Colombia

Accidente en la Vía al Mar: conductor resultó herido tras volcar su camioneta entre Crespo y La Boquilla

El siniestro, ocurrido en la mañana del domingo 3 de mayo, se suma a otros incidentes recientes en la zona norte de Cartagena, donde la accidentalidad ha generado preocupación en la ciudadanía

Guardar
Accidente de tránsito en la Vía al Mar deja conductor herido y renueva la preocupación por la seguridad vial en Cartagena - crédito @luchovoltios / X
Accidente de tránsito en la Vía al Mar deja conductor herido y renueva la preocupación por la seguridad vial en Cartagena - crédito @luchovoltios / X

Un accidente de tránsito registrado el domingo 3 de mayo de 2026 en la Vía al Mar, entre los sectores de Crespo y La Boquilla, dejó un conductor herido y renovó las alertas sobre la seguridad vial en este corredor del norte de Cartagena.

La emergencia se presentó hacia las 7:00 a. m., cuando una camioneta Chevrolet Captiva gris se volcó tras salirse de la calzada a unos 200 metros del sector de La Bocana.

PUBLICIDAD

Según testigos citados por medios locales, el vehículo se desplazaba en sentido Crespo–La Boquilla cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control y terminó dentro de una cuneta lateral. El impacto contra un hueco frenó el desplazamiento del automóvil, que quedó con las llantas hacia arriba a un costado de la carretera. La escena generó congestión vehicular y requirió la intervención inmediata de las autoridades de tránsito y personal paramédico.

Una camioneta se volcó cerca de La Boquilla tras perder el control y caer en una cuneta, según reporte de las autoridades de tránsito - crédito @luchovoltios / X
Una camioneta se volcó cerca de La Boquilla tras perder el control y caer en una cuneta, según reporte de las autoridades de tránsito - crédito @luchovoltios / X

El conductor, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue rescatado del interior del vehículo y trasladado en ambulancia a una clínica de la ciudad. Al parecer, el hombre se encontraba consciente al momento del rescate y, de acuerdo con las primeras indagaciones, viajaba solo.

PUBLICIDAD

Investigaciones en curso y posibles causas del siniestro

Las autoridades de tránsito iniciaron las verificaciones para determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis contempladas se encuentran el estado de la vía, la geometría del tramo y la posibilidad de exceso de velocidad.

La Vía al Mar es una de las rutas de mayor circulación en Cartagena, utilizada tanto por residentes como por turistas, lo que la convierte en un punto crítico para la movilidad urbana.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) y la Policía de Tránsito hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección y recolectar información relevante. Hasta el momento, no existe un reporte médico oficial sobre el estado de salud del conductor, aunque testigos aseguraron que se encontraba consciente al ser auxiliado.

El siniestro ocurrió a las 7:00 a. m., generando congestión y requiriendo la intervención de personal paramédico y de tránsito - crédito @luchovoltios / X
El siniestro ocurrió a las 7:00 a. m., generando congestión y requiriendo la intervención de personal paramédico y de tránsito - crédito @luchovoltios / X

Otro accidente reciente en el mismo corredor vial

La accidentalidad en la zona norte de Cartagena cobró especial notoriedad con el siniestro en el que estuvo involucrado Jairo Martínez, productor musical y exjurado del programa Yo Me Llamo.

El siniestro ocurrió el jueves 30 de abril sobre la misma Vía al Mar, en el sector de Los Morros. La camioneta en la que se movilizaba Martínez junto a otra persona perdió el control, salió de la vía y terminó dando varias vueltas antes de quedar volcada en una zona enmontada.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la magnitud del impacto y el esfuerzo de ciudadanos que acudieron a auxiliar a los ocupantes. Martínez y su acompañante fueron trasladados a un centro médico, donde se determinó que sus lesiones no revestían gravedad y recibieron el alta horas después.

El propio Martínez confirmó luego que se encontraba recuperándose en su residencia y agradeció los mensajes de apoyo recibidos.

