Petro volvió a confrontar al rector de la Universidad Nacional tras un presunto saboteo en su visita al campus: “No existe la apolítica amigo”

La nueva controversia surgió después de la inauguración de la sede de la Facultad de Bellas Artes, obra que según el Gobierno tuvo una inversión de $70.000 millones - crédito Visuales IA

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a confrontar públicamente al rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, luego de la respuesta que este entregó frente a las acusaciones del mandatario sobre un presunto intento de impedir su ingreso al campus de Bogotá durante la inauguración de la nueva sede de la Facultad de Bellas Artes.

La nueva reacción del jefe de Estado se produjo después de que Peña negara tener militancia partidista y defendiera el desarrollo de la visita presidencial.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta en X, Petro cuestionó la ausencia del rector durante el acto de entrega de la obra y respondió directamente a sus declaraciones: “¿Y por qué no estuvo usted inaugurando la facultad de Bellas artes conmigo? No existe la apolítica amigo, no se trata de partidos, se trata de posición política, Aristóteles decía que la diferencia entre el animal y el ser humano es la política que entendía como la Cultura (sic)”, escribió el mandatario.

La controversia se originó en medio de la visita presidencial al campus universitario de Bogotá. Durante la jornada se registraron estrictas medidas de seguridad y la instalación de pancartas y afiches críticos contra Petro y contra la propuesta de una constituyente universitaria impulsada desde sectores afines al Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Petro cuestionó la ausencia del rector durante el acto oficial y aseguró en X que “no existe la apolítica”, en respuesta a las declaraciones de Peña sobre no tener militancia partidista - crédito @petrogustavo/X

Previamente, el mandatario había señalado al rector Peña de intentar obstaculizar su ingreso a la universidad. “Quisieron impedirlo con afiches insultantes para impedir que entregara la obra que yo mismo comencé. El nuevo rector de la Universidad Nacional impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma, intentó impedir mi entrada”, publicó Petro en X.

Petro aseguró que el Gobierno contempla inversiones cercanas a medio billón de pesos para la Universidad Nacional, incluyendo proyectos relacionados con el Hospital San Juan de Dios y la reconstrucción de la Facultad de Farmacia.

PUBLICIDAD

“Entré y entregué la facultad que es muy hermosa, y con lo último en tecnología para el arte. Costó 70.000 millones de pesos y la inversión en la universidad será de medio billón que incluye su papel en el San Juan de Dios y la reconstrucción de la Facultad de Farmacia, ojalá para investigar la confección de medicina a Colombia”, expresó el mandatario.

Durante la visita presidencial se registraron estrictas medidas de seguridad y la instalación de pancartas contra Petro - crédito @MariaFdaCabal / X

La presencia del presidente en el campus estuvo acompañada por una campaña gráfica de rechazo visible en diferentes puntos de la universidad. Desde horas de la madrugada aparecieron afiches y pancartas contra la administración Petro, así como mensajes de oposición a la propuesta de una constituyente universitaria.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos de discusión durante la jornada fue la baja participación en la designación de la Mesa Constituyente Universitaria, mecanismo relacionado con la reforma educativa promovida por el Gobierno. De acuerdo con las cifras citadas durante el debate, únicamente 3.098 de 46.488 estudiantes de pregrado participaron en la convocatoria, equivalente al 6,64% del censo estudiantil.

El trasfondo de la controversia está relacionado con la propuesta de reforma estatutaria impulsada desde sectores cercanos al Gobierno, la cual plantea modificaciones en los mecanismos de elección del rector y de los decanos, además de ampliar la participación estudiantil en decisiones estratégicas dentro de la institución.

PUBLICIDAD

La respuesta de Ismael Peña a Petro

El rector José Ismael Peña sostuvo que la visita presidencial fue garantizada “con rigor” por parte de la institución - crédito @JoseIsmaelPena/X

Luego de las declaraciones iniciales del presidente, José Ismael Peña respondió públicamente rechazando los señalamientos sobre supuestas afinidades políticas con la senadora Paloma Valencia, mencionada por Petro en sus publicaciones.

La referencia del mandatario a Valencia se relaciona con el respaldo que distintos sectores políticos y jurídicos dieron al regreso de Peña a la rectoría de la Universidad Nacional tras la posesión de Leopoldo Múnera en 2024, episodio que generó una controversia institucional alrededor de la dirección del claustro universitario.

PUBLICIDAD

En su respuesta, Peña afirmó: “Mi vida es la Universidad Nacional. Nuestra universidad es de puertas abiertas y su visita fue garantizada con rigor”.