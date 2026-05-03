Colombia

El presidente del Senado puso un ‘tatequieto’ a Petro, que exigió cuentas por ausentismo de los legisladores: “No tiene competencia”

Mientras el Ejecutivo busca poner límites tras los obstáculos que tiene para avanzar en sus proyectos, Lidio García se planta firme al dejar claro que el control sobre los congresistas recae solo en el Congreso

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- crédito @SenadoGovCo/X - Presidencia
Lidio García se planta firme al Gobierno Petro al dejar claro que el control sobre los congresistas recae solo en el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X - Presidencia

El debate sobre el ausentismo en el Congreso de la República tomó un giro polémico tras la solicitud del presidente Gustavo Petro al Senado y la Cámara de Representantes.

En medio de un lento avance legislativo y la denuncia de que las ausencias recurrentes de los congresistas están afectando el funcionamiento de las plenarias, el jefe de Estado instó a las mesas directivas de ambas Cámaras a enviar al Consejo de Estado las listas de inasistencias.

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La respuesta fue inmediata: el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, respondió a las declaraciones del mandatario y aclaró que el Ejecutivo no tiene injerencia en la verificación del cuórum ni en la fiscalización de las faltas de los congresistas.

“He leído su trino, señor Presidente @petrogustavo. Con el respeto debido, le recuerdo que usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas”, publicó el presidente del Senado en su cuenta en la red social X.

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El presidente del Senado, Lidio García, no dejó pasar por alto el reciente mensaje del presidente Petro y reafirmó que la verificación del quórum es asunto exclusivo del Legislativo - crédito @Lidiosenado/X
El presidente del Senado, Lidio García, no dejó pasar por alto el reciente mensaje del presidente Petro y reafirmó que la verificación del quórum es asunto exclusivo del Legislativo - crédito @Lidiosenado/X

Lidio García agregó a su mensaje que “el Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y el control de sus miembros corresponde exclusivamente a cada Cámara”.

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