Las autoridades han aumentado la supervisión en la zona después del volcamiento sufrido por Jairo Martínez y un acompañante, hecho que se suma a otros incidentes y eleva la percepción de riesgo en este acceso a la ciudad - crédito @luchovoltios / X

Tramo de alta accidentalidad bajo la lupa

Los dos recientes accidentes ponen el foco sobre las condiciones de seguridad en la Vía al Mar, especialmente en los tramos cercanos a La Boquilla y Los Morros. Curvas pronunciadas, cambios de nivel y circulación a altas velocidades caracterizan este corredor, lo que incrementa el riesgo de incidentes, sobre todo en horas de la madrugada y la mañana, cuando el flujo vehicular es constante.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de respetar los límites de velocidad y anunciaron que mantendrán las investigaciones para establecer si factores como el diseño vial, el estado de la calzada o el comportamiento de los conductores están incidiendo en la frecuencia de estos accidentes.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas de los siniestros recientes, la comunidad exige medidas que permitan reducir la accidentalidad en este importante eje vial de Cartagena.

Temas Relacionados

Accidentes de TránsitoVía al MarCartagenaSeguridad VialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Decenas de empresas colombianas que venden productos al exterior cerraron sus puertas en 2025: dijeron a qué se debió

Los datos muestran una vulnerabilidad persistente frente a los desafíos globales, marcada por la falta de escala y la concentración en segmentos pequeños y medianos

Decenas de empresas colombianas que venden productos al exterior cerraron sus puertas en 2025: dijeron a qué se debió

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

La Tricolor está obligada a ganar contra la anfitriona para terminar entre las dos mejores selecciones del grupo A y aspirar a ser una de las cuatro selecciones clasificadas al Mundial Femenino de la categoría

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Capturan a ‘La Costeña’ y ‘Ojo Picho’, presuntos responsables del asesinato de el líder comunitario Darío de Jesús Vergara en Támesis, Antioquia

Un operativo desarrollado por las autoridades permitió ubicar y capturar a dos individuos señalados de participar en un homicidio ocurrido en noviembre de 2025, en la vereda Río Frío, tras una investigación de seis meses

Capturan a ‘La Costeña’ y ‘Ojo Picho’, presuntos responsables del asesinato de el líder comunitario Darío de Jesús Vergara en Támesis, Antioquia

Miguel Díaz-Canel agradeció a Gustavo Petro su rechazo a una intervención militar de Estados Unidos en Cuba: “Hago nuestras sus palabras”

La postura del líder del régimen cubano se hizo pública luego de que el presidente de Colombia manifestara su desacuerdo con una posible acción militar norteamericana, subrayando la necesidad de preservar la autonomía regional

Miguel Díaz-Canel agradeció a Gustavo Petro su rechazo a una intervención militar de Estados Unidos en Cuba: “Hago nuestras sus palabras”

Se definieron los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay: se metieron Santa Fe e Inter de Bogotá

Dos de los cuatro equipos de Bogotá aseguraron los últimos cupos disponibles en el grupo de los ocho

Se definieron los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay: se metieron Santa Fe e Inter de Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira arrasó en Brasil mientras el Cristo Redentor fue iluminado con la bandera tricolor: así lució Colombia en Río de Janeiro

Shakira arrasó en Brasil mientras el Cristo Redentor fue iluminado con la bandera tricolor: así lució Colombia en Río de Janeiro

En imágenes, así fue el histórico concierto de Shakira en Copacabana: convocó a más de 2 millones de personas

Shakira desató euforia en Copacabana: más de dos millones vibraron con su espectáculo y rompió récords históricos en Brasil

Shakira en Copacabana: así fue el histórico show que reunió a casi tres millones de asistentes

La ‘influencer’ Valentina Mor fue arrestada por la Policía de Medellín luego de un presunto intento de hurto: esto se sabe

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Se definieron los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay: se metieron Santa Fe e Inter de Bogotá

Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe cerraron el grupo de los ocho: esto fue todo lo que pasó en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Colombia brilló en el Panamericano Junior de Judo: oro para Heidy Santillana y medallas en kata posicionan al país en la élite continental

Así fue el doblete de Juan Camilo “Cucho” Hernández con Real Betis en la fecha 34 de LaLiga