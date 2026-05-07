Colombia

Alejandro Riaño habló de la crisis que lo llevó a suspender su gira en Europa: “No dormí durante más de una semana”

El comediante colombiano pausó parte de su gira internacional tras vivir un fuerte colapso físico y mental, priorizando su salud sobre los compromisos laborales y recibiendo amplio apoyo de sus seguidores y colegas

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El comediante habló por primera vez de su salud mental en medio de esta gira, debido a la presión que le generaron sus presentaciones - crédito @rechismes_oficial/IG

Alejandro Riaño, uno de los comediantes más reconocidos de Colombia, suspendió varias funciones de The Juanpis Live Show que desarrollaría en Europa debido a un colapso físico y mental derivado de la sobreexigencia laboral.

La decisión, comunicada por el propio artista el 8 de mayo de 2026 a través de sus redes sociales, marca un punto de inflexión en su carrera, al asumir públicamente las consecuencias de la presión en la industria del entretenimiento.

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El propio Riaño relató a través de sus Instastories que, mientras se desarrollaban algunas presentaciones, vivió episodios graves de ansiedad, insomnio prolongado y síntomas físicos como caída de cabello y lesiones en la piel, resultado del exceso de compromisos tras la gira por el viejo continente.

Juanpis Live Show
Alejandro Riaño había anunciado la suspención de su gira por motivos de salud - crédito @alejandroria/IG

Durante más de siete días, apenas logró dormir una o dos horas diarias, lo que exacerbó su agotamiento. Incluso después de recibir advertencias médicas y considerar las sanciones económicas que suponía cancelar shows casi agotados, decidió anteponer su salud.

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“Tenía mucha expectativa con mi nuevo show. Entre viajes en tren, aviones y funciones en distintas ciudades, la experiencia con Juanpis fue increíble, pero al regresar para repasar y trabajar, empecé a sentir ataques de ansiedad y pánico escénico. Me vi sobrepasado”, aseguró durante sus declaraciones.

El comediante explicó que la presión de no decepcionar al público ni incurrir en penalidades contractuales se transformó en un peso insostenible: “La presión de no poder cancelar era fuerte, ya que los teatros estaban casi llenos y la penalidad por suspender era muy alta. Esto me generó un estrés intenso. No dormí durante más de una semana, apenas lograba una hora o una hora y media de sueño. Me despertaba con la cama llena de pelos y ronchas, incluso la piel se me descarapeló”.

Alejandro Riaño explica por qué Giovanny Ayala no volverá a The Juanpis González live show - crédito @alejandroria/IG
El bogotano había planeado una gira con presentaciones de The Juanpis González live show por diferentes cuidades de Europa - crédito @alejandroria/IG

La consulta médica resultó decisiva. “Consulté a un médico a distancia y, tras conversar, concluimos que lo mejor era cancelar. Muchas veces tememos decir que no y hacemos las cosas por obligación, pero tampoco quería hacer un show solo por cumplir. Volveré. La idea es relanzar el espectáculo en Bogotá y luego retomar la gira”, declaró Riaño en su comunicación pública.

El agotamiento extremo obligó a suspender funciones en Europa: “Sentí ataques de pánico y ansiedad”

El actor, todavía desde el extranjero y en pleno proceso de recuperación, subrayó que la pausa no es opcional. La salud, explicó, se abrió paso por sobre cualquier interés profesional o contractual: “Uno aprende que a veces hay que parar y ponerse primero para poder dar un buen espectáculo. Sentí que, si lo hacía solo por hacerlo, no sería honesto”.

Riaño describió la magnitud de su desgaste, potenciado por el rápido crecimiento de su proyecto: “El proyecto de Juanpis me ha dado muchas alegrías, y el éxito fue tal que tocó programar más funciones. Sin embargo, la presión acumulada me llevó a colapsar”.

Juanpis González, personaje interpretado por Alejandro Riaño. Foto: Instagram @juanpisgonzalez
Juanpis González, personaje interpretado por Alejandro Riaño. Foto: Instagram @juanpisgonzalez

Señaló que, tras la suspensión, ha recibido cientos de mensajes de apoyo y consejos. “Agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de escribirme, tanto en privado como en el post de la cancelación. Recibí muchos consejos y palabras de ánimo”, dijo.

Alejandro Riaño, comediante y empresario colombiano, anunció la cancelación de parte de su gira europea tras episodios graves de ansiedad, insomnio y síntomas físicos de agotamiento. La decisión, tomada bajo recomendación médica tras una semana sin dormir adecuadamente y ante presiones contractuales, postergó funciones y priorizó su salud sobre obligaciones profesionales.

En sus declaraciones, Riaño destacó el acompañamiento familiar y del público en este momento de vulnerabilidad. Aseguró que nunca antes había experimentado ataques de pánico, y que la experiencia fue difícil, pero ya está mejor gracias al respaldo recibido de su entorno y seguidores.

Silvestre Dangond fue entrevistado por Juanpis González y reveló historias personales - crédito Natalia Perilla
Con su personaje ha entrevistado a varias personalidades de la farándula nacional e internacional - crédito Natalia Perilla

Manifestó que aprovechará la semana previa a su regreso a Colombia, previsto para el diez de mayo, para tomar distancia y recomponerse antes de reanudar la agenda.

El artista anticipó la reactivación de shows y nuevos proyectos: “Ya me siento mejor, estoy recorriendo ciudades, viajando y conociendo lugares. Decidí tomarme una semana junto al equipo para relajarnos y prepararnos para volver con fuerza el diez de mayo, porque se vienen más shows”.

Para finalizar, confirmó la realización de tres fechas adicionales a su arribo en Bogotá, ya que no se programarán más en la capital colombiana por el resto del año.

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