Colombia

Audios filtrados apuntan a un plan para destituir a Gustavo Petro y a otros gobiernos de izquierda, atribuido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

La red tenía como estrategia usar plataformas digitales para influir en gobiernos latinoamericanos adversos a su línea política

Guardar
Google icon
Petro fue mencionado en audios del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en los que hablaba de un plan para desestabilizar gobiernos de izquierda en Latinoamérica - crédito Europa Press/Colprensa
Petro fue mencionado en audios del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en los que hablaba de un plan para desestabilizar gobiernos de izquierda en Latinoamérica - crédito Europa Press/Colprensa

Una serie de grabaciones atribuidas al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y difundidas por el medio español Diario Red revelan una presunta operación política internacional coordinada desde Estados Unidos y encabezada por Donald Trump. El material sugiere el uso de plataformas digitales para influir en gobiernos latinoamericanos contrarios a esa línea política, incluyendo Colombia y México, en un contexto de disputas electorales y tensiones geopolíticas en la región.

Las filtraciones provocaron reacciones inmediatas debido a la identidad de los involucrados y la gravedad de los hechos expuestos. Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico y posteriormente indultado por Trump, aparece conversando con el actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, sobre la continuidad política en el país y la creación de estructuras mediáticas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el medio español, uno de los audios incluye una petición explícita de USD150.000 para establecer una unidad de periodismo digital cuya tarea sería focalizar campañas contra figuras como Manuel Zelaya y Xiomara Castro, expresidenta de Honduras e impulsora de proyectos de infraestructura emblemáticos como el tren interoceánico.

El caso de Colombia: foco estratégico y antecedentes de injerencia

Gustavo Petro en su visita a la Universidad Nacional
El presidente Gustavo Petro ha sido un ferreo opositor de varias propuesta de la derecha a nivel internacional - crédito Presidencia

La inclusión de Colombia como uno de los principales objetivos otorga una dimensión especial a la filtración, dada la proximidad de los procesos electorales y la histórica relación del país con Estados Unidos. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha manifestado críticas a la política exterior estadounidense y ha denunciado supuestas intromisiones en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

PUBLICIDAD

El contenido de los audios divulgados por Diario Red sugiere la programación de campañas dirigidas que superarían los límites de la comunicación política tradicional. En palabras de Hernández: “Vamos a montar una célula… desde Estados Unidos… para que no nos rastreen ahí en Honduras. Se vienen unos expedientes contra México… contra Colombia… y lo más importante, contra Honduras”.

Así se pronunció la presidenta
Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Gustavo Petro, presidente de Colombia eran los principales objetivos del plan - crédito Reuters

El objetivo sería crear estructuras digitales con financiamiento extranjero, capaces de incidir en la opinión pública y condicionar resultados electorales en naciones con administraciones identificadas con el progresismo.

Analistas consideran que el respaldo previo de Donald Trump a Nasry Asfura en Honduras representa un antecedente relevante, pues conforme a interpretaciones recogidas por el periódico digital de línea editorial de izquierdas, podría reflejar una modalidad de influencia política extensible a otros países.

En suma, el caso coloca a Colombia, México y Honduras en el centro de una estrategia que trasciende los límites de la competencia electoral. Los materiales publicados revelan una coordinación para la generación de propaganda, la canalización de fondos y la presión sobre gobiernos que no responden a la visión geopolítica del presidente Trump y su entorno.

‘Hondurasgate’ y su relación con la Doctrina Trump

El expresidente Juan Orlando Hernández rechazó los audios y aseguró que no corresponden a su voz. (FOTO: EURO NEWS)
El expresidente Juan Orlando Hernández rechazó los audios y aseguró que no corresponden a su voz. (FOTO: EURO NEWS)

Tras filtración de los audios, el expresidente Juan Orlando Hernández negó públicamente ser el autor de las grabaciones. Además, las calificó de falsas y las atribuyó a una operación de la “izquierda radical” para vulnerarlo política y mediáticamente.

Sobre las menciones de Javier Milei, presidente de Argentina, como un presunto aliado para llevar a cabo el plan contra gobiernos de izquierda; desde la Casa Rosada no se ha emitido ninguna declaración sobre el contenido de los audios, y la presidencia de Honduras tampoco se ha pronunciado formalmente.

Sin embargo, la información divulgada recientemente en el marco de la investigación Hondurasgate, muestra que existen operaciones encaminadas a atacar la izquierda latinoamericana más allá de crear pequeños rumores con fines electorales.

La evidencia señala a gobiernos de extrema derecha que, según expertos, se han puesto a disposición de Estados Unidos para ejecutar la llamada Doctrina Trump, que trasciende la guerra convencional para llegar a espacios que hoy son un campo de batalla, como el Internet y las redes sociales.

Google icon

Temas Relacionados

HondurasgateGustavo PetroJuan Orlando HernándezGobiernos de izquierzaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Labios partidos no son por falta de agua: especialista colombiano revela la verdadera causa y cómo solucionarlo desde adentro

La piel reseca y las fisuras labiales persistentes podrían ser señales a tener en cuenta, advierten médicos, recomendando revisar la dieta y no solo enfocarse en bálsamos u otros cuidados externos

Labios partidos no son por falta de agua: especialista colombiano revela la verdadera causa y cómo solucionarlo desde adentro

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de cerrar la llave con su público y buscar la final europea después de cinco años de ausencia

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Cayó alias Hilary: encargada de la operación financiera del Tren de Aragua a nivel internacional y hermana de ‘Larry Changa’

Luego de su detención, la mujer fue puesta a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y permanece a la espera de la culminación de los trámites de extradición a Estados Unidos

Cayó alias Hilary: encargada de la operación financiera del Tren de Aragua a nivel internacional y hermana de ‘Larry Changa’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

Karol G dejó ver cuál es la exigente rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo: recibió miles de comentarios

Karol G dejó ver cuál es la exigente rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo: recibió miles de comentarios

Juanda Caribe habría destapado las tensiones familiares con Sheila Gandara tras video de su hija en 'La casa de los famosos Colombia'

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex y su familia tras conocer que está interesada en hablar primero con Tebi tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Cecilia López, exministra de Agricultura, reveló el golpe que vivió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “Lo perdimos todo”

Valentina González, expareja de Ryan Castro, anunció nueva relación: es un futbolista con paso por la selección Colombia

Deportes

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Egan Bernal correrá el Giro de Italia 2026: así confirmó su equipo la presencia del ciclista colombiano

Millonarios superó a Nacional y fue el equipo con mayor promedio de asistencia en el fútbol colombiano: este es el ranking completo