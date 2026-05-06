Colombia

Presidente de Fenalco sobre caso Lili Pink y presunto lavado y contrabando: “Son censurables, no defensables”

El dirigente gremial advirtió sobre las importaciones de bajo costo en la industria nacional, señalando fallas en políticas comerciales, el crecimiento del comercio electrónico internacional y el uso de estructuras ilegales para ingresar mercancía al país

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En rueda de prensa, el presidente de Fenalco califica como "muy lamentable" la situación relacionada con el caso Lili Pink, condenando prácticas como la evasión de impuestos y el contrabando. Aclara que el gremio no apoya estas conductas y las considera censurables. - crédito @UltimaHoraCR/X

En medio de la controversia que rodea a la reconocida marca de ropa interior Lili Pink, el presidente nacional de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, se pronunció por primera vez sobre las investigaciones relacionadas con presunto lavado de activos y contrabando textil.

Durante su visita a Bucaramanga, el dirigente gremial calificó la situación como “lamentable” y dejó clara la postura del gremio frente a este tipo de conductas: “Son censurables, no defensables”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de esperar los resultados oficiales de las autoridades antes de emitir juicios definitivos.

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El caso ha generado amplio debate en el país, especialmente tras conocerse que las investigaciones apuntan a movimientos superiores a $730 mil millones, así como medidas judiciales como embargos a tiendas de la marca y al menos una captura dentro del proceso.

“No apoyamos esas conductas”: el mensaje del gremio empresarial

Cabal fue enfático en señalar que, aunque se debe respetar el debido proceso, el gremio empresarial no respalda prácticas ilegales. “No podemos juzgar, pero si las investigaciones son ciertas, serían empresarios que todavía le apuestan a modelos antiguos de evasión de impuestos, contrabando y prácticas irregulares”, indicó.

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En ese sentido, reiteró que desde Fenalco no se defienden ni se justifican este tipo de actuaciones, ya que afectan la transparencia del mercado y la confianza en el sector empresarial.

El líder gremial subrayó que esperan que las investigaciones avancen con claridad, eficiencia y transparencia, de manera que se establezcan responsabilidades si hay lugar a ellas.

Fenalco pidió que las investigaciones avancen con transparencia y resultados claros, reiterando su rechazo a cualquier práctica ilegal dentro del sector empresarial. - crédito Fenalco y Lili Pink
Fenalco pidió que las investigaciones avancen con transparencia y resultados claros, reiterando su rechazo a cualquier práctica ilegal dentro del sector empresarial. - crédito Fenalco y Lili Pink

Un caso que impacta la confianza en el comercio

El escándalo alrededor de Lili Pink ha puesto nuevamente sobre la mesa el problema estructural del contrabando en el país, especialmente en sectores como el textil y el calzado.

Para Fenalco, este tipo de situaciones no solo comprometen a las empresas involucradas, sino que también afectan la reputación del empresariado formal y generan competencia desleal.

Cabal lamentó que, en pleno contexto de transformación económica, aún existan actores que recurran a mecanismos ilegales para evadir impuestos o ingresar mercancía de forma irregular, lo que impacta directamente a quienes operan dentro de la legalidad.

Crisis en el sector textil: más allá del caso Lili Pink

En su intervención durante la Asamblea General de Fenalco Santander, el dirigente también abordó la crisis del sector de confecciones, señalando múltiples factores que han deteriorado su desempeño.

Entre ellos, destacó el incremento de aranceles a la ropa importada, que alcanzaron el 40%, una medida que, según explicó, no logró fortalecer la producción nacional.

“El problema no es de aranceles, el problema de la producción nacional es que uno no desarrolla un sector con protección, sino dándole herramientas para que haga su modernización tecnológica, formación de su mano de obra, diseño de producto y todo eso quedó al garete”, afirmó.

De acuerdo con Cabal, el resultado ha sido contrario al esperado: “De hecho, se subieron los aranceles al 40% y bajó la producción nacional”, advirtió.

El aumento de aranceles y las fallas en la regulación han favorecido el ingreso irregular de ropa al país, afectando la producción nacional y generando competencia desleal. - crédito EFE/Luis Eduardo Noriega A.
El aumento de aranceles y las fallas en la regulación han favorecido el ingreso irregular de ropa al país, afectando la producción nacional y generando competencia desleal. - crédito EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Contrabando, comercio electrónico y competencia desleal

El presidente de Fenalco también alertó sobre el crecimiento del comercio electrónico desde Asia, que ha intensificado la competencia en el mercado colombiano.

Uno de los puntos críticos es la llamada “protección de mínimos”, que permite la importación de paquetes de hasta 200 dólares sin pagar aranceles ni IVA, lo que,según el gremio, genera ventajas desiguales frente a los comerciantes locales.

A esto se suma lo que Cabal calificó como vacíos en la reglamentación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que facilitarían la entrada de productos de terceros países bajo condiciones preferenciales.

“Mercancía asiática está llegando a Colombia a través de Estados Unidos, beneficiándose de esa norma, especialmente mediante plataformas digitales”, explicó.

El impacto es significativo: “Al Aeropuerto El Dorado llegan cerca de 500.000 paquetes diarios”, lo que evidencia la magnitud del fenómeno.

Estructuras ilegales y uso indebido de datos personales

Otro aspecto que preocupa al gremio es la proliferación de estructuras ilegales que utilizan datos personales para importar mercancía.

Según Cabal, existen organizaciones que pagan a ciudadanos por el uso de sus cédulas, creando así empresas fachada que operan al margen de la ley.

“No son importadores reales, sino estructuras organizadas que han convertido esto en un negocio”, señaló, advirtiendo sobre los riesgos que estas prácticas representan tanto para la economía como para la seguridad de los ciudadanos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Autoridades y gremios alertan sobre redes que utilizan cédulas de terceros para ingresar productos, creando empresas fachada y evadiendo controles legales. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a revisar políticas y fortalecer el sector

Finalmente, el presidente de Fenalco hizo un llamado a que en el próximo gobierno se revisen las políticas relacionadas con importaciones y comercio exterior.

Aseguró que factores como los aranceles, el aumento del salario mínimo y las facilidades para importaciones de bajo valor han afectado a empresas del sector, algunas de las cuales han tenido que reducir significativamente su planta de personal.

El caso de Lili Pink, en este contexto, se convierte en un símbolo de los retos que enfrenta el comercio formal en Colombia, donde la lucha contra el contrabando y el lavado de activos sigue siendo un desafío clave.

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