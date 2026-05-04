Accidente en la Vía al Mar: conductor resultó herido tras volcar su camioneta entre Crespo y La Boquilla

Accidente de tránsito en la Vía al Mar deja conductor herido y renueva la preocupación por la seguridad vial en Cartagena - crédito @luchovoltios / X

Un accidente de tránsito registrado el domingo 3 de mayo de 2026 en la Vía al Mar, entre los sectores de Crespo y La Boquilla, dejó un conductor herido y renovó las alertas sobre la seguridad vial en este corredor del norte de Cartagena.

La emergencia se presentó hacia las 7:00 a. m., cuando una camioneta Chevrolet Captiva gris se volcó tras salirse de la calzada a unos 200 metros del sector de La Bocana.

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Según testigos citados por medios locales, el vehículo se desplazaba en sentido Crespo–La Boquilla cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control y terminó dentro de una cuneta lateral. El impacto contra un hueco frenó el desplazamiento del automóvil, que quedó con las llantas hacia arriba a un costado de la carretera. La escena generó congestión vehicular y requirió la intervención inmediata de las autoridades de tránsito y personal paramédico.

Una camioneta se volcó cerca de La Boquilla tras perder el control y caer en una cuneta, según reporte de las autoridades de tránsito - crédito @luchovoltios / X

El conductor, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue rescatado del interior del vehículo y trasladado en ambulancia a una clínica de la ciudad. Al parecer, el hombre se encontraba consciente al momento del rescate y, de acuerdo con las primeras indagaciones, viajaba solo.

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Investigaciones en curso y posibles causas del siniestro

Las autoridades de tránsito iniciaron las verificaciones para determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis contempladas se encuentran el estado de la vía, la geometría del tramo y la posibilidad de exceso de velocidad.

La Vía al Mar es una de las rutas de mayor circulación en Cartagena, utilizada tanto por residentes como por turistas, lo que la convierte en un punto crítico para la movilidad urbana.

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El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) y la Policía de Tránsito hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección y recolectar información relevante. Hasta el momento, no existe un reporte médico oficial sobre el estado de salud del conductor, aunque testigos aseguraron que se encontraba consciente al ser auxiliado.

El siniestro ocurrió a las 7:00 a. m., generando congestión y requiriendo la intervención de personal paramédico y de tránsito - crédito @luchovoltios / X

Otro accidente reciente en el mismo corredor vial

La accidentalidad en la zona norte de Cartagena cobró especial notoriedad con el siniestro en el que estuvo involucrado Jairo Martínez, productor musical y exjurado del programa Yo Me Llamo.

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El siniestro ocurrió el jueves 30 de abril sobre la misma Vía al Mar, en el sector de Los Morros. La camioneta en la que se movilizaba Martínez junto a otra persona perdió el control, salió de la vía y terminó dando varias vueltas antes de quedar volcada en una zona enmontada.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la magnitud del impacto y el esfuerzo de ciudadanos que acudieron a auxiliar a los ocupantes. Martínez y su acompañante fueron trasladados a un centro médico, donde se determinó que sus lesiones no revestían gravedad y recibieron el alta horas después.

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El propio Martínez confirmó luego que se encontraba recuperándose en su residencia y agradeció los mensajes de apoyo recibidos.

Las autoridades han aumentado la supervisión en la zona después del volcamiento sufrido por Jairo Martínez y un acompañante, hecho que se suma a otros incidentes y eleva la percepción de riesgo en este acceso a la ciudad - crédito @luchovoltios / X

Tramo de alta accidentalidad bajo la lupa

Los dos recientes accidentes ponen el foco sobre las condiciones de seguridad en la Vía al Mar, especialmente en los tramos cercanos a La Boquilla y Los Morros. Curvas pronunciadas, cambios de nivel y circulación a altas velocidades caracterizan este corredor, lo que incrementa el riesgo de incidentes, sobre todo en horas de la madrugada y la mañana, cuando el flujo vehicular es constante.

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Las autoridades locales reiteraron la importancia de respetar los límites de velocidad y anunciaron que mantendrán las investigaciones para establecer si factores como el diseño vial, el estado de la calzada o el comportamiento de los conductores están incidiendo en la frecuencia de estos accidentes.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas de los siniestros recientes, la comunidad exige medidas que permitan reducir la accidentalidad en este importante eje vial de Cartagena.

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