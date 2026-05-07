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La Fiscalía detuvo al alcalde de Villa de Leyva por presunta corrupción: agentes del CTI lo capturaron en la madrugada

El operativo frente al Museo Acuña, a cargo del CTI, generó incertidumbre entre los habitantes y dejó abierta la expectativa sobre los próximos movimientos judiciales

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Las autoridades realizaron la aprehensión del mandatario local tras una investigación que señala posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato municipal, lo que generó expectación entre habitantes y visitantes en el centro histórico de la localidad - crédito Víctor Alfonso Gamboa Chaparro / Facebook
Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva. Las autoridades realizaron la aprehensión del mandatario local tras una investigación que señala posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato municipal, lo que generó expectación entre habitantes y visitantes en el centro histórico de la localidad - crédito Víctor Alfonso Gamboa Chaparro / Facebook

La detención del alcalde de Villa de Leyva por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación generó gran expectativa en este municipio de Boyacá.

El mandatario, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue interceptado la mañana del jueves 7 de mayo de 2026 al salir de su vehículo frente al edificio administrativo y el Museo Acuña, y trasladado inmediatamente a la sede principal de la Fiscalía en Bogotá, según informó Caracol Radio.

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La captura se produjo en el marco de una investigación por contratación irregular adelantada por la Fiscalía General de la Nación. El caso involucra la adjudicación de un contrato a Javier Alexánder Múnevar González, quien, según el ente acusador, incumplió los requisitos legales y habría vulnerado el régimen de inhabilidades al omitir los principios de planeación y selección en la contratación pública.

Investigación por contratación ilícita y contexto judicial

La emisora informativa Caracol Radio reportó que la Fiscalía imputó cargos al mandatario el 20 de enero de 2026, acusándolo de participar como coautor en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y de vulnerar el régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.

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El contrato bajo la lupa fue suscrito con Múnevar González, quien debía supervisar maquinaria amarilla pese a ser hermano de la secretaria de Desarrollo Social local, Ángela Johana Múnevar González.

Según la Fiscalía, los estudios previos a la contratación fueron elaborados por la administración municipal tomando como base la propuesta que presentó Múnevar González tan solo dos días antes de la adjudicación.

Este proceder, de acuerdo con la institución, impidió una evaluación objetiva e independiente conforme a la normativa, lo que supone una posible omisión a los principios de planeación y selección en la contratación pública".

Posibles líneas de investigación

Testigos relataron al diario nacional El Tiempo cómo se desarrolló el operativo a plena luz del día en el centro histórico, lo que provocó conmoción entre los habitantes y visitantes de Villa de Leyva.

A nivel local se rumoraron otras posibles causas para la captura, como procedimientos burocráticos o licencias de construcción, aunque ambas fuentes coinciden en que la Fiscalía General de la Nación no ha confirmado ningún motivo adicional más allá de la investigación por contratación irregular.

Ni la Alcaldía ni la defensa del alcalde de Villa de Leyva habían emitido pronunciamientos oficiales.

El operativo concluyó con la caravana oficial retirándose del lugar. El vehículo de la Alcaldía siguió al transporte de las autoridades hacia un destino no revelado, mientras persistía la incertidumbre en el municipio sobre los próximos pasos en la investigación.

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