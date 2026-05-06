Mujer denunció en redes sociales que militares se “cuelan” en Transmilenio, pero hay una razón para esto, según la ley

Una usuaria de TikTok generó controversia al difundir un video donde denuncia que varios miembros de la policía acceden al Transmilenio sin pagar pasaje, mientras los ciudadanos comunes sí deben hacerlo. La grabación provocó un intenso debate sobre los privilegios y obligaciones de los servidores públicos en el transporte de Bogotá - crédito milenhitagiraldo / TikTok

Un video publicado por el usuario ‘milenhitagiraldo’ en TikTok captó la atención de los usuarios al mostrar cómo varios policías cruzaban los torniquetes del Transmilenio sin pagar en pasaje.

En la grabación, la mujer expresó: “Todos los que han pasado de la policía han pasado gratis y la muchacha peleando por un pasaje. Todos los que han pasado de la policía han pasado gratis y peleando por un pasaje”.

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Mientras la cámara mostraba a los agentes, la usuaria insistió en su reclamo: “Que dice que es grosero uno que porque le dice que pague el pasaje. Mire, todos han pasado gratis. O sea, es que no dan el ejemplo, no dan el ejemplo”. En un fragmento del video se observa a una patrullera cruzando por la puerta destinada a personas en silla de ruedas.

Las reacciones en los comentarios no tardaron en llegar. Un usuario escribió: “La policía no paga el pasaje de Transmilenio antes de subir un video averigüe la información”. Otro respondió: “La policía ejército y todo servidor público tienen un sueldo y es lógico que deben pagar como todo ciudadano”. También se lee: “La policía es parte del estado ayudan a la seguridad de Transmilenio”.

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La mujer se mostró indignada por el hecho, mientras en la estación le exigían el pago del pasaje - crédito milenhitagiraldo / TikTok

En contraste, otros agregaron: “Esa es nuestra policía de Colombia dando el mejor ejemplo, los felicito y con un buen sueldo”, mientras que una explicación apuntó: “Los policías en Bogotá no pagan pasaje en Transmilenio principalmente para reforzar la seguridad dentro del sistema”.

La Ley 2197 de 2022, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, introdujo una medida que facilita la movilidad del personal de la fuerza pública en Colombia: el acceso sin costo al transporte público masivo mientras cumplen sus funciones. La disposición, recogida en el artículo 65, abarca tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Militares, y busca garantizar respuestas rápidas ante situaciones que requieran su intervención.

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En Bogotá, la implementación de esta gratuidad comenzó a regularse a partir de 2019, sentando precedentes para el resto del país. El beneficio se centro en los sistemas de transporte masivo, como TransMilenio, y se limita a los uniformados en servicio activo.

El Proyecto de Ley 313 de 2024 plantea requisitos específicos para acceder al beneficio, priorizando la identificación y la función de servicio - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida no se extiende a familiares de los miembros de la fuerza pública, ni a personal retirado, lo que subraya su objetivo de reforzar la presencia de autoridad en espacios públicos y mejorar la respuesta ante incidentes de seguridad.

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El acceso sin pago a los sistemas de transporte público para la fuerza pública actúa como un mecanismo institucional para fortalecer la seguridad ciudadana. Al permitir que los uniformados se desplacen rápidamente y sin restricciones económicas, se espera que puedan atender situaciones de emergencia o requerimientos operativos de manera más eficiente.

En cuanto a los veteranos militares y su entorno familiar, la legislación colombiana contempla beneficios distintos. Aunque los veteranos retirados y sus familiares de primer grado pueden acceder a tarifas preferenciales en vuelos de la aerolínea estatal Satena, no existen disposiciones similares para el transporte público masivo terrestre.

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Proyecto de Ley 313 de 2024 Cámara

La gratuidad en el transporte público para miembros de la fuerza pública en servicio activo responde a criterios de seguridad y movilidad operativa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la Cámara de Representantes en Colombia, el Proyecto de Ley 313 de 2024 se aprobó para reforzar y unificar el acceso libre de la fuerza pública a los sistemas de transporte masivo en el país.

Impulsado por el representante Eduar Triana, la iniciativa aprobada en primer debate y puso condiciones claras para el acceso: los beneficiarios deben estar uniformados y no pueden cubrir el uniforme con prendas adicionales, evitando así suplantaciones y garantizando una presencia visible.

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Además, el proyecto exige que los uniformados estén en disposición de servicio al momento de usar el beneficio. Es decir, solo aquellos que se encuentren activos y cumpliendo funciones oficiales podrán acceder a la gratuidad y se orienta a que la presencia de los uniformados en el transporte público esté ligada al cumplimiento de tareas de vigilancia, protección y apoyo a la ciudadanía.