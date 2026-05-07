Rescantaron a la llama ‘Chacarito’, que era explotada para tomarse fotos en el centro de Bogotá: tiene problemas cardiacos y de piel

Las heridas diagnosticadas al animal incluyen úlceras, problemas dentales y complicaciones cardíacas detectadas por el equipo veterinario del Idpyba - crédito Alcaldía de Bogotá

Después de años de que bogotanos y turistas vieran en el popular parque Santander, en el centro de la capital, a una curiosa llama que servía como parte de la escenografía para tomarse fotos, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció su rescate después de que hallaran graves lesiones físicas y trastornos de comportamiento.

Según las autoridades, ‘Chacarito’, el nombre puesto por sus antiguos tenedores, fue víctima de explotación sin considerarse sus condiciones físicas y emociales, lo que motivo su decomiso inmediato en la localidad de Santa Fe.

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La operación de rescate fue coordinada por la Alcaldía Local de Santa Fe, en conjunto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), la Personería de Bogotá y la Policía de Carabineros y Protección Ambiental.

Tras una valoración médica exhaustiva, el equipo veterinario detectó múltiples úlceras en las extremidades de la llama, problemas dentales, engrosamiento de la piel, una cojera evidente y complicaciones cardíacas.

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La intervención, que se realizó el 6 de mayo, respondió a los compromisos adquiridos durante una inspección previa, cuando las autoridades ya habían advertido signos de maltrato y comprometieron seguimiento.

El resultado de la nueva inspección llevó a la aprehensión material preventiva de Chacarito, quien quedó bajo la custodia del Idpyba para iniciar un proceso integral de rehabilitación.

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El proceso de custodia se fundamentó en la evaluación de cinco criterios esenciales: nutrición, salud, comportamiento, confort y estado emocional. El equipo veterinario determinó que la gravedad de las lesiones y el estado emocional del animal hacían imprescindible una atención inmediata.

Chacarito ingresó así a un protocolo de recuperación médica y comportamental, orientado a restablecer su bienestar físico y emocional. Durante este periodo, el Idpyba será responsable de su cuidado y de garantizar que reciba el tratamiento necesario para recuperarse.

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La actuación de las autoridades forma parte de una estrategia más amplia para erradicar la explotación de animales en el espacio público de Bogotá. El Distrito viene implementando medidas estipuladas en el Decreto Distrital 069 de 2026, que prohíben el uso de animales para fines económicos en espacios públicos y buscan fortalecer la protección y el bienestar animal en la ciudad.