Colombia

Autoridades de Medellín dieron detalles de la gigantesca operación contra trata de menores que se realizó en Colombia y Estados Unidos: “Esto tiene que horrorizar”

Un operativo conjunto entre entidades nacionales y extranjeras logró detener a once personas vinculadas con la producción y comercialización de material ilícito a través de plataformas digitales, mientras que las víctimas fueron puestas bajo resguardo instituicional

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El alcalde Federico Gutiérrez lamentó estos hechos que calificó como aberrantes - crédito Alcaldía Medellín Prensa

En una de las operaciones más importantes de los últimos años contra la explotación sexual infantil en Colombia y Estados Unidos, denominada Operación Alpha MASI, las autoridades capturaron a 11 personas integrantes de una red transnacional dedicada a producir y comercializar material de abuso sexual de menores, mediante transmisiones en vivo y plataformas digitales.

Entre los detenidos se encuentran madres, tías y personas allegadas a las víctimas –niños y niñas de apenas 10 meses a 13 años–, quienes fueron rescatados y puestos bajo protección institucional.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, condenó con vehemencia la brutalidad de estos delitos y lanzó un llamado global: “Este es el peor de los delitos, el más aberrante. Quiero retar a los alcaldes del mundo y a las agencias a que luchemos contra esta problemática que debemos combatir como sociedad: el lugar más inseguro de los niños no puede ser su propio hogar”.

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Las autoridades de Medellín confirmaron la desartiuculación de una banda que se dedicaba a la distribución de pronografía infantil - crédito Prensa Alcaldía Medellín

La investigación, que se extendió durante cuatro meses y estuvo a cargo de la Policía Nacional, la Fiscalía, Migración Colombia y organismos internacionales, logró identificar a quienes producían y transmitían en tiempo real estos abusos para clientes extranjeros, a cambio de pagos que alcanzaron los 63 mil dólares (equivalentes a $227 millones) en algunos casos.

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Gutiérrez denunció: “Los pagos eran alrededor de 63 mil dólares a estas personas, equivalentes a $227 millones, como si nuestras niñas y niños tuvieran precio”.

Conmovido por los detalles del caso, el mandatario expresó su consternación: “Esto no es comunicar algo del día a día. A mí esto me duele, no solo como alcalde, sino como ciudadano y sobre todo también como padre de familia. Esto tiene que horrorizar, no solo a Colombia o a Estados Unidos, sino al mundo entero”.

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Las autoridades de Medellín confirmaron la desartiuculación de una banda que se dedicaba a la distribución de pronografía infantil - crédito Prensa Alcaldía Medellín

Entre los hechos investigados se documentó la participación directa de familiares cercanos, como el caso de una madre que habría realizado transmisiones en vivo de abusos sexuales contra sus propias hijas de 11 y 6 años.

El mandatario local manifestó: “No sabe uno quién es más enfermo, si quien compra ese material o quien lo realiza abusando de nuestros menores, y peor aún, cuando son sus propias mamás quienes exponían a sus hijos y a sus hijas para obtener simplemente un beneficio económico”.

El alcalde reiteró el llamado urgente a la sociedad y a las autoridades globales: “¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Podemos avanzar mucho en lo físico, tener más líneas del metro, más infraestructura deportiva y educativa, pero si como sociedad no protegemos a nuestras niñas y niños, somos una sociedad sin futuro. Esto realmente duele e indigna”.

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Las autoridades de Medellín confirmaron la desartiuculación de una banda que se dedicaba a la distribución de pronografía infantil - crédito Prensa Alcaldía Medellín

Según datos de la Alcaldía de Medellín, desde 2024 se han capturado 31 extranjeros vinculados a delitos de abuso y explotación sexual infantil, de los cuales 9 han sido condenados en Colombia y Estados Unidos.

Al respecto, el alcalde de Medellín advirtió: “La tragedia es que sabemos que hay muchos más casos. Aquí tenemos que seguir trabajando hasta erradicar el peor de los delitos”.

El alcalde agradeció a los organismos nacionales e internacionales encargados de la investigación y subrayó que el combate contra esta red apenas comienza: “Vamos a seguir trabajando con nuestra policía, con la Fiscalía y con todas las agencias. El lugar más inseguro de los niños no puede ser su propio hogar. Hay abusos dentro de los hogares y vemos casos como estos en los cuales son demasiado graves”.

Este hecho se une al presenciado días atrás cuando la Fiscalía General de la Nación desarticuló una red que producía y comercializaba videos con contenido sexual explícito de menores en Medellín, con conexiones hacia Estados Unidos, y donde un ciudadano mexicano jugó un papel central.

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