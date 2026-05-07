Con ingredientes caseros, así puede preparar un pico de gallo al estilo colombiano

La mezcla en frío de tomate, cebolla, pimentón y cilantro aporta frescura y textura crujiente al pico de gallo colombiano - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada como un buen pico de gallo al estilo colombiano para darle vida a cualquier comida casera. Su frescura, color y ese toque crujiente de las verduras recién picadas evocan recuerdos de almuerzos familiares, parrilladas y hasta arepas con sabor a hogar.

Este pico de gallo, a diferencia del mexicano, resalta los sabores de ingredientes típicos de la región Andina y Caribe colombiana, usando productos frescos que se encuentran en cualquier plaza de mercado del país. Además, la receta colombiana puede o no llevar un ingrediente picante, eso depende del gusto de los comensales.

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Es una mezcla sencilla, vibrante y versátil, perfecta para acompañar carnes, empanadas, patacones, arepas, papas o simplemente para disfrutar con cualquier almuerzo tradicional.

Receta de pico de gallo al estilo colombiano

El pico de gallo colombiano es una ensalada fresca que se prepara con tomate, cebolla, cilantro, ají y limón como ingredientes básicos e infaltables. La técnica principal es el corte en cubos pequeños y la mezcla en frío, lo que ayuda a mantener la textura crocante y los sabores vivos de cada ingrediente.

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El jugo de limón y el aceite de oliva realzan los sabores vivos de los ingredientes frescos en cada preparación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 0 minutos (no requiere fuego)

Ingredientes

3 tomates chontos grandes y maduros 1 cebolla cabezona blanca mediana 1/2 cebolla larga (opcional, para más aroma) 1 pimentón rojo pequeño 1-2 ajíes dulces o picantes (ajustar al gusto) 1 manojo pequeño de cilantro fresco Jugo de 2 limones 2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva Sal al gusto Pimienta al gusto 1 pepino cohombro pequeño (opcional, muy típico en la costa) 1 diente de ajo pequeño (opcional, aporta sabor profundo)

Preparar los vegetales en cubos pequeños permite que cada bocado conserve la textura y el equilibrio de sabores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pico de gallo colombiano, paso a paso

Lava todos los ingredientes antes de picar. Esto garantiza frescura y evita contaminaciones. Pela los tomates. Si lo prefieres, puedes dejar la piel, pero quitarla ayuda a una mejor textura. Corta los tomates en cubos pequeños. Retira las semillas si quieres una mezcla menos acuosa. Pela la cebolla cabezona y pícala en cubos muy finos. Si usas cebolla larga, corta solo la parte blanca y un poco de lo verde. Desvena y pica el ají. Si deseas menos picante, quita las semillas. Corta el pimentón en trozos muy pequeños. Si usas pepino, pélalo y quítale las semillas. Pícalo en cubos chicos. Pica finamente el cilantro fresco, usando solo las hojas y tallos tiernos. Si decides usar ajo, rállalo o pícalo muy fino. En un tazón grande, mezcla todos los ingredientes empezando por tomate, cebolla, pimentón, ají y pepino. Añade el cilantro y el ajo. Exprime el jugo de los limones directamente sobre la mezcla. Agrega las 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto. Mezcla suavemente con una cuchara para que todo se integre sin machacar los ingredientes. Prueba y ajusta sal, picante o limón según tu preferencia. Deja reposar en la nevera por al menos 10 minutos antes de servir para que los sabores se mezclen bien. Sirve frío como acompañamiento de tus platos favoritos.

Consejos técnicos:

Usa siempre cuchillo bien afilado para evitar machacar los vegetales.

El reposo en la nevera realza el sabor y aporta frescura.

Si la cebolla es muy fuerte, déjala remojar en agua fría con sal unos minutos antes de mezclar.

Esta receta rinde aproximadamente seis porciones medianas, ideales para compartir en reuniones familiares o con amigos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones medianas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 50-60

Proteína: 1g

Carbohidratos: 7g

Grasas: 2g

Fibra: 2g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda conservar en la nevera por máximo 2 días en recipiente hermético. Después de este tiempo, las verduras pierden textura y frescura.

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