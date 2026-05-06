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Pensión de sobrevivientes ya no podrá ser heredada por hijos de cotizantes fallecidos que superen esta edad

Topes de semanas y recertificaciones médicas resultan determinantes poco conocidos que influyen en la distribución de los aportes luego del fallecimiento de un afiliado

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- crédito Infobae
La Ley 100 de 1993 establece como requisito que el afiliado fallecido haya cotizado al sistema al menos 50 semanas en los tres años previos a su fallecimiento - crédito Johan Largo/Infobae

En Colombia, heredar la pensión de sobrevivientes es un derecho regulado por la Ley 100 de 1993. El mecanismo garantiza apoyo económico a los familiares de un afiliado fallecido, siempre que cumplan con las condiciones estrictas que establece la norma en cuanto a semanas cotizadas, edad, convivencia y parentesco. Para heredar la pensión de sobrevivientes en Colombia, es obligatorio que el afiliado fallecido haya cotizado un número importante de semanas durante los tres años previos a su muerte.

Los beneficiarios, de acuerdo con la norma, pueden ser padres, hijos o cónyuge, y los hijos conservan el derecho solo hasta los 25 años. El acceso y la duración del beneficio varían de acuerdo con el grupo familiar, la edad y el cumplimiento de la convivencia estipulada por la ley.

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El sistema de pensiones colombiano diferencia la pensión de sobrevivientes de otras modalidades, como la de vejez o invalidez. En la pensión de sobrevivientes, los requisitos son precisos. Según la norma, para que la pareja del causante acceda al beneficio, “deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte”.

La Ley 100 estableció el Sistema de Seguridad Social de Colombia - crédito Presidencia de la República
La Ley 100 estableció el Sistema de Seguridad Social de Colombia - crédito Presidencia de la República

Requisitos para heredar la pensión de sobrevivientes

La Ley 100 de 1993 exige como condición que el afiliado fallecido haya aportado al sistema mínimo 50 semanas durante los tres años anteriores a la muerte. Si no se alcanza este mínimo, los allegados solo pueden optar por la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva, sin derecho a pensión mensual.

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En contraste, para acceder a una pensión de vejez se requieren 1.300 semanas de cotización en hombres y 1.250 en mujeres, además de tener 62 o 57 años, respectivamente. La pensión de sobrevivientes establece topes más accesibles en tiempo, pero demanda cumplimiento estricto del último periodo cotizado y del vínculo familiar.

Límite de edad para hijos beneficiarios

El pago de la pensión de sobrevivientes a los hijos tiene un límite de edad claramente establecido. Este derecho se suspende cuando cumplen 25 años, salvo que se demuestre dependencia por discapacidad o que continúen sus estudios superiores.

Estudio revela que 6 de cada 10 egresados en Colombia pierden contacto con sus universidades. Foto: Donaldo Zuluaga Velilla Foto: El Colombiano - Colprensa.
El sistema de pensiones en Colombia otorga respaldo económico a los familiares de un afiliado que haya fallecido, siempre que se ajusten a los requisitos exigidos por la normativa - crédito Donaldo Zuluaga Velilla/Colprensa

En el caso de jóvenes mayores de 18 años que no acrediten estar matriculados en una institución educativa, el sistema suspende la mesada de inmediato. Así, la dependencia económica es el criterio fundamental para la continuidad del beneficio.

Duración y condiciones para cónyuges o compañeros permanentes

La duración del beneficio para cónyuges o compañeros varía según la edad y la existencia de hijos en común. Es vitalicia si el sobreviviente tuvo un hijo con el afiliado fallecido y ya había cumplido 30 años al momento de la muerte. Si no hay hijos y el beneficiario es menor de 30 años, la prestación solo se otorga por hasta 20 años, tras los cuales cesa definitivamente el pago.

La Ley 100 de 1993 precisa la condición para estos casos: “Deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte”. Se espera durante ese periodo que el beneficiario logre cotizar para asegurar su sostenibilidad futura.

Dinero - Colombia
Depender económicamente de un cotizante a pensión es clave para heredar la mesada - crédito Colprensa

Reglas para beneficiarios con discapacidad y otras particularidades

Para las personas que acceden a la pensión mediante condición de discapacidad, Colpensiones y los fondos privados exigen una recertificación médica cada tres años. Si la persona recupera la capacidad laboral o no se presenta a la evaluación, la pensión se suspende. Dicha revisión periódica asegura que solo quienes permanezcan en situación de discapacidad sigan recibiendo el apoyo económico.

Además, cuando el afiliado fallecido no completa 50 semanas cotizadas en los tres años previos, los allegados pierden el derecho a pensión y reciben únicamente la devolución de aportes realizados al sistema.

División de la pensión entre sociedades conyugales previas

Si existiera una sociedad conyugal anterior vigente al momento del fallecimiento, la pensión debe dividirse entre ambas partes. Así lo dispuso la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1035 de 2008. Esto afecta directamente a familias con relaciones matrimoniales no disueltas, pues los fondos deben distribuir el pago según la proporción que determine la ley.

Una vez que los hijos alcanzan la edad máxima permitida o dejan de cumplir con los requisitos exigidos, cesa su condición de beneficiarios y finaliza la entrega del subsidio mensual, lo que implica un cambio relevante en la economía familiar.

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