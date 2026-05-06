Labios partidos no son por falta de agua: especialista colombiano revela la verdadera causa y cómo solucionarlo desde adentro

Más allá del bálsamo: lo que Oswaldo Restrepo recomienda para unos labios sanos todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del auge de los contenidos sobre salud natural en redes sociales, el médico colombiano Oswaldo Restrepo volvió a generar conversación al explicar una problemática común que afecta a miles de personas: la resequedad y las grietas en los labios.

Aunque la creencia popular apunta a la falta de hidratación como principal causa, el especialista aseguró que, en muchos casos, el origen es mucho más profundo y está relacionado con deficiencias nutricionales.

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Según explicó, hay personas que, pese a consumir abundante agua, utilizar cremas hidratantes o evitar la exposición al clima extremo, continúan enfrentando labios partidos de forma persistente.

“Los labios resecos que no mejoran con hidratación son una señal que el cuerpo lleva tiempo enviando”, advirtió el médico, al tiempo que cuestionó la recomendación generalizada de simplemente “tomar más agua”.

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El médico Oswaldo Restrepo explica causas profundas de la resequedad en los labios (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con su análisis, cuando este problema se vuelve recurrente, es necesario mirar hacia el interior del organismo, pues el especialista detalló que dos de las principales causas están relacionadas con la deficiencia de ciertos nutrientes esenciales y en particular, destacó la falta de vitamina B2, fundamental para el mantenimiento de la piel y las mucosas, y niveles bajos de hierro, una condición frecuente especialmente en mujeres.

“El cuerpo empieza a manifestar estas carencias en las zonas más sensibles, como los labios. Allí aparecen fisuras, descamación y esa sensación constante de resequedad”, explicó. Además, señaló que estas señales pueden estar acompañadas de otros síntomas como cansancio, uñas frágiles o caída del cabello, lo que podría indicar un déficit nutricional más amplio.

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En ese contexto, Restrepo insistió en que uno de los errores más comunes es tratar únicamente el síntoma y no la causa. También alertó sobre hábitos cotidianos que empeoran el problema, como lamerse los labios constantemente.

“La saliva contiene enzimas digestivas que terminan dañando la capa protectora de la piel, lo que agrava la resequedad”, indicó.

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La resequedad labial puede indicar deficiencias nutricionales, según un especialista colombiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro factor que influye negativamente es el uso de bálsamos con fragancias o efectos refrescantes. Aunque generan una sensación momentánea de alivio, a largo plazo pueden irritar la piel y generar dependencia: “El labio necesita ingredientes simples que nutran, no que estimulen”, afirmó.

Frente a este panorama, el médico propuso una solución integral que combina cambios en la alimentación con cuidados externos y en cuanto a la nutrición, recomendó incorporar alimentos ricos en vitamina B2, como el huevo —especialmente la yema—, así como almendras, que aportan vitamina E y ayudan a proteger la piel del daño ambiental.

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Asimismo, sugirió aumentar el consumo de hierro a través de alimentos como las lentejas y el aguacate, este último también rico en grasas saludables que favorecen la hidratación natural de la piel: “No hay crema que reemplace lo que hace una buena alimentación desde adentro”, enfatizó.

En paralelo, compartió una receta de bálsamo casero elaborado con ingredientes básicos: miel, aceite de coco y vitamina E. Según explicó, esta combinación actúa en tres niveles: la miel funciona como agente antibacteriano, el aceite de coco ayuda a reconstruir la barrera protectora de la piel y la vitamina E protege contra el daño oxidativo.

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El estado de los labios refleja posibles problemas nutricionales internos, según especialistas - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

El especialista recomendó aplicar este bálsamo antes de dormir para notar mejoras progresivas, mientras el cuerpo se recupera internamente con una mejor nutrición. También sugirió mantener una rutina de al menos 15 días para evidenciar cambios significativos, como la desaparición de grietas, mayor suavidad y recuperación del color natural de los labios.

Finalmente, Restrepo advirtió que, aunque en la mayoría de los casos se trata de deficiencias corregibles, existen situaciones que requieren atención médica: “Si hay llagas persistentes o síntomas como fatiga extrema y palidez, puede tratarse de anemia u otros problemas que deben evaluarse con exámenes clínicos”, concluyó.

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De esta manera, el mensaje del especialista buscó cambiar la mirada sobre un problema aparentemente superficial, recordando que el estado de los labios puede ser un reflejo directo de la salud interna del organismo.