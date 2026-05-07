Colombia

Cae en Valle del Cauca ‘doña Flor’, una abuela de 70 años acusada de liderar una red de microtráfico tras 20 años de carrera criminal

La mujer fue detenida junto a su pareja sentimental, alias Maduro, y dos cómplices más, tras el operativo efectuado en un vecindario del municipio de Palmira

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- crédito Departamento de Policía Valle
"La Abuela" dirigía la red de microtráfico en el barrio Loreto, en Palmira - crédito Departamento de Policía Valle

En medio de santos e imágenes religiosas que componían su altar, y ubicado en una de las habitaciones de su vivienda, un operativo conjunto por parte la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación concluyó con la carrera criminal de una adulta mayor de 70 años que, en apariencia, lucía como una vecina más en una de las calles del barrio Loreto, en el municipio de Palmira (Valle del Cauca).

La mujer, identificada con los alias de “La Abuela” y “Doña Flor”, es señalada de liderar una red de expendio de drogas en Valle del Cauca. Durante el operativo, que quedó registrado en video, fue vista saliendo con bastón en mano y custodiada junto a sus cómplices. Así lo informó la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle (Deval), quien calificó el resultado como “un golpe contundente contra el microtráfico”.

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Sobre el historial delictivo de “doña Flor”, la oficial precisó que la mujer dedicó al menos 20 años a actividades criminales. La operación, liderada por la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC-SEPRO) y la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) del Departamento de Policía Valle, incluyó tres allanamientos simultáneos en la comuna 4.

- crédito Departamento de Policía Valle
La mujer de la tercera edad fue detenida junto a su pareja sentimental y dos cómplices más - crédito Departamento de Policía Valle

Abuela capturada en Cali comercializaba flores de manera ilegal: eran de marihuana

El saldo final del operativo dejó las capturas en flagrancia cuatro personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes: la líder de la organización (“La Abuela”), su compañero sentimental, identificado con el alias de Maduro (de 55 años); dos personas más de 30 y 41 años.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron más de 2.500 dosis de sustancias ilícitas entre marihuana, bazuco y clorhidrato de cocaína, además de una gramera y dinero en efectivo producto de la actividad ilegal.

La general Rodríguez precisó que la indagación arrojó que “Doña Flor” era la principal dinamizadora del expendio en la zona, apoyada por su círculo cercano, quienes se encargaban de la distribución y comercialización de la droga.

Por lo tanto, la alta oficial reveló que la estructura utilizaba menores de edad para actividades de vigilancia y expendio, afectando especialmente sectores cercanos a un centro estudiantil para niños entre cero y cinco años.

“Esta red criminal no solo afectaba la seguridad sino también entornos sensibles y vulnerables de la comuna”, señaló la general Rodríguez.

Los antecedentes judiciales de los capturados: los lideraba una abuela de 70 en Valle del Cauca

“Los hoy detenidos presentan antecedentes por homicidio, tráfico de estupefacientes e inasistencia alimentaria en los años 1990, 1994, 1999, 2005, 2008, 2011, 2016, 2017, 2019 y 2025″, puntualizó la alta oficial luego de que se revisaron las anotaciones judiciales de las cuatro personas.

Por su parte, alias Maduro, segundo al mando, “habría sido condenado tres veces, una por homicidio y dos por delitos relacionados con estupefacientes”, explicó la brigadier general.

Luego de efectuar las aprehensiones, los hoy detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y un juez de la República dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad para dos de ellos.

La Policía Nacional destacó que estos resultados son producto del trabajo articulado con la Fiscalía y la información oportuna de la comunidad, reiterando el llamado a denunciar cualquier actividad que afecte la seguridad y convivencia en los barrios.

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Captura de abuelaValle del CaucaRed de microtráficoAlias Doña FlorPalmiraColombia-Noticias

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