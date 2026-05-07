Colombia

La Gobernación del Tolima confirmó que niños fueron usados como ‘escudos humanos’ en asonada contra militares en Ataco: “Vil”

El Gobierno departamental insistió en que la acción violenta buscaba proteger el negocio ilegal de oro en la zona, al tiempo que notificó una ausencia de reportes de daños en la población civil

Guardar
Google icon
La operación militar contra la minería ilegal en Santiago Pérez, Tolima, terminó con 13 militares heridos y violencia en la región - crédito X
La operación militar contra la minería ilegal en Ataco, Tolima, terminó con 13 militares heridos y violencia en la región - crédito X

Las consecuencias de un reciente enfrentamiento en el municipio de Ataco, Tolima, han dejado un saldo de 13 militares heridos tras una asonada impulsada por civiles, en medio de un operativo contra la minería ilegal.

De hecho, en la mañana del jueves 7 de mayo de 2026, la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, denunció que las acciones violentas contra las Fuerzas Militares habrían sido protagonizadas por las disidencias de las Farc.

PUBLICIDAD

Además, la mandataria afirmó que, durante la asonada, el grupo armado utilizó a niños como escudos humanos para impedir la labor de las fuerzas armadas en el sector de Puente Amarillo.

“Denuncio ante Colombia la acción inhumana, cobarde y vil de las disidencias de las Farc y de todos los que se alimentan del multimillonario negocio ilícito de extracción de oro en Ataco, al utilizar como escudos humanos a la población civil, los niños y campesinos en la vía a Las Señoritas y Puente Amarillo”, señaló Matiz.

PUBLICIDAD

La violencia en Ataco estaría relacionada con grupos armados que defienden el lucrativo negocio ilegal de extracción de oro - crédito X
La violencia en Ataco estaría relacionada con grupos armados que defienden el lucrativo negocio ilegal de extracción de oro - crédito X

La Gobernación del Tolima condenó enérgicamente este hecho y señaló que los responsables buscan proteger el lucrativo negocio ilegal de extracción de oro en la zona. Según Matiz, los insurgentes y quienes operan en la minería ilícita utilizaron a la población civil, incluidos menores y campesinos, como barrera humana en las vías a Las Señoritas y Puente Amarillo.

Durante la intervención, los integrantes del Ejército recibieron ataques con piedras y otros objetos contundentes, lo que provocó lesiones en un oficial, dos suboficiales y diez soldados. La gobernadora aseguró que, a pesar de la magnitud del operativo militar, hasta ese momento no se registraban daños entre los habitantes de la región.

“Para tratar de torpedear las labores militares y policiales que se desarrollan con contundencia.Total respaldo a nuestras Fuerzas Armadas en su valiente labor, siempre en el marco del respeto a los derechos ciudadanos”, concluyó la gobernadora.

El pronunciamiento de la Gobernación de Tolima se da un día después de que la intervención militar para combatir la extracción ilegal de oro en el corregimiento de Santiago Pérez, al sur del municipio de Ataco en Tolima, culminara el miércoles 6 de mayo en una serie de disturbios que dejaron trece militares heridos y la destrucción de vehículos oficiales.

La acción desplegada por uniformados en Santiago Pérez, sur del Tolima, desencadenó enfrentamientos entre la fuerza pública y civiles, agudizando la preocupación por la seguridad y el control territorial en la región - crédito X

En el desarrollo de la confrontación, dos vehículos oficiales —entre ellos al menos un camión tipo NPR de la Policía— fueron incendiados en medio de la asonada. Según cifras proporcionadas por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, “existen cerca de 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en el sur del departamento, operando con más de 300 retroexcavadoras”.

Solo en abril se decomisó maquinaria valorada en $2.900 millones, utilizada para generar más de $15.900 millones mensuales en actividades ilícitas que alimentan la financiación de estructuras armadas ilegales.

El Ejército Nacional informó que los uniformados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales intentaban desmantelar campamentos mineros cuando fueron rodeados por cientos de personas identificadas como “mineros ilegales”.

