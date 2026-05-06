Transmilenio en Soacha: piloto de rutas alimentadoras del sistema iniciará a mitad de año en zonas claves del municipio

La integración del transporte colectivo urbano a la plataforma de San Mateo permitirá una mejor conexión entre diferentes modos de transporte público en Soacha - crédito Alcaldía de Soacha

Soacha se prepara para un cambio significativo en su sistema de transporte público con la puesta en marcha, a mitad de año, de un piloto para la implementación de servicios alimentadores de Transmilenio.

La decisión, fruto de un convenio marco firmado entre la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Alcaldía de Soacha y TransMilenio S.A., busca mejorar de manera progresiva la experiencia de los más de 450.000 usuarios diarios que se movilizan entre Soacha y Bogotá por la troncal NQS, una de las rutas más congestionadas y estratégicas de la región.

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Convenio y hoja de ruta para la movilidad en Soacha

El acuerdo, anunciado por la directora general de la ARM, Claudia Mercado, define una hoja de ruta para coordinar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la seguridad, la organización y la eficiencia en las estaciones de TransMilenio en Soacha. Mercado enfatizó que el compromiso es transformar la movilidad local “poniendo en el centro a las personas y a quienes se desplazan a diario entre Soacha y Bogotá”.

El proyecto contempla intervenciones en estaciones clave como San Mateo, Terreros, León XIII y La Despensa para reducir la evasión y aumentar la seguridad del sistema - crédito Colprensa

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, destacó que el convenio es un avance clave para mejorar la calidad de vida y el acceso al transporte, subrayando que “reconoce una realidad que viven miles de ciudadanos todos los días y plantea soluciones construidas de manera conjunta”. El mandatario reiteró que, aunque no se trata de una solución inmediata, sí representa una ruta seria y articulada para dignificar y hacer más eficiente el sistema en la región.

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Acciones previstas en las estaciones y nuevo piloto

El convenio proyecta intervenciones en estaciones estratégicas como San Mateo, Terreros, León XIII y La Despensa, donde se contemplan medidas para reducir la evasión y mejorar la seguridad, como la posible instalación de puertas y barreras perimetrales. Además, se prevén acciones para optimizar las condiciones del servicio, la organización interna de las estaciones y la seguridad vial.

Uno de los puntos más relevantes es la estructuración de un piloto en la estación San Mateo, que permitirá integrar rutas del transporte urbano de Soacha con el sistema TransMilenio. Este piloto busca facilitar el acceso de los usuarios, reducir los tiempos de transbordo y mejorar la conexión entre diferentes modos de transporte.

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La integración del transporte colectivo urbano a la plataforma de San Mateo permitirá una mejor conexión entre diferentes modos de transporte público en Soacha - crédito Ministerio de Transporte

La gerente general de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que el convenio permitirá aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para fortalecer la integración del transporte público en el municipio. Entre las acciones estratégicas se cuenta la facilitación del ingreso de rutas del transporte colectivo urbano a la plataforma de la estación San Mateo, la intervención en carriles exclusivos y la adecuación física de estaciones para elevar la calidad, la eficiencia y la seguridad del servicio.

A través del esquema asociativo de la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la ARM y el municipio de Soacha podrán coordinar intervenciones y enfrentar los retos compartidos de movilidad, aprovechando la articulación institucional para concretar soluciones de mayor impacto.

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Portal El Vínculo, avances y expectativas

El proceso de transformación de la movilidad en Soacha se alinea también en la pronta entrega del portal El Vínculo, infraestructura clave para la operación de las fases II y III de la troncal NQS. Este portal, que empezó pruebas operativas con buses articulados de TransMilenio, busca evaluar condiciones de maniobra, circulación y seguridad antes de su apertura al público.

El nuevo portal incorporará una flota de buses eléctricos y sistemas de recarga, promoviendo la sostenibilidad ambiental y una mayor capacidad de servicio en TransMilenio Soacha - crédito Gobernación de Cundinamarca

Aunque no se ha fijado una fecha exacta para el inicio de operaciones, las autoridades estiman que la entrega oficial se realizará en el segundo semestre de 2026, una vez culminen las obras complementarias y ajustes técnicos. El avance general del proyecto, según información de la Gobernación de Cundinamarca, alcanzaba el 72,8% a corte del 21 de marzo de 2026.

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El portal también destaca por la incorporación de flota eléctrica, con infraestructura de recarga que permitirá operar buses eléctricos en la extensión de la troncal, mejorando la sostenibilidad ambiental y la capacidad de atención a los pasajeros.