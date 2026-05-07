Aerocivil confirmó que radar atacado con drones en Cauca estaba asegurado: “La seguridad de las operaciones aéreas nunca estuvo en riesgo”

El ataque con drones del 25 de abril dañó las antenas de vigilancia radar en la Estación Santana, Cauca, según confirmó la Aeronáutica Civil - crédito @Ejercito_Div3/X

Las antenas de vigilancia radar de la Estación Santana, en el departamento del Cauca, quedaron dañadas el 25 de abril de 2026 tras un ataque con drones. Doce días después, la Aeronáutica Civil confirmó que los equipos estaban asegurados y que la reposición no tendrá costo para el patrimonio nacional.

La entidad aclaró que, pese a los daños, la seguridad de las operaciones aéreas nunca estuvo en riesgo. La arquitectura de redundancia de los sistemas CNS —Comunicaciones, Navegación y Vigilancia— mantuvo activos servicios como la vigilancia ADS-B y el control de tránsito aéreo durante todo el periodo posterior al ataque.

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Según informó la entidad, el personal técnico especializado permaneció en la estación supervisando los equipos tras el incidente. Su evacuación se realizó de forma segura el 2 de mayo, en un operativo coordinado con las autoridades competentes.

“Tras los hechos registrados el pasado 25 de abril en la Estación Santana, la Aerocivil precisa que, pese a los daños sufridos en las antenas de vigilancia radar, la seguridad de las operaciones aéreas nunca estuvo en riesgo. Gracias a la arquitectura de redundancia de los sistemas CNS (Comunicaciones, Navegación y Vigilancia), se mantuvo la disponibilidad de servicios críticos como la vigilancia ADS-B y el control de tránsito aéreo“, señaló la Aerocivil en un comunicado.

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Asimismo, la autoridad aérea señaló que cuenta con una póliza vigente que cubre este tipo de infraestructura tecnológica. Los trámites para su ejecución ya están en curso, lo que garantiza la reposición de los equipos dañados sin afectar los recursos del Estado.

“La Entidad aclara que cuenta con una póliza vigente para este rubro tecnológico y actualmente adelanta los trámites respectivos para su ejecución, garantizando la reposición de los equipos sin costo para el patrimonio nacional”, señaló la Aerocivil.

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La inversión adicional que requiere el radar de la región, más allá de la cobertura del seguro, quedará sujeta al calendario electoral. Las restricciones de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005) impiden ejecutar ese gasto hasta que se levante la veda, prevista para el 1 o el 22 de junio.

El espacio aéreo de Bogotá, aclara la entidad, no depende exclusivamente de los radares. Tecnologías complementarias sostienen la seguridad operacional mientras se adelantan las reparaciones en el Cauca.

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Modernización en marcha antes del ataque

La Aerocivil también informó sobre avances que estaban en curso antes del incidente. El sistema de Autorización de Salida por Enlace de Datos Digitales (DCL), diseñado para reducir la congestión en frecuencias de voz y minimizar errores de comunicación, está en su fase final tras superar dificultades contractuales con el proveedor internacional SITA. Las actualizaciones deben quedar listas el 20 de mayo, con cierre definitivo del proceso el 30 de junio de 2026.

Para julio, la entidad tiene prevista la implementación total de la tecnología ADS-B para vehículos y la finalización de capacitaciones técnicas especializadas. En el Aeropuerto Internacional El Dorado avanza además la instalación del sistema A-SMGCS, que optimiza el flujo en tierra mediante el monitoreo de sistemas SMR, MLAT y ADS-B.

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El aumento sostenido de operaciones aéreas en los últimos tres años llevó a la Aeronáutica Civil a abrir procesos de vinculación de controladores de tránsito aéreo, inspectores y técnicos. Se gestiona también la creación de una planta temporal para atender la demanda operativa en el corto plazo.

El Centro Nacional de Análisis y Pronóstico (CNAP) mantiene el monitoreo del espacio aéreo en tiempo real. La provisión de datos meteorológicos oficiales —METAR, TAF y SIGMET— no ha tenido interrupciones.

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Al cierre del comunicado, la entidad pidió que el control social sobre su gestión se ejerza dentro del marco legal y con respeto a la dignidad de sus funcionarios. Solicitó evitar “juicios sensacionalistas basados en informes que no han sido debidamente comunicados por los canales legales”.