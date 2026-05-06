Colpensiones lanzó alerta sobre trámite clave para acceder a la pensión: errores podrían dejar por fuera a miles de afiliados

GRUPO DE ARCHIVO. Personas esperan frente a una oficina del fondo estatal de pensiones Colpensiones en Bogotá, Colombia, 12 de junio, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta.

Colpensiones advirtió que miles de afiliados podrían enfrentar problemas para acceder a su pensión si no realizan a tiempo la revisión de su historia laboral, un trámite considerado clave dentro del proceso de jubilación en Colombia.

La entidad explicó que verificar las semanas cotizadas y corregir posibles inconsistencias antes de iniciar la solicitud de pensión puede evitar retrasos e incluso la pérdida del derecho pensional.

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La recomendación está dirigida especialmente a trabajadores que se encuentran entre los 55 y 60 años y que están próximos a iniciar el proceso de retiro laboral, según información conocida por Revista Semana.

Colpensiones señaló que es frecuente encontrar errores dentro de las historias laborales, entre ellos periodos no registrados, aportes incompletos o reportes que nunca fueron realizados correctamente por algunos empleadores.

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La entidad insistió en que estos problemas deben solucionarse antes de presentar formalmente la solicitud de pensión para evitar dificultades posteriores.

Uno de los principales riesgos es que el afiliado no logre acreditar el número de semanas exigidas para pensionarse, aun cuando sí haya realizado los aportes durante su vida laboral.

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Actualmente, Colpensiones administra buena parte del sistema pensional colombiano y juega un papel central dentro del proceso de transformación derivado de la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional.

En medio de ese escenario, la entidad también ha registrado el traslado de miles de afiliados provenientes de fondos privados.

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De acuerdo con cifras reveladas recientemente, cerca de 120.000 colombianos se trasladaron este año hacia Colpensiones, especialmente personas con ingresos altos y que todavía se encuentran a más de diez años de la edad de jubilación.

El fondo público explicó que el trámite de revisión de historia laboral puede realizarse de manera virtual a través de la plataforma oficial de la entidad.

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Para acceder al documento, el afiliado debe ingresar a la zona transaccional y posteriormente dirigirse a la sede electrónica de Colpensiones.

Allí deberá iniciar sesión con usuario y contraseña o realizar el proceso de registro en caso de no tener cuenta activa.

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Después del ingreso al sistema, el usuario puede descargar la historia laboral y revisar detalladamente todas las semanas cotizadas a lo largo de su vida profesional.

La entidad recomendó verificar cuidadosamente los periodos registrados y revisar que aparezcan correctamente los empleadores y los aportes realizados durante cada etapa laboral.

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En caso de detectar inconsistencias, Colpensiones indicó que el afiliado deberá acudir a uno de los puntos de atención habilitados con los soportes correspondientes.

Entre los documentos que pueden utilizarse para solicitar correcciones aparecen certificados laborales, comprobantes de pago y constancias de aportes realizados.

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La entidad aseguró que corregir los errores antes de iniciar el trámite de jubilación puede evitar retrasos en el reconocimiento de la pensión y posibles inconvenientes jurídicos.

Además de la revisión de semanas cotizadas, Colpensiones reiteró la importancia de proteger la información personal durante el uso de plataformas digitales.

Por esa razón, recomendó a los usuarios ingresar únicamente desde redes seguras, no compartir claves personales y cerrar sesión una vez finalicen los trámites en línea.

La entidad también recordó que las personas con mesadas equivalentes o inferiores a un salario mínimo realizan un aporte reducido del 4 % al sistema de salud.

El proceso de revisión de historia laboral se ha convertido en uno de los pasos más importantes dentro de la planeación pensional de millones de colombianos.

Expertos en seguridad social advierten que muchos ciudadanos solo descubren inconsistencias cuando están cerca de pensionarse, lo que puede extender considerablemente el tiempo de reconocimiento de la prestación económica.

Por esa razón, Colpensiones insistió en que la revisión periódica de la historia laboral no debe hacerse únicamente al llegar a la edad de jubilación, sino durante diferentes etapas de la vida laboral.

El fondo público reiteró que mantener actualizada la información y corregir errores a tiempo permite garantizar que el proceso de pensión se desarrolle de manera más rápida y segura para los afiliados.