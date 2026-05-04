Colombia

Prima de junio de 2026: quiénes la reciben ahora y cuánto le deben pagar a los trabajadores que ganan un salario mínimo

Contratistas y aprendices mantienen reglas de compensación distintas, mientras bonificaciones y recargos afectan los desembolsos extra para quienes acumulan ingresos variables durante el semestre

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Los trabajadores con contrato formal tienen derecho al pago de prima de servicios - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE
Los trabajadores con contrato formal tienen derecho al pago de prima de servicios - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La prima de servicios en 2026 figura entre los aspectos más relevantes para millones de trabajadores en Colombia por el impacto que tiene en el ingreso familiar.

La prestación social se calcula a partir del salario mínimo vigente en Colombia para 2026, sumado al auxilio de transporte y ajustado según los días trabajados en el primer semestre. Esta obligación, respaldada por el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1788 de 2016, está dirigida a trabajadores con contrato formal y representa un ingreso semestral adicional que contribuye al equilibrio económico de los hogares.

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Todos los empleados con contrato laboral formal en Colombia tienen derecho a recibir una prima de servicios correspondiente al primer semestre de 2026. El monto depende de su salario y auxilio de transporte, calculado de manera proporcional según los días trabajados.

El carácter obligatorio de la prestación garantiza que el pago se extienda a los que trabajan bajo subordinación y perciben salario fijo. Para 2026, el salario mínimo legal vigente es de $1.750.905 y el auxilio de transporte, $249.095, lo que da un total de $2.000.000. Si los ingresos son variables, debe calcularse con base en el promedio devengado, incluidos los recargos y bonificaciones salariales.

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El salario mínimo para 2026 tuvo un aumento del 23,7% y ahora es de $2.000.000 - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El salario mínimo para 2026 tuvo un aumento del 23,7% y ahora es de $2.000.000 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Quiénes tienen derecho a la prima de servicios en 2026

La ley define que solo quienes tienen un contrato laboral formal y un vínculo de subordinación con el empleador reciben la prima de servicios. Esto cubre:

  • Empleados del sector privado.
  • Trabajadores oficiales.
  • Empleados domésticos.
  • Conductores familiares.
  • Empleados por días.
  • Jardineros.
  • Cuidadores de fincas de recreo.

Por el contrario, personas bajo contrato de prestación de servicios, independientes y aprendices no acceden a este pago, ya que no existe relación laboral directa que obligue a prestaciones sociales. Aquellos con salario integral no reciben la prima por separado, porque ya está incluida en ese pago.

Diferenciar estos esquemas contractuales resulta indispensable para evitar disputas legales. Los empleados incluidos pueden exigir su derecho, mientras que los empleadores están obligados a cumplir estrictamente lo estipulado por la normativa.

El pago de la prima de servicios dinamiza la economía de los hogares colombianos - crédito Infobae Colombia
El pago de la prima de servicios dinamiza la economía de los hogares colombianos - crédito Infobae Colombia

Plazos y consecuencias por incumplimiento en el pago de la prima

La normativa fija la fecha límite prima junio en el 30 de junio de 2026. Es posible anticipar el pago, pero nunca superar ese plazo. El pago se hace en dos cuotas: una el 30 de junio y otra el 20 de diciembre.

No pagar dentro del periodo legal acarrea sanciones importantes. Pueden imponerse multas que van desde un salario mínimo hasta 5.000 salarios mínimos, según la gravedad y la decisión del Ministerio de Trabajo. Además, corresponde una indemnización: un día de salario por cada día de retraso en el pago.

Dichos mecanismos buscan proteger el ingreso de los trabajadores y garantizar la responsabilidad de los empleadores. Las empresas deben prever y cumplir ese compromiso para evitar sanciones y mantener un ambiente laboral sano.

El abono de la prima permite a los trabajadores atender gastos típicos de mitad de año, como vacaciones escolares y compromisos financieros. Es recomendable que los empleados corroboren el pago y reclamen a tiempo si encuentran errores o retrasos.

Cómo calcular la prima de servicios para 2026

El cálculo prima de servicios sigue una fórmula estándar: salario mensual + auxilio de transporte x Días laborados / 360. Para el pago de mitad de año, se contabilizan 180 días si el trabajador estuvo vinculado durante todo el semestre.

Por ejemplo:

  • Para quien devenga el salario mínimo ($1.750.905) con auxilio de transporte ($249.095), se suman ambos valores ($2.000.000), se multiplican por 180 días y se divide el resultado entre 360. Esto da una prima de $1.000.000 por semestre.
  • Si el tiempo trabajado es menor, se ajusta la fórmula a los días efectivos. Quien laboró 90 días recibirá $500.000, haciendo el cálculo proporcional.
Se estima que en Colombia, más de nueve millones de trabajadores formales reciben la prima de servicios - crédito John Vizcaino/Reuters
Se estima que en Colombia, más de nueve millones de trabajadores formales reciben la prima de servicios - crédito John Vizcaino/Reuters

Deben incorporarse otros componentes periódicos y salariales, como recargos nocturnos, trabajo dominical, comisiones u horas extra en el promedio semestral. El auxilio de transporte, aunque no cuenta como base para aportes, sí se suma a la prima y las cesantías para quienes reciben hasta dos salarios mínimos.

No se incluyen en el cálculo:

  • Viáticos accidentales.
  • Dotaciones.
  • Auxilios acordados como no salariales conforme a la ley.

Si surge duda sobre la naturaleza salarial de un ingreso, la jurisprudencia privilegia la protección del trabajador. Asegurar la transparencia en el cálculo de la prima de servicios mejora la confianza entre empleadores y empleados, y reduce la probabilidad de reclamaciones legales.

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