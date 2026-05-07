Mafe Carrascal se refirió al desalojo de decenas de familias en el barrio El Remanso, de Bosa, en Bogotá: “Esas familias cuentan con el Pacto Histórico”

Mafe Carrascal reclamó a la Alcaldía de Bogotá un plan integral para los habitantes de El Remanso Uno - crédito Colprensa - @MafeCarrascal/X

La suspensión del desalojo en El Remanso en la localidad de Bosa en Bogotá, permitió que más de 130 menores y sus familias permanecieran en sus viviendas tras la intervención de la comunidad, el Congreso y actores locales, afirmó la senadora del Pacto Histórico Mafe Carrascal.

La representante comunicó que “hoy 130 niños y niñas del Remanso Uno van a dormir en sus camas”, atribuyendo el resultado a la “presión mediática, la presión política desde el Congreso de la República y, por supuesto, la presión de la comunidad”.

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La funcionaria insistió en que la administración distrital debe implementar “un plan dirigido a protegerla de manera permanente”.

Mafe Carrascal afirmó que la presión social y política impulsada por Mafe Carrascal evitó desalojo de más de cien familias en Bosa - crédito @MafeCarrascal/X

La líder política anunció que presentará un derecho de petición para solicitar detalles sobre la estrategia que adelantará la Alcaldía de Bogotá en este caso.

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“Pero téngalo claro alcalde @CarlosFGalan, esas familias no están solas. Cuentan con el Pacto Histórico y con esta curul. Seguiremos atentamente el proceso que adelanten y esperamos privilegien los derechos de la gente por encima de los negocios. Debe haber un plan y ese plan debe estar dirigido a protegerla de manera permanente”, expresó la congresista.

Según Carrascal, el programa solicitado incluiría la adquisición del terreno bajo las condiciones de la Ley 2044, accediendo al predio por el 10% de su valor catastral, así como la formalización del barrio.

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Las más de 100 familias afectadas, cerca de 500 a mil personas, según cálculos de la congresista, han pagado impuestos y servicios públicos durante dieciséis años.

“Han construido comunidad, adquirieron sus viviendas de buena fe, así que no se les puede afectar en sus derechos fundamentales”, sostuvo Carrascal en su mensaje.

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El conflicto surgió cuando la autoridad local intentó ejecutar una orden de desalojo sobre un terreno en disputa. La representante enfatizó que “el derecho a la vivienda no puede ser menor que el derecho de cualquier negocio privado, menos el de un parqueadero”.

El operativo fue suspendido tras la intervención de organizaciones sociales, congresistas y la presión directa de los habitantes.

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El equipo de trabajo de Carrascal mantuvo presencia en el territorio durante la jornada. “Mi equipo de trabajo ha hecho presencia en el territorio y ahí seguirá acompañando”, afirmó.

Mafe Carrascal afirmó que la administración distrital debe formalizar el barrio y adquirir el predio bajo condiciones justas para los residentes - crédito @MafeCarrascal/X

La funcionaria, quien el 5 de mayo de 2026 defendía la jurisdicción agraria desde el Congreso, reiteró su respaldo a la comunidad: “Estamos siempre con ustedes”.

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La coyuntura ha renovado el debate sobre el acceso a la vivienda digna y la legalidad de los procesos de desalojo en la capital. Por último, Carrascal señaló que “la solidaridad y la acción colectiva fueron determinantes para evitar el desalojo”.

Más de 98 familias de El Remanso lograron aplazar desalojo tras presión comunitaria y apoyo de líderes locales

La suspensión del desalojo en El Remanso respondía a una orden judicial que exigía la restitución de un lote de 5.400 metros cuadrados a la empresa Sotrandes.

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El fallo, reforzado en 2024, se basaba en decisiones previas que calificaban el terreno como inhabitable y peligroso. Más de 98 familias, muchas residiendo allí por más de 15 años, enfrentaban el desalojo tras alegar haber adquirido sus viviendas de buena fe y desconocer la ilegalidad en la compra.

La movilización social y la intervención de líderes locales resultaron determinantes. “La suspensión del desalojo se da en el marco de la lucha social y las marchas que hizo la comunidad”, explicó el abogado Harold Rengifo, quien destacó el papel del Concejo de Bogotá y la Personería al solicitar la revisión del proceso.

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Abogado defensor señaló que la suspensión del desalojo en El Remanso detiene temporalmente la salida de más de 98 familias de sus viviendas en Bosa, Bogotá - crédito Sala de prensa José Cuesta

El documento emitido por la Personería señalaba posibles vulneraciones de derechos fundamentales de menores y adultos mayores.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, indicó que la administración distrital acata decisiones judiciales y aseguró el respeto a los derechos humanos: “Desde el distrito siempre estaremos listos para garantizar los derechos y la integridad de todas las personas involucradas”.

La concejala Heidi Sánchez propuso que el Estado priorice la vivienda de las familias. Por su parte, José Cuesta llamó a la comunidad a mantener la unidad y avanzar hacia la legalización de los predios: “Lo más importante son ustedes. Si se mantienen organizados, tengan la absoluta certeza que en poco tiempo, ese día sí se decretará la fiesta”.