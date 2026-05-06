Audios filtrados apuntan a un plan para destituir a Gustavo Petro y a otros gobiernos de izquierda, atribuido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

Petro fue mencionado en audios del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en los que hablaba de un plan para desestabilizar gobiernos de izquierda en Latinoamérica - crédito Europa Press/Colprensa

Una serie de grabaciones atribuidas al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y difundidas por el medio español Diario Red revelan una presunta operación política internacional coordinada desde Estados Unidos y encabezada por Donald Trump. El material sugiere el uso de plataformas digitales para influir en gobiernos latinoamericanos contrarios a esa línea política, incluyendo Colombia y México, en un contexto de disputas electorales y tensiones geopolíticas en la región.

Las filtraciones provocaron reacciones inmediatas debido a la identidad de los involucrados y la gravedad de los hechos expuestos. Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico y posteriormente indultado por Trump, aparece conversando con el actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, sobre la continuidad política en el país y la creación de estructuras mediáticas.

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De acuerdo con el medio español, uno de los audios incluye una petición explícita de USD150.000 para establecer una unidad de periodismo digital cuya tarea sería focalizar campañas contra figuras como Manuel Zelaya y Xiomara Castro, expresidenta de Honduras e impulsora de proyectos de infraestructura emblemáticos como el tren interoceánico.

El caso de Colombia: foco estratégico y antecedentes de injerencia

El presidente Gustavo Petro ha sido un ferreo opositor de varias propuesta de la derecha a nivel internacional - crédito Presidencia

La inclusión de Colombia como uno de los principales objetivos otorga una dimensión especial a la filtración, dada la proximidad de los procesos electorales y la histórica relación del país con Estados Unidos. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha manifestado críticas a la política exterior estadounidense y ha denunciado supuestas intromisiones en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

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El contenido de los audios divulgados por Diario Red sugiere la programación de campañas dirigidas que superarían los límites de la comunicación política tradicional. En palabras de Hernández: “Vamos a montar una célula… desde Estados Unidos… para que no nos rastreen ahí en Honduras. Se vienen unos expedientes contra México… contra Colombia… y lo más importante, contra Honduras”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Gustavo Petro, presidente de Colombia eran los principales objetivos del plan - crédito Reuters

El objetivo sería crear estructuras digitales con financiamiento extranjero, capaces de incidir en la opinión pública y condicionar resultados electorales en naciones con administraciones identificadas con el progresismo.

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Analistas consideran que el respaldo previo de Donald Trump a Nasry Asfura en Honduras representa un antecedente relevante, pues conforme a interpretaciones recogidas por el periódico digital de línea editorial de izquierdas, podría reflejar una modalidad de influencia política extensible a otros países.

En suma, el caso coloca a Colombia, México y Honduras en el centro de una estrategia que trasciende los límites de la competencia electoral. Los materiales publicados revelan una coordinación para la generación de propaganda, la canalización de fondos y la presión sobre gobiernos que no responden a la visión geopolítica del presidente Trump y su entorno.

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‘Hondurasgate’ y su relación con la Doctrina Trump

El expresidente Juan Orlando Hernández rechazó los audios y aseguró que no corresponden a su voz. (FOTO: EURO NEWS)

Tras filtración de los audios, el expresidente Juan Orlando Hernández negó públicamente ser el autor de las grabaciones. Además, las calificó de falsas y las atribuyó a una operación de la “izquierda radical” para vulnerarlo política y mediáticamente.

Sobre las menciones de Javier Milei, presidente de Argentina, como un presunto aliado para llevar a cabo el plan contra gobiernos de izquierda; desde la Casa Rosada no se ha emitido ninguna declaración sobre el contenido de los audios, y la presidencia de Honduras tampoco se ha pronunciado formalmente.

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Sin embargo, la información divulgada recientemente en el marco de la investigación Hondurasgate, muestra que existen operaciones encaminadas a atacar la izquierda latinoamericana más allá de crear pequeños rumores con fines electorales.

La evidencia señala a gobiernos de extrema derecha que, según expertos, se han puesto a disposición de Estados Unidos para ejecutar la llamada Doctrina Trump, que trasciende la guerra convencional para llegar a espacios que hoy son un campo de batalla, como el Internet y las redes sociales.

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