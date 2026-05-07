Colombia

Los contratos que el Gobierno ha adjudicado a la empresa familiar del tesorero de la constituyente promovida por Petro superan los $20.000 millones

La agrupación indígena dirigida por Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena obtuvo convenios con entidades oficiales entre 2023 y 2026, mientras su hermano Armando Wouriyú Valbuena, vinculado a la constituyente, rechaza interferencias en los procesos de adjudicación de recursos

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El comité promotor de la constituyente que impulsa Gustavo Petro
El comité promotor de la constituyente que impulsa Gustavo Petro, espera concepto favorable de la Registraduría - crédito @petrogustavo/X

La Asociación Wayúu-Araurayú, dirigida por Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena, acumuló más de 20.038 millones de pesos en contratos con entidades del Estado colombiano entre febrero de 2023 y febrero de 2026.

Aunque en principio se trataría de un megacontratista cualquiera, lo cierto es que Gustavo Custodio es el hermano de Armando Custodio Wouriyú Valbuena, el tesorero del comité promotor de la asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro.

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Según una investigación adelantada por El Colombiano, el año de mayor concentración fue 2024, con 17.000 millones de pesos adjudicados. Los 736 millones de 2026 y los 650 millones de 2025 completan un patrón que, para fuentes consultadas en la Alta Guajira, no es casual: ambos hermanos operarían en llave, uno desde Bogotá y el otro desde el territorio.

El nombre de Armando Custodio Wouriyú Valbuena saltó a la opinión pública cuando el presidente Petro publicó en su cuenta de X el número de una cuenta de ahorros a su nombre para recibir donaciones destinadas a financiar la Constituyente, con giros individuales de hasta 10 millones de pesos. Armando es el titular de esa cuenta y el vocero principal del comité promotor, inscrito ante la Registraduría Nacional en diciembre de 2025.

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La meta de recaudación es de 2.060 millones de pesos, destinados, según el propio Armando a El Colombiano, a gastos logísticos del proceso de recolección de firmas. Ante la pregunta de qué otros cargos ocupa en el Gobierno, su respuesta fue directa: “Soy delegado presidencial para los diálogos socio jurídicos con el autodenominado ejército gaitanista”.

Ese rol lo ejerce a través de un contrato vigente con el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Dapre. En los círculos de Palacio, según fuentes de El Colombiano, lo identifican como un operador político.

Los contratos que vinculan al clan familiar

La asociación que concentra la contratación es la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte Extrema de La Guajira, Wayúu-Araurayú. Los convenios fueron firmados con el Icbf, los ministerios de Interior, Educación, Agricultura y Salud, el Dane, las alcaldías de Uribia y Riohacha, y la Gobernación de La Guajira.

El contrato más cuantioso del período fue suscrito en julio de 2023 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: más de 6.000 millones de pesos para fortalecer proyectos de agricultura familiar y pesca artesanal.

El convenio buscaba beneficiar a 5.880 pescadores artesanales y a 980 personas vinculadas a huertas productivas. Fuentes de la región aseguran a El Colombiano que el programa se habría ejecutado de forma muy parcial.

Gustavo Wouriyú asumió la representación legal de la asociación en 2024, en reemplazo de Rafael Ángel Iguarán. Desde entonces, la organización firmó contratos adicionales con el Icbf y el Ministerio de Educación para el “fortalecimiento educativo en territorios wayúu”, y otro con objeto tan amplio como “la prestación de servicios integral al pueblo wayúu”.

“Uno de mis hermanos es representante legal, pero soy una persona sin poder político que pueda incidir en alguna labor relacionada con contratos. Yo no decido esas cosas”, respondió Armando Woiriyú sobre la contratación estatal de su hermano.

Sobre los convenios específicos con el ICBF y el Sena, su respuesta fue: “Esas son las funciones de la asociación. Hasta ahí llego yo”.

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