Esta multitud obstruyó el avance militar y, al escalar la situación, agredió a los uniformados con palos, piedras y machetes. La fuerza pública denunció que la vida de los efectivos quedó expuesta y que los disturbios llegaron hasta la estación de Policía del corregimiento.

La operación militar contra la minería ilegal en Santiago Pérez, Tolima, terminó con 13 militares heridos y violencia en la región - crédito @COL_EJERCITO / X
La operación militar contra la minería ilegal en Santiago Pérez, Tolima, terminó con 13 militares heridos y violencia en la región - crédito @COL_EJERCITO / X

Las imágenes captadas por ciudadanos mostraron a la población acompañando a los agentes a la estación de Policía en busca de refugio, un comportamiento inusual que revela el nivel de tensión y el temor.

Diversas autoridades han alertado sobre la posible manipulación de la comunidad por parte de estructuras armadas ilegales, en particular el Frente Ismael Ruiz, disidencia de las Farc. Se investiga la participación de personas provenientes de otras regiones del país, vinculadas a redes de extracción ilícita.

Ante la gravedad de los hechos, el Ejército Nacional expresó: “Rechazamos estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”.

Google icon

Temas Relacionados

Asonada AtacoTolimaGobernación del TolimaDisidencias de las FarcColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevas trabas para la elección del nuevo contralor en el Congreso: un abogado demandó el proceso por inconstitucional

El jurista Carlos Soler advirtió que la elección dirigida íntegramente por el Congreso vulnera la separación de poderes, al retirar a las cortes el rol de proponer a los aspirantes para ese cargo

Nuevas trabas para la elección del nuevo contralor en el Congreso: un abogado demandó el proceso por inconstitucional

Colombiano detenido en La Picota de Bogotá fue acusado del brutal asesinato de un vendedor de lotería en España: será extraditado para enfrentar juicio

Las autoridades españolas ubicaron al sospechoso tras una operación conjunta con organismos colombianos, luego de varios meses de seguimiento por el crimen ocurrido en una zona rural de Cádiz, donde la víctima recibió decenas de heridas con arma blanca

Colombiano detenido en La Picota de Bogotá fue acusado del brutal asesinato de un vendedor de lotería en España: será extraditado para enfrentar juicio

Identifican a responsables de los daños en Transmilenio tras disturbios del 5 de mayo: esto dijo la Secretaría de Seguridad

El origen de los hechos se remonta a una protesta en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica, donde una joven intentó ingresar a una estación del sistema sin pagar el pasaje

Identifican a responsables de los daños en Transmilenio tras disturbios del 5 de mayo: esto dijo la Secretaría de Seguridad

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Los dos equipos se enfrentarán en Cartagena este jueves 7 de mayo de 2026 en el torneo continental, en un duelo que será decisivo para sus posiciones en el Grupo F

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

El Gobierno de Estados Unidos podría retener el pasaporte de ciudadanos colombianos por estas razones

La norma para los connacionales se vincula a la acumulación de deudas tributarias catalogadas como “seriamente morosas”, quedando excluidos quienes mantienen acuerdos de pago vigentes

El Gobierno de Estados Unidos podría retener el pasaporte de ciudadanos colombianos por estas razones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex, de 'La casa de los famosos Colombia', le habría enviado indirecta a su expareja: "La de la plata era yo..."

Alexa Torrex, de 'La casa de los famosos Colombia', le habría enviado indirecta a su expareja: "La de la plata era yo..."

El famoso tenor José Carreras se despide en Colombia: estas son las fechas de sus conciertos en Cali y Bogotá

Alejandro Riaño habló de la crisis que lo llevó a suspender su gira en Europa: “No dormí durante más de una semana”

Shakira sería la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Yeison Jiménez dejó varias canciones grabadas: productor reveló qué pasará con ellas

Deportes

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras el empate de Santa Fe y Corinthians: el “León” se complicó

Exjugador Jhon Viáfara, quien estuvo en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, elogió la política de Gustavo Petro: “Es como si hubiera aparecido la Virgen”