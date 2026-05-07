Colombia

Colombia empezó a exportar casas de plástico que están listas en cinco días y resisten sismos y fuertes vientos: así se hacen

Un innovador sistema desarrollado por una empresa nacional permite edificar casas utilizando materiales reaprovechados y ensamblados, lo que representa una alternativa frente a técnicas tradicionales dependientes del cemento y el acero

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La empresa Conceptos Plásticos transforma residuos industriales y domésticos en bloques resistentes y termoacústicos para la edificación de casas sostenibles - crédito Conceptos Plásticos
La empresa Conceptos Plásticos transforma residuos industriales y domésticos en bloques resistentes y termoacústicos para la edificación de casas sostenibles - crédito Conceptos Plásticos

El uso de plástico reciclado, la eliminación del cemento y la velocidad de montaje han situado a Colombia en el foco de la construcción sostenible. En apenas cinco días, estas viviendas pueden estar listas para habitar, utilizando materiales que en otros contextos terminarían en vertederos.

Este sistema, desarrollado por la empresa colombiana Conceptos Plásticos, consiste en bloques de polímeros reciclados que se ensamblan como piezas de juego. No requiere mezclas húmedas ni pegamentos, lo que reduce significativamente los tiempos de obra y la necesidad de mano de obra especializada.

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El origen de esta innovación se remonta a una dificultad logística: la imposibilidad de transportar materiales pesados a zonas remotas de Cundinamarca. A partir de esa experiencia, Fernando Llanos y el arquitecto Óscar Méndez impulsaron un método circular que convierte desechos industriales y domésticos en bloques resistentes.

Estos bloques, de tres kilos cada uno, se fabrican mediante extrusión, lo que permite reutilizar toneladas de plástico y dotar a las casas de propiedades termoacústicas y sismorresistentes.

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El sistema de construcción con plástico reciclado en Colombia permite ensamblar viviendas habitables en solo cinco días, sin uso de cemento - crédito Conceptos Plásticos
El sistema de construcción con plástico reciclado en Colombia permite ensamblar viviendas habitables en solo cinco días, sin uso de cemento - crédito Conceptos Plásticos

El proceso exige pruebas constantes, ya que, como explicó Méndez, el material reciclado varía más que el virgen y requiere ajustes en cada lote. La composición final también integra aditivos retardantes de combustión, incrementando la seguridad de los habitantes frente a incendios.

Para quienes preguntan cómo funciona este sistema colombiano de casas de plástico reciclado, la clave está en la modularidad y la rapidez: bloques que se ensamblan sin cemento, en menos de una semana, con una durabilidad y aislamiento superiores a los materiales tradicionales y empleando hasta seis toneladas de residuos por vivienda.

Impacto social y desafíos de la alternativa sostenible

Uno de los hitos más visibles fue la construcción de albergues temporales en Guapi, Cauca, donde se brindó refugio a docenas de familias desplazadas por el conflicto armado.

En menos de un mes, un equipo reducido logró levantar más de mil metros cuadrados de estructuras. El diseño, según el Consejo Noruego de Refugiados, se adapta a climas húmedos y calurosos, favoreciendo la ventilación y la entrada de luz natural.

La falta de infraestructura para procesar plástico reciclado y el dominio del cemento y el acero dificultan la adopción masiva de casas sostenibles en Colombia - crédito César Muñoz Acebes/EFE
La falta de infraestructura para procesar plástico reciclado y el dominio del cemento y el acero dificultan la adopción masiva de casas sostenibles en Colombia - crédito César Muñoz Acebes/EFE

El costo estimado por unidad superaba los 20 millones de pesos colombianos (cerca de 6.800 dólares) e incluía viviendas de 40 metros cuadrados, distribuidas en dos habitaciones, baño, cocina, sala y comedor. Este precio, junto a la facilidad de transporte e instalación, las convierte en una solución viable para emergencias y para zonas con acceso limitado a recursos tradicionales.

A pesar del éxito demostrado, la industria global de la construcción continúa aferrada al cemento y al acero como materiales dominantes. La lenta actualización de normativas técnicas y las dificultades para obtener licencias para métodos alternativos frenan la adopción masiva de estas soluciones.

Según comentaron los creadores de la iniciativa, el arraigo cultural y económico del cemento, reforzado por el poder de las empresas cementeras, limita la escalabilidad de los sistemas basados en plástico reciclado. Además, la falta de infraestructura para procesar grandes volúmenes de residuos plásticos impide que el modelo se expanda a mayor escala.

Entretanto, la iniciativa de Conceptos Plásticos ha permitido que cientos de toneladas de residuos sean transformadas en nuevos espacios educativos y viviendas en distintos países.

Gracias a la colaboración con Unicef en Costa de Marfil, la empresa fundada por el arquitecto Oscar Andrés Méndez y la ingeniera Isabel Cristina Gámez ha impulsado una economía circular que genera empleo y combate la contaminación.

Cada aula levantada con sus bloques modulares reutiliza aproximadamente seis toneladas de plástico. Estos ladrillos, compuestos en un 95% por material reciclado, ofrecen resistencia a terremotos, protección contra incendios y una vida útil que, según Méndez, puede superar los dos siglos. El proceso reduce los costes de construcción hasta en un 40% frente a métodos convencionales.

El modelo surgió en Bogotá en 2010, cuando Méndez y Gámez buscaron una respuesta al doble desafío que enfrentaba Colombia: la acumulación de residuos plásticos y el déficit habitacional.

Su solución fue un sistema constructivo sencillo, similar al de los bloques de juguete, que solo requiere techo y ventanas para finalizar una vivienda. Actualmente, una casa de dos habitaciones puede estar lista en cinco días, con un coste que oscila entre 4.000 y 7.000 dólares.

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