chontos grandes y maduros
  2. 1 cebolla cabezona blanca mediana
  3. 1/2 cebolla larga (opcional, para más aroma)
  4. 1 pimentón rojo pequeño
  5. 1-2 ajíes dulces o picantes (ajustar al gusto)
  6. 1 manojo pequeño de cilantro fresco
  7. Jugo de 2 limones
  8. 2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva
  9. Sal al gusto
  10. Pimienta al gusto
  11. 1 pepino cohombro pequeño (opcional, muy típico en la costa)
  12. 1 diente de ajo pequeño (opcional, aporta sabor profundo)
Seis bowls de colores y transparentes con tomates, cebolla blanca, pimentón rojo, cebolla larga, cilantro y pepino picados en cubos sobre una mesa de madera.
Preparar los vegetales en cubos pequeños permite que cada bocado conserve la textura y el equilibrio de sabores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pico de gallo colombiano, paso a paso

  1. Lava todos los ingredientes antes de picar. Esto garantiza frescura y evita contaminaciones.
  2. Pela los tomates. Si lo prefieres, puedes dejar la piel, pero quitarla ayuda a una mejor textura.
  3. Corta los tomates en cubos pequeños. Retira las semillas si quieres una mezcla menos acuosa.
  4. Pela la cebolla cabezona y pícala en cubos muy finos. Si usas cebolla larga, corta solo la parte blanca y un poco de lo verde.
  5. Desvena y pica el ají. Si deseas menos picante, quita las semillas.
  6. Corta el pimentón en trozos muy pequeños.
  7. Si usas pepino, pélalo y quítale las semillas. Pícalo en cubos chicos.
  8. Pica finamente el cilantro fresco, usando solo las hojas y tallos tiernos.
  9. Si decides usar ajo, rállalo o pícalo muy fino.
  10. En un tazón grande, mezcla todos los ingredientes empezando por tomate, cebolla, pimentón, ají y pepino.
  11. Añade el cilantro y el ajo.
  12. Exprime el jugo de los limones directamente sobre la mezcla.
  13. Agrega las 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto.
  14. Mezcla suavemente con una cuchara para que todo se integre sin machacar los ingredientes.
  15. Prueba y ajusta sal, picante o limón según tu preferencia.
  16. Deja reposar en la nevera por al menos 10 minutos antes de servir para que los sabores se mezclen bien.
  17. Sirve frío como acompañamiento de tus platos favoritos.

Consejos técnicos:

  • Usa siempre cuchillo bien afilado para evitar machacar los vegetales.
  • El reposo en la nevera realza el sabor y aporta frescura.
  • Si la cebolla es muy fuerte, déjala remojar en agua fría con sal unos minutos antes de mezclar.
Vista aérea de una empanada mordida rellena de pico de gallo, una arepa con pico de gallo encima y un bol de la salsa, todo sobre madera.
Esta receta rinde aproximadamente seis porciones medianas, ideales para compartir en reuniones familiares o con amigos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 50-60
  • Proteína: 1g
  • Carbohidratos: 7g
  • Grasas: 2g
  • Fibra: 2g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda conservar en la nevera por máximo 2 días en recipiente hermético. Después de este tiempo, las verduras pierden textura y frescura.

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