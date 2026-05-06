Colombia

Petro volvió a confrontar al rector de la Universidad Nacional tras un presunto saboteo en su visita al campus: “No existe la apolítica amigo”

El presidente cuestionó la ausencia de José Ismael Peña durante la inauguración de la nueva sede de Bellas Artes y respondió a las declaraciones en las que el rector negó afinidades partidistas

Guardar
Google icon
La nueva controversia surgió después de la inauguración de la sede de la Facultad de Bellas Artes, obra que según el Gobierno tuvo una inversión de $70.000 millones - crédito Visuales IA
La nueva controversia surgió después de la inauguración de la sede de la Facultad de Bellas Artes, obra que según el Gobierno tuvo una inversión de $70.000 millones - crédito Visuales IA

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a confrontar públicamente al rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, luego de la respuesta que este entregó frente a las acusaciones del mandatario sobre un presunto intento de impedir su ingreso al campus de Bogotá durante la inauguración de la nueva sede de la Facultad de Bellas Artes.

La nueva reacción del jefe de Estado se produjo después de que Peña negara tener militancia partidista y defendiera el desarrollo de la visita presidencial.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta en X, Petro cuestionó la ausencia del rector durante el acto de entrega de la obra y respondió directamente a sus declaraciones: “¿Y por qué no estuvo usted inaugurando la facultad de Bellas artes conmigo? No existe la apolítica amigo, no se trata de partidos, se trata de posición política, Aristóteles decía que la diferencia entre el animal y el ser humano es la política que entendía como la Cultura (sic)”, escribió el mandatario.

La controversia se originó en medio de la visita presidencial al campus universitario de Bogotá. Durante la jornada se registraron estrictas medidas de seguridad y la instalación de pancartas y afiches críticos contra Petro y contra la propuesta de una constituyente universitaria impulsada desde sectores afines al Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Petro cuestionó la ausencia del rector durante el acto oficial y aseguró en X que “no existe la apolítica”, en respuesta a las declaraciones de Peña sobre no tener militancia partidista - crédito @petrogustavo/X
Petro cuestionó la ausencia del rector durante el acto oficial y aseguró en X que “no existe la apolítica”, en respuesta a las declaraciones de Peña sobre no tener militancia partidista - crédito @petrogustavo/X

Previamente, el mandatario había señalado al rector Peña de intentar obstaculizar su ingreso a la universidad. “Quisieron impedirlo con afiches insultantes para impedir que entregara la obra que yo mismo comencé. El nuevo rector de la Universidad Nacional impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma, intentó impedir mi entrada”, publicó Petro en X.

Petro aseguró que el Gobierno contempla inversiones cercanas a medio billón de pesos para la Universidad Nacional, incluyendo proyectos relacionados con el Hospital San Juan de Dios y la reconstrucción de la Facultad de Farmacia.

“Entré y entregué la facultad que es muy hermosa, y con lo último en tecnología para el arte. Costó 70.000 millones de pesos y la inversión en la universidad será de medio billón que incluye su papel en el San Juan de Dios y la reconstrucción de la Facultad de Farmacia, ojalá para investigar la confección de medicina a Colombia”, expresó el mandatario.

Durante la visita presidencial se registraron estrictas medidas de seguridad y la instalación de pancartas contra Petro - crédito @MariaFdaCabal / X
Durante la visita presidencial se registraron estrictas medidas de seguridad y la instalación de pancartas contra Petro - crédito @MariaFdaCabal / X

La presencia del presidente en el campus estuvo acompañada por una campaña gráfica de rechazo visible en diferentes puntos de la universidad. Desde horas de la madrugada aparecieron afiches y pancartas contra la administración Petro, así como mensajes de oposición a la propuesta de una constituyente universitaria.

