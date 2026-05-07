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Fiscalía reveló los delitos por los que será imputado el alcalde de Villa de Leyva, capturado por agentes del CTI

Víctor Alfonso Gamboa Chaparro habría solicitado un nombramiento y dinero a la representante legal de una empresa de inversiones

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El operativo frente al Museo Acuña, a cargo del CTI, generó incertidumbre entre los habitantes y dejó abierta la expectativa sobre los próximos movimientos judiciales - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló los delitos por los que será imputado el alcalde de Villa de Leyva, quien fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) la mañana del jueves 7 de mayo de 2026.

El mandatario, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue interceptado frente al edificio administrativo y el Museo Acuña en el centro histórico de la ciudad y trasladado a la sede principal de la Fiscalía en Bogotá.

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En un comunicado oficial, la Fiscalía informó que la aprehensión se realizó como parte de una investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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En un comunicado oficial, la Fiscalía informó que la aprehensión se realizó como parte de una investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción - crédito Fiscalía

Según la entidad, “los elementos materiales probatorios indican que el mandatario habría sostenido reuniones presenciales y varias conversaciones por mensajería de texto y de voz con la representante legal de la empresa de inversiones”.

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La autoridad judicial añadió: “En estas comunicaciones, al parecer, inicialmente le pidió contratar a una persona conocida, luego aumentarle el sueldo y finalmente le solicitó dinero”.

Según la Fiscalía, las presuntas exigencias de Gamboa Chaparro buscaban que la empresa obtuviera la licencia necesaria para avanzar en un proyecto urbanístico.

“Todo esto tendría como propósito favorecerla con el permiso que requería para avanzar en un proyecto urbanístico”, detalló el comunicado. La entidad judicial aseguró que, de comprobarse estos hechos, el funcionario habría incurrido en un exceso de sus funciones y una utilización indebida de su cargo.

“Para la Fiscalía General de la Nación, con estas posibles actuaciones ilícitas el exmandatario presuntamente se extralimitó en sus funciones y abusó del cargo”, se lee en el documento oficial.

La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará al mandatario los delitos de concusión y prevaricato por acción. “Será imputado por los delitos de concusión y prevaricato por acción”, precisó el comunicado distribuido desde la capital.

El operativo de captura fue reportado por Caracol Radio y generó gran expectativa entre los habitantes y visitantes de Villa de Leyva. Según testigos consultados por El Tiempo, el procedimiento se realizó a plena luz del día y causó conmoción en el municipio.

La investigación que involucra al mandatario se sostiene sobre una serie de actuaciones que, según la Fiscalía, incluyeron “reuniones presenciales y varias conversaciones” en las que se habrían realizado solicitudes irregulares a la representante legal de la empresa de inversiones. Entre las acciones descritas por la autoridad judicial figuran la solicitud de un nombramiento, el aumento salarial para un tercero y una suma de dinero a cambio de facilitar trámites administrativos.

La detención del alcalde de Villa de Leyva también se relaciona con una investigación por contratación irregular. De acuerdo con Caracol Radio, la Fiscalía indicó que el proceso involucra la adjudicación de un contrato a Javier Alexánder Múnevar González, quien, según el ente acusador, incumplió los requisitos legales y habría vulnerado el régimen de inhabilidades por omitir los principios de planeación y selección en la contratación pública.

El contrato cuestionado fue suscrito con Múnevar González, encargado de supervisar maquinaria amarilla, pese a ser hermano de la secretaria de Desarrollo Social local, Ángela Johana Múnevar González. Según la Fiscalía, “los estudios previos a la contratación fueron elaborados por la administración municipal tomando como base la propuesta que presentó Múnevar González tan solo dos días antes de la adjudicación”.

La entidad judicial señaló que este proceder impidió una evaluación objetiva e independiente conforme a la normativa, lo que supone una posible omisión a los principios de planeación y selección en la contratación pública. El reporte de Caracol Radio recordó que la Fiscalía imputó cargos al alcalde el 20 de enero de 2026 por presunta coautoría en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y vulneración del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.

En el contexto local, se rumoraron otras posibles causas para la captura del mandatario, como procedimientos burocráticos o licencias de construcción, pero tanto Caracol Radio como El Tiempo coincidieron en que la Fiscalía General de la Nación no ha confirmado ningún motivo adicional más allá de la investigación por contratación irregular.

Una diligencia judicial se desarrolló desde horas de la mañana, culminando con el desplazamiento inmediato del funcionario hacia la capital, mientras persisten dudas sobre el futuro del caso - crédito Suministrada

La causa, según la Fiscalía, se centra en hechos que “tendrían como propósito favorecer con el permiso requerido para avanzar en un proyecto urbanístico” y en presuntas exigencias ilícitas realizadas desde el cargo de alcalde. La investigación sigue abierta y la autoridad judicial mantiene la acusación sobre los delitos de concusión y prevaricato por acción contra Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.

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