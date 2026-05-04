Estas son las señales de alerta que toda mujer debe conocer sobre el hipotiroidismo e hipertiroidismo

El hipotiroidismo y el hipertiroidismo presentan síntomas que pueden confundirse con fatiga, depresión o cambios emocionales, lo que dificulta su diagnóstico oportuno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades de la glándula tiroides afectan de manera desigual a la población, con una tendencia marcada hacia el género femenino.

Investigaciones recientes y especialistas de hospitales de referencia internacional, como NewYork-Presbyterian, han señalado que los trastornos de esta glándula inciden entre 5 y 8 veces más en mujeres que en hombres, lo que la convierte en un punto crítico de atención en salud pública.

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Los expertos explican que esta diferencia surge de la interacción única entre la función tiroidea y el sistema reproductivo femenino. Según la Cleveland Clinic, el estrógeno cumple un papel central: sus fluctuaciones a lo largo de la vida de la mujer pueden desencadenar respuestas autoinmunes o disfunción tiroidea, sobre todo tras la menopausia. En ese periodo, casi la mitad de las mujeres mayores de 40 años podrían experimentar alguna alteración en el funcionamiento de la glándula.

La disfunción de la glándula tiroides afecta hasta ocho veces más a las mujeres que a los hombres - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales desafíos médicos es la dificultad para identificar estos trastornos. Los síntomas suelen confundirse con otros procesos biológicos, alteraciones emocionales, o los cambios hormonales. Esta superposición de signos genera retrasos en el diagnóstico, lo que impacta de forma directa en la calidad de vida de las pacientes.

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El hipotiroidismo, una de las afecciones más comunes, ocurre cuando la tiroides produce menos hormonas de las necesarias. La tiroiditis de Hashimoto es la causa principal.

Por otro lado, el hipertiroidismo implica una sobreproducción de hormonas. Propicia el desarrollo de bocio (aumento de tamaño de la glándula tiroides, situada en el cuello) o la protrusión ocular (desplazamiento hacia adelante de uno o ambos globos oculares) también pueden aparecer en los casos más avanzados.

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Para evitar complicaciones mayores los especialistas recomiendan realizar análisis de sangre específicos que midan los niveles hormonales ante cualquier síntoma inusual. La consulta temprana con un profesional facilita el acceso a tratamientos eficaces y previene un deterioro significativo de la salud.

Mantenerse atento a señales como caída del cabello, cambios en la piel y dificultades de concentración puede facilitar la identificación temprana de trastornos tiroideos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas y tipos de trastornos tiroideos

Los trastornos tiroideos no obedecen a una sola causa. Las enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves (el sistema inmune ataca la glándula tiroides), son responsables de la mayoría de los casos.

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La deficiencia de yodo, la exposición a radiación, antecedentes familiares y ciertos medicamentos también pueden desencadenar fallos en la glándula. El embarazo y las intervenciones quirúrgicas sobre la tiroides figuran entre los factores de riesgo adicionales.

Señales de alerta: síntomas frecuentes y persistentes

La complejidad de los trastornos tiroideos radica en la variedad de síntomas, que pueden confundirse con otros problemas de salud. Las señales de alerta que deben motivar una consulta médica incluyen:

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Cambios bruscos en el estado de ánimo, como ansiedad, nerviosismo excesivo, depresión o tristeza inexplicable. Dolores musculares y articulares sin motivo aparente, acompañados de rigidez o inflamación. Alteraciones en la fertilidad y el deseo sexual, incluyendo ciclos menstruales irregulares e infertilidad sin causa clara. Fatiga constante y sensación de agotamiento a pesar de dormir lo suficiente. Cambios inexplicables en el peso corporal, ya sea aumento o pérdida rápida. Sensación de frío o calor extremos, con manos y pies siempre fríos o intolerancia a temperaturas elevadas. Problemas en la piel, cabello y uñas: piel reseca, caída del cabello y uñas quebradizas. Estreñimiento persistente o dificultades para evacuar regularmente. Dificultades de concentración, olvidos frecuentes y sensación de confusión mental. Hinchazón visible en el cuello, ronquera, cambios en la voz o dificultad para tragar.

La detección precoz de enfermedades tiroideas mediante análisis de sangre es fundamental para prevenir complicaciones cardiovasculares y metabólicas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la detección precoz y el control médico

Detectar a tiempo los problemas de tiroides es clave para evitar consecuencias graves, como trastornos cardiovasculares, alteraciones mentales y complicaciones metabólicas.

El hipotiroidismo sin tratar puede desembocar en coma mixedematoso (deterioro del estado mental, frecuencia cardíaca baja y respiración superficial), mientras que el hipertiroidismo podría derivar en una crisis tirotóxica (fiebre alta, taquicardia severa, disfunción cardiovascular, náuseas, vómitos y delirios), ambas situaciones de riesgo vital.

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