Uno de los puntos de discusión durante la jornada fue la baja participación en la designación de la Mesa Constituyente Universitaria, mecanismo relacionado con la reforma educativa promovida por el Gobierno. De acuerdo con las cifras citadas durante el debate, únicamente 3.098 de 46.488 estudiantes de pregrado participaron en la convocatoria, equivalente al 6,64% del censo estudiantil.

El trasfondo de la controversia está relacionado con la propuesta de reforma estatutaria impulsada desde sectores cercanos al Gobierno, la cual plantea modificaciones en los mecanismos de elección del rector y de los decanos, además de ampliar la participación estudiantil en decisiones estratégicas dentro de la institución.

La respuesta de Ismael Peña a Petro

El rector José Ismael Peña sostuvo que la visita presidencial fue garantizada “con rigor” por parte de la institución - crédito @JoseIsmaelPena/X
El rector José Ismael Peña sostuvo que la visita presidencial fue garantizada “con rigor” por parte de la institución - crédito @JoseIsmaelPena/X

Luego de las declaraciones iniciales del presidente, José Ismael Peña respondió públicamente rechazando los señalamientos sobre supuestas afinidades políticas con la senadora Paloma Valencia, mencionada por Petro en sus publicaciones.

La referencia del mandatario a Valencia se relaciona con el respaldo que distintos sectores políticos y jurídicos dieron al regreso de Peña a la rectoría de la Universidad Nacional tras la posesión de Leopoldo Múnera en 2024, episodio que generó una controversia institucional alrededor de la dirección del claustro universitario.

En su respuesta, Peña afirmó: “Mi vida es la Universidad Nacional. Nuestra universidad es de puertas abiertas y su visita fue garantizada con rigor”.

Google icon

Temas Relacionados

Gustavo PetroJosé Ismael PeñaUniversidad NacionalConstituyente universitariaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía archivó investigación contra Andrés Julián Rendón por construcción de dos CAI en Rionegro

El ente acusador determinó que no hay pruebas que demuestren que el gobernador incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación

Fiscalía archivó investigación contra Andrés Julián Rendón por construcción de dos CAI en Rionegro

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

El cuadro dirigido por Pablo Repetto buscará los tres puntos para seguir con vida en la “Gloria Eterna”, si empata o pierde, seguirá último del grupo

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Procurador dio una sacudida al Gobierno Petro tras confirmar que hay indagaciones contra ministros: “Tiene varios procesos ya abiertos”

El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, habló de un panorama interno con múltiples expedientes activos contra funcionarios del Ejecutivo ad portas de las elecciones presidenciales

Procurador dio una sacudida al Gobierno Petro tras confirmar que hay indagaciones contra ministros: “Tiene varios procesos ya abiertos”

Estos son los centros comerciales que más dinero mueven en Bogotá y lideran el negocio inmobiliario

Un informe del sector reveló cuáles fueron los complejos comerciales con mayor valorización y mejores indicadores económicos durante 2025

Estos son los centros comerciales que más dinero mueven en Bogotá y lideran el negocio inmobiliario
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

ENTRETENIMIENTO

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Santiago Cruz anuncia ‘Fragmentos’, su nuevo álbum, y presenta la gira internacional ‘Sigo en Pie Tour’: esto se sabe del nuevo proyecto musical

“Comparar a Shakira con Lady Gaga es un análisis perezoso”: lo que dejó el ‘show’ de la colombiana en Brasil

Tensión en ‘La casa de los famosos’: Mariana Zapata enfrentó a Violeta Bergonzi por comentarios durante su visita

Lorena Meritano sorprendió al revelar que lleva un celibato de un poco más de dos años: “Sin cumplirle las expectativas a nadie”

Deportes

La selección Colombia de sordos va por el título del Futsal Panamericano: este es el camino

La selección Colombia de sordos va por el título del Futsal Panamericano: este es el camino

Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

En video: gol colombiano en Arabia Saudita de la mano de Miguel Ángel Borja y Brahian Palacios

La selección Colombia busca el cupo al Mundial Femenino Sub-17: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay